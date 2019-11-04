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Все про:Донбас (13511) операція Об'єднаних сил (1735)

 Ворог від початку доби 16 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 і 120 мм, озброєння БМП, гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "6 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

  • на околиці Новотошківського - з усього спектра озброєння починаючи зі стрілецької зброї з мінометів різних калібрів й артилерії калібру 122 мм;
  • неподалік Новолуганського - з мінометів калібру 82мм, стрілецької зброї та ручних протитанкових і автоматичних гранатометів;
  • поблизу Хутора Вільного - з СПГ;
  • в районі Кримського - з крупнокаліберних кулеметів;
  • двічі біля Троїцького - з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і СПГ.

Під час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами в районі Новотошківського, діти, що перебували в школі, були евакуйовані в бомбосховище. Жертв серед цивільного населення немає! Після закінчення обстрілу навчання продовжилося.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 10 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил:

  • чотири рази неподалік Водяного - з озброєння БМП-1, гранатометів різних систем і крупнокаліберних кулеметів;
  • два рази поблизу Мар'їнки - з РПГ і стрілецької зброї;
  • біля Красногорівки - з СПГ і крупнокаліберних кулеметів;
  • поблизу Пищевика - з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Старогнатівки - зі стрілецької зброї;
  • в районі Гнутового - з мінометів калібру 82 мм.

Упродовж цієї доби втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готова розпочати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське 7 листопада у разі відсутності обстрілів, - командувач ООС

Тривають заходи в області розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Проходить технічне обстеження, розмінування доріг та узбіч, очищення місцевості, насиченої вибухонебезпечними предметами (за графіком триватиме до 9 листопада).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157739
 
 
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Да что вы такое говорите, у нашего ЗЕбубачки полный мир. То наверно где то вообще не в Украине стреляют.
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Надеюсь, что потерь действительно(!!!) нет........
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"и артиллерии калибра 122 мм"
На скільки потрібно мЬІролюбно відійти щоб не дістали?
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Треба відводити війська і віддавати місто Дніпро?
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З приходом бригади Зеленського до влади у зведеннях втрати не називаються.
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