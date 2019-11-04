 Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції у справі "Україна проти Росії"

Відповідний анонс оприлюднено на сайті Міжнародного суду ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Застосування Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (Україна проти Російської Федерації) - ухвалення рішення суду щодо попередніх заперечень, поданих Російською Федерацією в п'ятницю 8 листопада 2019 року о 3 годині дня", - зазначено в розкладі роботи суду.

Українську делегацію на слуханнях очолить заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

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Україна 16 січня 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії про порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті до Росії, містять: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17; обстріли житлових районів Маріуполя і Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирного зібрання в Харкові; дискримінація щодо української та кримськотатарської громад; заборона діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі сутичок, убивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української та кримськотатарської мов.