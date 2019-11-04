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 Посольство США вітає розведення сил у Золотому і закликає Росію вивести своїх найманців з України

Посольство США в Україні вітає завершення відведення сил і засобів у районі м. Золоте Луганської області і закликає РФ виконати мінські угоди з урегулювання ситуації на сході України і повністю вивести свої сили з регіону.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в мікроблозі посольства в Twitter.

"Ми вітаємо завершення відведення сил і засобів у Золотому і високо оцінюємо зусилля президента Зеленського і його команди з вирішення конфлікту на сході України, які відновлюють суверенітет і територіальну цілісність України. Закликаємо Росію повністю виконати мінські угоди і вивести свої сили зі сходу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 жовтня в обідню пору в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці №2 в районі населеного пункту Золоте-4 (селище в складі м. Золоте) почався процес розведення по обидва боки (дзеркально) сил і засобів. Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України Мартін Сайдік підтвердив початок розведення. Станом на 31 жовтня 21 український військовослужбовець перемістився на нові позиції.

Також 29 жовтня на переговорах у Мінську вдалося узгодити дату розведення сил і засобів у с.Петрівське в Донецькій області. Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що розведення сил і засобів від лінії розмежування в районі Петрівського має розпочатися 4 листопада.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителі Золотого-4 були і залишаються під контролем України: люди не опиняються ні в яких сірих зонах, - командувач ООС Кравченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157751
 
 
 Топ коментарі
 
Просто любопытно, как порохоботы умудрятся здесь найти Зраду?
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Прихильники петі , в посольстві США - одні лиш "зебіли"?
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США констатує вибір 73,22% тих, хто прийшов проголосувати.
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Просто любопытно, как порохоботы умудрятся здесь найти Зраду?
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США констатує вибір 73,22% тих, хто прийшов проголосувати.
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Все очень просто, потому что все порохоботы зрадофилы.
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ты шо, дитё малое? ЩАС наемники разбегутся и выйдут с Донбасса, а потом и из Крыма. они же не хотели воевать, правда? их заставили тяжелые финансовые обстоятельства...

вам ясно дали понять - контроля над границей - НЕ БУДЕТ, но войска надо отвести. а вы все зрады не видите. истинно, для вас любая дрянь - божья роса.
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а кто именно в посольстве?!.. может это уборщица мисс Марпл, добралась до ноотбука пресс-службы и строчит всякую хрень..
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Включай "прямый". Эта версия там уже обсуждается одной из первых.
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Так... Кацапи і сепари візьмуть і слухняно виконають усі зобов'язання
(ніт)
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Прихильники петі , в посольстві США - одні лиш "зебіли"?
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а отдать украинцам границу они не хотят призвать?
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А что должны были высрать то? - Путин от вас так просто не отстанет, но щас мы по нему жахнем тысячей Томагавков и вот тогда....
бла-бла-бла, мы за всех бобрых против всех жестоковыйных)
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Надо еще призвать вывести воиска из Молдовы и Грузии.
А так нормальный призыв.
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Риал политик. По-нашему звучит как: "всем насрать на твои проблемы, если конечно у тебя нет ядерного оружия"
Тем более, если ты не хочешь воевать и защищать свою Родину.
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А как можно защищать свою Родину, если Родина Израиль, а Украина место для получения денег, при чем как правило незаконным путем....
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То что приветствую - понятно=>геморр перед выборами в следующем году Трампу не нужен........
Вопрос: как долго продлится «мир-дружб-жвачка» в районах «разведения».........
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І друге питання: якщо Україна (точніше, ЗекоМанда та 73%) хоче мишобрататися, а не боротися - коли серйозні геополітичні дядьки і тітки укладуть новий "факт молодого Лікантропа" замість економічно невигідної русофобії із санкціями?
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странно, а Зеля сказал, что это было "разведение" войск, т.е. войска по обе стороны отошли от своих позиций, а теперь Штаты призывают русню отойти, это что же выходит, никакого разведения не произошло и наш Президет просто ****** всю страну?
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Научись читать ботоксный, Призываем Россию полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы с востока Украины"Источник: https://censor.net.ua/n3157751
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