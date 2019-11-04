 Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною.
У МВФ сказали Зеленському, що він повинен агресивніше домагатися повернення виведених грошей, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, сказано в матеріалі.
"Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ — Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації", — пише WSJ.
За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.
"Коломойський, один із найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і з того часу публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих з переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їх відносинами", — пише видання.
У свою чергу представники НБУ заявили The Wall Street Journal, що вони сповнені рішучості пом’якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти.
"МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодного з ряду умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція", — резюмує видання.
Настав час стригти Зельону Пацанву!
За вересень 2019 року державний борг України виріс більш ніж на 1 млрд доларів. https://tsn.ua/groshi/derzhborg-********-za-misyac-viris-na-milyard-griven-1434948.html
Армии - привет
Штатам и ЕС - привет
Инвестициям - привет
Бизнесу - привет
Украине - привет
Коломойскому - Приват
Вкратце о 150 днях нового мирового лидера
Изменения, которые предлагают "слуги народа", коснутся фактически лишь предприятий олигарха, и значительно снизят для них тарифы на электричество.
Нардеп Коломойского добился импрота электричества из РФ для заводов олигарха
На странице законопроекта №2236-2 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" на сайте Верховной Рады появилось обновление статуса, в котором указано, что Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ одобрил голосование "за".
Как утверждает постоянно помогающий получать преференции олигарху Андрей Герус, "закон должен ликвидировать дефицит электроэнергии и снизить цену электроэнергии для украинских потребителей". Правда, только лишь для крупных потребителей.
- К сожалению, много серьезных потребителей электроэнергии жалуются, что они не могут купить электроэнергию на рынке на сутки вперед. А есть некоторые часы, когда они могут удовлетворить свою заявку лишь на 30%-40%, - подчеркнул Герус во время заседания комитета. - По его словам, еще одной проблемой для рынка электроэнергии стали растущие мощности ВИЭ. В 2019 году на выплату по "зеленому" тарифу для ВИЭ будет потрачено 26-27 млрд грн потребителей.
Так что благодаря видному члену Зе команды Украина может лишиться и инвесторов в зеленую энергетику, и сделать огромный скидос для Коломойского на покупку килоВаттов из России.
Если депутаты примут закон, Кабмин сможет вручную запрещать или ограничивать экспорт и импорт электроэнергии, а также устанавливать лимиты цен для продажи электричества большим компаниям. Это приведет к тому, что компании Коломойского получат монополию на покупку электричества с искуственными скидками.
Напомним, Андрей Герус уже добился разрешения для Коломойского на покупку электричества из России, а также запрета на введение открытого рынка энергетики
https://beztabu.net/novosti_t4952
Инвестор тикает , мвф денег не даёт , казна пустеет . ! А значит зюзю вскоре ждёт публичная казнь на Майдане .В этот раз , когда прекратятся выплаты зарплат и пенсий ,вы сами -"сделаете Зюзю разом" , зебильчики . .