 Новим послом Канади в Україні стане Галадза, - МЗС

Про це заявили в пресслужбі Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Лариса Галадза стає послом в Україні. Пані Галадза замінює Романа Ващука", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що Лариса Галадза почала кар'єру в Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад у державній сфері. До призначення послом обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.
Нагадаємо, раніше послом Канади в Україні був Роман Ващук. Минулої п'ятниці він завершив свою п'ятирічну каденцію в Києві і пішов на пенсію.
Ось кілька імен, стали легендами:
Тарас Савчук
Билл Мосієнко
Зеленський, нагороди Ващука орденом, він того вартий !
Хай живе україно-канадська дружба !