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 Терориста-артилериста "ДНР" засуджено на 8 років за свою діяльність, - контррозвідка СБУ

За матеріалами Служби безпеки України до восьми років позбавлення волі засуджено бойовика терористичної організації "ЛНР", причетного до обстрілів позицій українських військових підрозділів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Контррозвідники та слідчі встановили, що мешканець Дніпра у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Під керівництвом російських військових інструкторів він пройшов бойову та спеціальну підготовку у тренувальному таборі для бойовиків у російському місті Бєлгороді.

Після навчання протягом п’яти років він брав участь в бойових діях проти українських військових підрозділів у районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокольники та Дебальцеве.

Контррозвідники спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України у березні 2019 року затримали бойовика у районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Зловмисник надав слідчим СБУ свідчення про численні факти тортур, вбивств, розбійних нападів, пограбувань та мародерства, вчинених учасниками незаконних збройних формувань.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав затриманого винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили".

Терориста-артилериста ДНР засуджено на 8 років за свою діяльність, - контррозвідка СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157743
 
   
 Топ коментарі
 
МАЛО ,недопустимо МАЛО ........ Террорист-артиллерист "ДНР" осужден на 8 лет за свою деятельность, - контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 7283
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Сказка про блокпост уже не катит?
Террорист-артиллерист "ДНР" осужден на 8 лет за участие в незаконных вооруженных формированиях, - СБУ - Цензор.НЕТ 1827
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Якщо вирок вже вступив в силу - може б вже показали писок цього виродка?
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Та це ж якої резини чи латексу мають бути оті блокпости, щоб в них стільки сепарні напхати?

У мене є гандон із Сінгапура,
Чи, може, із Ганконга, еластичний!
У нього і бугай залізти зможе.
Ми зверху їх зав'яжемо, а самі -
Дивитись будем на тортури страшні
Через резину світлу і прозору!
Корделія вийма з пазухи гандон і надуває його до потворних розмірів. Починає тихо грать баян. Під звуки баяна Літра з цапом зав'язують в гандон. Деякий час гандон сам плигає по сцені і мекає, потім застигає на місці.
(с) Лесь Подерв'янський "Король Літр"
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Зеля, где ужесточение законодательства по уголовной ответственности за военные преступления? Что значат эти сроки? В паРаше, в Италии, в Америке - 25 лет и более, а у нас 8 лет? За убийство собаки дают 8 лет, а этот убивал массово. Вы что, зеленые слуги, вообще с ума посходили? Почему в Украине ценность жизни украинцев на ноле? Вы народа слуги или террористов и преступников? Сколько можно писать об этом? За 4 мес нельзя было сделать эту поправку в УК?
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Свое покажи - я отфотошоплю будет еще страшнее. Хотя, почему-то уверен, что оно и без фотошопа страшное! Терориста-артилериста "ДНР" засуджено на 8 років за свою діяльність, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 984
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Уверенные всегда только слабоумные хамовитые вонючие чмошники.)
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Ты по своей семье судишь - папка, братик, муж - все у тебя такие?
Ну не повезло тебе лариска Терориста-артилериста "ДНР" засуджено на 8 років за свою діяльність, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3308
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Слышь, поцелуй его в зубки, и еще в одно место, чмошник зеленый. На себя посмотри. Если это фото - верх твоего восприятия красоты, и ты так возбудился, то я представляю какая у тебя рожа.))
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"...еще в одно место..." - Мне что-то зграя порохоботов очень напоминает кацапов с их мыслями о жопе. А, ну да - они ж с одной ольгинской фермы
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К большому твоему олигофренному удивлению ты опять попал пальцем в небо - я не порохобот и не зеленобот и не ольгинец , ты со своим высохшим мозгом даже не можешь такое себе представить.
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"..ты со своим высохшим мозгом..."
Что же ты, убогая, всех по себе меряешь?
Иди изрыгай желчь дальше, я понял - ты просто шизанутая!
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Вали бот. Лазит по моим комментам как зараза. Пшел нах.
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Якщо вирок вже вступив в силу - може б вже показали писок цього виродка?
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Через полгодика выйдет...медаль от зебобика получит..и квартиру...
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просидел уже 4 года в сизо,

по закону савченко 1 год за 2 уже

просидел все 8 - специально так насчимтали.

итого уже дома.

амнистея в действии

дебилы

ахахаха
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