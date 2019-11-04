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 Політика України
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 Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Росії"

8 листопада Міжнародний суд ООН оголосить своє рішення щодо заперечень Росії про застосування міжнародних конвенцій у справі "Україна проти Росії".

Відповідний анонс оприлюднено на сайті Міжнародного суду ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації) - ухвалення рішення суду щодо попередніх заперечень, поданих Російською Федерацією в п'ятницю 8 листопада 2019 року о 3 годині дня", - зазначено в розкладі роботи суду.

Українську делегацію на слуханнях очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

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Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії про порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, містять: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя і Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі сутичок, убивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української та кримськотатарської мов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157749
 
   
 Топ коментарі
 
Хрупкая женщина из команды Климкина, но со стальными яйцами. Успехов ей, ну и нам тоже Международный суд ООН 8 ноября объявит решение о юрисдикции в деле "Украина против России" - Цензор.НЕТ 9161
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На Зеркаль всё пока только и держится.

Но ничего, скоро заменят
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У этой хрупкой женщины с ангельским лицом просто мертвая хватка. Вот кто нам нужен во главе МИДа!
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На Зеркаль всё пока только и держится.

Но ничего, скоро заменят
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Хрупкая женщина из команды Климкина, но со стальными яйцами. Успехов ей, ну и нам тоже Международный суд ООН 8 ноября объявит решение о юрисдикции в деле "Украина против России" - Цензор.НЕТ 9161
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для ольгинских да, а для украинцев наверно единственная из МИДа, реально представляющая ситуацию в международных структурах
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Шось маловато...
Раша ущерба нанесла лет на тридцать
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Это только одно дело из целой серии. Если только зеленая плесень все не разрушит как обычно.
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В Вашингтоне, США в 10-00 по местному времени, началось заседание кредитного комитета МВФ. На повестке для 6 вопросов. Украина - четвертый. Докладчик John C. Bluedorn, старший экономист европейского департамента МВФ. Ну что, ставки сделаем? Что зеленой власти, как и предупреждали, кредита не дадут? Ведь они сразу предупредили: "Или деньги -- или Беня". Третьего не дано. Вовочка не понял, или сделал вид, что не понял.
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Вроде как пока да, своя рубашка, вернее шкура оказалась дороже. Он по делу в суде Делавэра проходит как руководитель одной из фирм из преступного синдиката (преступной ассоциации) по отмыванию 470 млрд. преступных зеленых денег.. Фирма называется "Студия "Квартал 95". Я бы на месте Баканова тоже сильно-сильно напрягся.
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рассея всю жизнь живёт в позици "раком" - как из нее можно упасть на колени? Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Росії" - Цензор.НЕТ 5741
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Хм...а что рашка разве не там находится,отсасывая у путлера и ко?
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У этой хрупкой женщины с ангельским лицом просто мертвая хватка. Вот кто нам нужен во главе МИДа!
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Да кто ей даст? Не смешите пейсы папы Бени. Там Ермак рулит. Терпилы понавыбирали дебилов.
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СМЕРТЬ российским оккупантам ! Только СМЕРТЬ !!! Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Росії" - Цензор.НЕТ 9823
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обосРашка - сраная недоимперия Зла и Лжи.

где раша-паРаша, там кровь, слезы, смерть, деградация и убожество.
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