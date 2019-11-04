 Поки команда Зеленського не змусить Коломойського повернути гроші, нових траншів від МВФ не буде - "WSJ"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, близькі до переговорів між МВФ і Україною.

У МВФ сказали Зеленському, що він повинен агресивніше домагатися повернення виведених грошей, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, сказано в матеріалі.

"Серед викликів, з якими зіткнувся Київ у отриманні підтримки МВФ — Ігор Коломойський, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації", — пише WSJ.

За даними видання, МВФ затримує наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько $15 млрд, виведених з більш ніж понад 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття.

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"Коломойський, один із найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції в травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і з того часу публічно зустрічався з президентом. За словами людей, знайомих з переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їх відносинами", — пише видання.

У свою чергу представники НБУ заявили The Wall Street Journal, що вони сповнені рішучості пом’якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти.

"МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодного з ряду умов при наданні пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція", — резюмує видання.