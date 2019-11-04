EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  1098  12
Все про:Канада (715) призначення (471) посол (564) Ващук Роман (54) Галадза Лариса (1)

 Новим послом Канади в Україні стане Галадза, - МЗС

Новим послом Канади в Україні стане співробітниця МЗС Лариса Галадза.

Про це заявили в пресслужбі Міністерства закордонних справ і міжнародної торгівлі Канади, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Лариса Галадза стає послом в Україні. Пані Галадза замінює Романа Ващука", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Лариса Галадза почала кар'єру в Міністерстві оборони Канади, після чого змінила низку посад у державній сфері. До призначення послом обіймала посаду генерального директора Департаменту стабілізаційних і миротворчих операцій МЗС Канади, куди прийшла з Міністерства імміграції, громадянства та біженців Канади.

Нагадаємо, раніше послом Канади в Україні був Роман Ващук. Минулої п'ятниці він завершив свою п'ятирічну каденцію в Києві і пішов на пенсію.

Читайте також: "Формула Штайнмаєра" послабила позиції України. Зраджено принцип "спочатку безпека", - Порошенко під час зустрічі з послом Канади

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157742
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А мне вот интересно - когда нелох уволит Дещицу?
 показати весь коментар
 
УРА ,пора натурализовывать канадцев ,хоть хоккейная сборная будет ... Новым послом Канады в Украине станет Галадза, - МИД - Цензор.НЕТ 4382
 показати весь коментар
 
 
В NHL канадці українського походження вписали золоті сторінки.
Ось кілька імен, стали легендами:
Тарас Савчук
Билл Мосієнко
 показати весь коментар
 
 
А сколько электроэнергии выработали сегодня ФОПы кто в курсе? Или они не в шерстяной одежде были?
 показати весь коментар
 
блаЗЄнський наразі не надав їм ********** палок. Тому на виході 0 (нуль) кіло-Ват.
 показати весь коментар
 
 
Я наверно не ущучил на старости. Послом Канады в Украине---или наоборот текст читать? Что с синтаксисом у фразо-метателей? Или морфологией? Видать второгодники, для заочников тут дрова---дубаки наповал.
 показати весь коментар
 
То ти "перевтомився"... Все детально сказано, ніякої "плутанини"... Канадійка українського походження буде послом Канади в Україні..
 показати весь коментар
 
 
Новим послом Канади в Україні стане Лариса Галадза, яка замінить на посту Романа Ващука.Послом України в Канаді є Андрій Віталієвич Шевченко. Просто Канада це майже Україна.
 показати весь коментар
 
Роман Ващук. Ось де справжній Герой України! Дякую Романе за ту велику допомогу, що надала Канада в момент великих випробувань державності України. Ти справжній, ти чесний, ти мудрий і розумний, ти патріот України. Допоки усі висловлювали "велике занепокоєння" ти доклав масу зусиль, щоб бійці отримали взуття, бронежилети, обладнання для розмінування, пересувні госпіталі, тощо. Ти врятував життя тисячам українських воїнів.
Зеленський, нагороди Ващука орденом, він того вартий !
Хай живе україно-канадська дружба !



 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору