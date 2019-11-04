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 Політика України, За кордоном
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 ЄС вітає приєднання Албанії, Чорногорії, Норвегії та України до рішення про продовження санкцій проти РФ, - Могеріні

ЄС вітає приєднання країн-кандидатів на вступ в союз Албанії і Чорногорії, держави-члена Європейського економічного простору Норвегії, а також України до рішення Ради ЄС про продовження на півроку індивідуальних санкцій проти РФ.

Про це, як пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, заявила глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні.

У комюніке, поширеному в понеділок у Брюсселі, нагадується, що 12 вересня 2019 року Рада ЄС прийняла рішення "про обмежувальні заходи щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Це рішення продовжило діючі санкції - заморожування банківських активів в ЄС і заборона на поїздки в Євросоюз - для фізичних та юридичних осіб до 15 березня 2020 року.

Албанія, Чорногорія, Норвегія і Україна зобов'язалися забезпечити відповідність своєї національної політики цим рішенням Ради ЄС.

"Європейський союз приймає до відома це зобов'язання і вітає його", - йдеться в заяві Могеріні від імені ЄС.

Читайте також: Для жорсткіших санкцій щодо РФ потрібні "очевидні нові причини", - президент Фінляндії Нііністе

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157744
 
   
 Топ коментарі
 
Зараз підхуйловнікі, розкажуть тут нам про «пєндосов», «порохоботов», і «зраду».
ЕС приветствует присоединение Албании, Черногории, Норвегии и Украины к решению о продлении санкций против РФ, - Могерини - Цензор.НЕТ 7458
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Україна повинна сама запроваджувати нові санкції , не купувати електрику у кацапів!
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Ничуть не странно то, что вы опять лжете - ибо вы лжецы по своей сути. То, что Арахамия признает, что враг у нас очень сильный не значит, что он каким-то боком против санкций.
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А вот ЗЕкловуны протестуют против санкций рашке.
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как не странно, но это правда. Не раз слышала хотя бы от Арахамии о величии страны кацапии
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Ничуть не странно то, что вы опять лжете - ибо вы лжецы по своей сути. То, что Арахамия признает, что враг у нас очень сильный не значит, что он каким-то боком против санкций.
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Зараз *************, розкажуть тут нам про «пєндосов», «порохоботов», і «зраду».

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до чого тут мешканці острова Пенда котрих кацапи до США намагаются примазати ЄС вітає приєднання Албанії, Чорногорії, Норвегії та України до рішення про продовження санкцій проти РФ, - Могеріні - Цензор.НЕТ 7064 ЄС вітає приєднання Албанії, Чорногорії, Норвегії та України до рішення про продовження санкцій проти РФ, - Могеріні - Цензор.НЕТ 6504
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Україна повинна сама запроваджувати нові санкції , не купувати електрику у кацапів!
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договору досі немає, відмовлятись від 3 млрд. небачена тупість
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А отказаться от 2 млрд долларов от налогов от табачных заводов , а от 1,5 млрд долларов от транзита по ж/д дороге?
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після оголошення результатів виборів я розумів ,що буде погано,але щоб зовсім ?! подивлюсь на цього міністра торгівлі землею -моторошно стає , а ще експерти кажуть розумна людина !я йому курей не довірив би пасти!
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ЗЕбобики тоже ввели потужни санкции - взяли да и купили электрику у Рашки. Такие вот злые и беспощадные санкции от кловунов.
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Нам только на пользу!!! (На самом деле нет)
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