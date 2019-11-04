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 Політика України, Економіка
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 Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ"

Міжнародний валютний фонд відклав фінансову допомогу Україні через занепокоєння, що президент Володимир Зеленський не зможе повернути мільярди доларів, виведених з українських банків, зокрема ПриватБанку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною.

У МВФ сказали Зеленському, що він повинен агресивніше домагатися повернення виведених грошей, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, сказано в матеріалі.

"Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ — Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації", — пише WSJ.

За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.

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"Коломойський, один із найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і з того часу публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих з переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їх відносинами", — пише видання.

У свою чергу представники НБУ заявили The Wall Street Journal, що вони сповнені рішучості пом’якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти.

"МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодного з ряду умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція", — резюмує видання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157754
 
 
 Топ коментарі
 
Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ" - Цензор.НЕТ 6432 Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ" - Цензор.НЕТ 6432 Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ" - Цензор.НЕТ 6432 The Wall Street Journal кляті порохоботи. Пока команда Зеленского не заставит Коломойского вернуть деньги, новых траншей от МВФ не будет - "WSJ" - Цензор.НЕТ 2823
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Ну что зелебени?
Плыли плыли и всрались.
А где брать деньги на 4 000 долларов зарплату учителям?
Может у путина попросить как папередник?
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согласно решению Барышевского суда Киевской области, у издания "The Wall Street Journal" отозвана лицензия, а сегодняшний тираж подлежит уничтожению..
шах и мат, Америга!..
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А чо порнохоботы опять булки раздвинули?...при рышучем фалоимитаторе Пепе МВФ просто куйем по губам Гройцмано-Панамцам водило, даже ручкаться с ними брезговало Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 819
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К ним не доходит, что в статье о разворованых при Пэте кредитных деньгах от МВФ. Они в заглавии фамилию Бени увидели и им того достаточно.
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Зебилята, а о Пепе вы прочитали между строк статьи? Вам бы сериалы комментировать, ыксперты трускавецкие. Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 7299
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Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 7078
Настав час стригти Зельону Пацанву! Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 2713
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ЗЕбилы шо то это не похоже на конец эпохи бедности...
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Г+Г у перерві між "сватами" і "слугами" розказало ваті що кінець зубожіння то був жарт.

За вересень 2019 року державний борг України виріс більш ніж на 1 млрд доларів. https://tsn.ua/groshi/derzhborg-********-za-misyac-viris-na-milyard-griven-1434948.html

Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 6182
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Убитым в Бабьем Яру - привет
Армии - привет
Штатам и ЕС - привет
Инвестициям - привет
Бизнесу - привет
Украине - привет
Коломойскому - Приват

Вкратце о 150 днях нового мирового лидера
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Рябошапка вже наперед для ЗМІ наголосив, що своїх не видаємо нікому...
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Народный депутат Андрей Герус, который стал самым настоящим смотрящим от Коломойского за энергетикой, добился рекомендации профильного комитета ВР о принятии правок в закон "О рынке электроэнергии".
Изменения, которые предлагают "слуги народа", коснутся фактически лишь предприятий олигарха, и значительно снизят для них тарифы на электричество.
Нардеп Коломойского добился импрота электричества из РФ для заводов олигарха
На странице законопроекта №2236-2 "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" на сайте Верховной Рады появилось обновление статуса, в котором указано, что Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ одобрил голосование "за".
Как утверждает постоянно помогающий получать преференции олигарху Андрей Герус, "закон должен ликвидировать дефицит электроэнергии и снизить цену электроэнергии для украинских потребителей". Правда, только лишь для крупных потребителей.
- К сожалению, много серьезных потребителей электроэнергии жалуются, что они не могут купить электроэнергию на рынке на сутки вперед. А есть некоторые часы, когда они могут удовлетворить свою заявку лишь на 30%-40%, - подчеркнул Герус во время заседания комитета. - По его словам, еще одной проблемой для рынка электроэнергии стали растущие мощности ВИЭ. В 2019 году на выплату по "зеленому" тарифу для ВИЭ будет потрачено 26-27 млрд грн потребителей.
Так что благодаря видному члену Зе команды Украина может лишиться и инвесторов в зеленую энергетику, и сделать огромный скидос для Коломойского на покупку килоВаттов из России.
Если депутаты примут закон, Кабмин сможет вручную запрещать или ограничивать экспорт и импорт электроэнергии, а также устанавливать лимиты цен для продажи электричества большим компаниям. Это приведет к тому, что компании Коломойского получат монополию на покупку электричества с искуственными скидками.
Напомним, Андрей Герус уже добился разрешения для Коломойского на покупку электричества из России, а также запрета на введение открытого рынка энергетики
https://beztabu.net/novosti_t4952
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На буя оно кловуну нужно было? Сидел себе в своём Шапито 95, тихонько вертел бабло в своих кипрских офшорках, виллу прикупил в Италии в Московском квартале, и никто тогда даже и не знал шо она не задекларированная...лохи ходили толпами на его говноконцертики, кацапам киношки продавал..Шо тебе идиёту не хватало?? Захотел в героя спасителя поиграца? Или папа Беня таки заставил отрабатывать??
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Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 9102 .Ого . !! Это в натуре - картина Репина - " Приплыли " . Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 815 .( масло , 1870 г . ) ...

Инвестор тикает , мвф денег не даёт , казна пустеет . ! А значит зюзю вскоре ждёт публичная казнь на Майдане .В этот раз , когда прекратятся выплаты зарплат и пенсий ,вы сами -"сделаете Зюзю разом" , зебильчики . Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 5764 .
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Епоха Зубожіння повертаєтья! Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 2173Імперія наносить удар у відповідь!
Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ" - Цензор.НЕТ 787
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