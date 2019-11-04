 Терориста-артилериста "ДНР" засуджено на 8 років за свою діяльність, - контррозвідка СБУ

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні наголошується: "Контррозвідники та слідчі встановили, що мешканець Дніпра у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань. Під керівництвом російських військових інструкторів він пройшов бойову та спеціальну підготовку у тренувальному таборі для бойовиків у російському місті Бєлгороді.

Після навчання протягом п’яти років він брав участь в бойових діях проти українських військових підрозділів у районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокольники та Дебальцеве.

Контррозвідники спільно з військовослужбовцями Збройних Сил України у березні 2019 року затримали бойовика у районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Зловмисник надав слідчим СБУ свідчення про численні факти тортур, вбивств, розбійних нападів, пограбувань та мародерства, вчинених учасниками незаконних збройних формувань.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав затриманого винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирок набув законної сили".