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 Політика України
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Все про:армія (2601) боєприпаси (948) Зеленський (3454) склад (41)

 Зеленський підписав указ про поліпшення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про додаткові заходи щодо покращення стану зберігання ракет, боєприпасів та продуктів їх утилізації на арсеналах, базах та складах Збройних сил України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з указом, Кабінет Міністрів повинен виділити необхідні кошти для заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет та боєприпасів ЗСУ. Також уряд має врегулювати питання особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних військових об’єктів ЗСУ.

Міністерство оборони України повинно провести інвентаризацію озброєння, ракет та боєприпасів на арсеналах, базах, складах ЗСУ та розробити дієвий механізм контролю й запобігання надзвичайним ситуаціям на таких об’єктах.

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Крім того, Міноборони має посилити контроль за виконанням реконструкції технічних територій арсеналів; організувати належне електропостачання арсеналів, баз та складів ЗСУ, інфраструктури військових містечок; забезпечити створення комплексної системи моніторингу потенційно небезпечних військових об’єктів.

Генеральному штабу ЗСУ Глава держави поставив завдання підвищити з урахуванням стандартів НАТО рівень безпеки арсеналів, баз і складів зберігання засобів ураження. Також Генштаб повинен належним чином організувати охорону та оборону арсеналів, баз і складів ЗСУ та привести у відповідність до вимог обсяги та порядок утримання запасів матеріально-технічних засобів на цих складах.

Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157737
 
   
 Топ коментарі
 
Умовам зберігання - покращитись! Раз-два!
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І зарубав фінансування... У другому півріччі - 0 грн...
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І зарубав фінансування... У другому півріччі - 0 грн...
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Согласно указу, Кабинет Министров должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз, складов вооружения, ракет и боеприпасов ВСУ.
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Зтого, що ВЖЕ було передбачено бюджетом на друге півріччя НЕ ВИДІЛИЛИ НІЧОГО!
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Не в тему: "Руслан, он уже умер! Ты шо дурак?!" - в Ирпене мужчина ..."

https://censor.net.ua/photo_news/3157656/ruslan_on_uje_umer_ty_sho_durak_v_irpene_mujchina_izbil_metallicheskoyi_palkoyi_i_obstrelyal_iz_pistoleta/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
Вот эта мразь, бывший мусор-беркут...капитан НГУ Руслан Томашов.

Зеленский подписал указ об улучшении условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах - Цензор.НЕТ 2337
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Я так и понял что это был мусор! Судя по отмороженным, беспредельным действиям!
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Жодної зради
Звичайна ЗЕЛЕНА БРЕХНЯ І ОКОЗАМИЛЮВАННЯ
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Спочатку зебіли забрали усі гроші від МО до РНБО, а потім МО буде щось виділяти?
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Який був і став бюджет РНБО? Данні є у вільному доступі.
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нормальні люди у твоєму віці на лавці біля під'їзду сидять, плюхають сємочки і перемивають кістки усім навкруги
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Тобто ти не хочеш відповідати і просто провокуєш. Тоді тебе у спам.
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Дмитро Корчинський4 годЗавтра о 15.00 на ВсесвітньоБроварському телебаченні наш ефір з Марусею Звіробій де я намагаюся переконати її, що зеленський не такий, як вона думає, а такий, як думаєте ви. - разом із Marusya Zvirobiy та Маруся Звіробій
Зеленський підписав указ про поліпшення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах - Цензор.НЕТ 1257

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Так шо, «Квартал 95» буде в караулах?
Чєрєз дєнь, на рємєнь?
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Ага. А всіх порохоботів - у міномьотчики до "молота".
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*********!.. а ты сам на каком диване службу проходил?!
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*********!.. ты мне зубы про диван не заговаривай...
сообщи пож, какой у тебя размер рогов и черепа?..
мне нужно передать своему знакомому таксидермисту твои размеры..

про диван ты на фантазировал, а вот на стенке у меня ты будешь смотреться впечатляюще..
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А чому "вікі", перепрошую? ***** ****** - він і є ***** ******.
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начало разговора, и то, как это чучело получило кличку "*********" здесь 04.11.2019 17:49
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Таксідермісту? 🧐 Це те, що я подумав?
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я думаю, что у Википедика Петренко, впечатляющие рога и череп.. он будет моим "охотничьим трофеем" сегодня.. Такого дурака как он, еще нужно постараться встретить..
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А я подумав, що це таксист у дєрьмі🧐
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Больше читай, ограниченный ботяра - развивай свой кругозор, не будь таким тупым как все порохоботы, выделяйся! Зеленський підписав указ про поліпшення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах - Цензор.НЕТ 5030
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Мне кажется что в первую очередь надо было издать приказ об полной ревизии на складах оружия и боеприпасов,думаю что ЗЕ и СБУ будут очень удивлены как могло исчезнуть не замечено такое количество арсенала.
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Ты что, с ума сошёл? На следующий день, после издания такого приказа, все склады взлетят на воздух. Нельзя делать полную ревизию, останемся совсем без боеприпасов.
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Умовам зберігання - покращитись! Раз-два!
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а всьго навсього, треба було Петру тільки указ підписати, а не витрачати кошти на будівництво підземних сховищ Зеленский подписал указ об улучшении условий хранения боеприпасов на военных арсеналах и складах - Цензор.НЕТ 5247
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Не брати з бюджету воюючої країни 1,7 млрд. гривень в псевдоблагодійні фонди імені себе найсолодшого та марини - так буде точніше.
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При сивому кнурі було раз, два, три, чотири, п'ять.
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Сейчас "сховыща" указ от зебобика прочитают...испугаются...и сами построятся...
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Рассказывали, как-то, знакомые погранцы - приехал к ним "главный погранец", Литвин-средний. Они ему говорят о том, что не хватает запчастей для ремонта техники, о том, выделяют мало ГСМ, поэтому невозможно организовать качественную охрану границы, а он им талдычит: "Штаб у вас плохой... Евроремонт сделать нужно!..." Так денег нет!" "Ищите "спонсоров"...". Хлопцы говорят: "Так и подмывало спросить: "Контрабандистов, что-ли?...".
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😀 Указ о мобильном интернете зебобик тоже подписал...толку ноль...то же самое буде и с этим указом...
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Чья б корова мычала, а ваша бы молчала.
Сколько боеприпасов потеряно во время войны, сколько людей пострадало!
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так это были диверсии что б убить рейтинг Порошенко
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Из этого были слеланы выводы...и были ращработаны пректы новых...подземных хранилищ..
Были выделены дегьги и начато строительство...
И уже к концу года ити хранилища должны были быть ...
Но зебобики все похерили....ссылка выше....они укащы рисуют...
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По щучьему велению по моему хотению хранитесь снаряды хорошо 😂😂😂
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Будет разработанно мобильное приложение?
Или по примеру администрации президента, ставшей офисом президента, склады боеприпасов, станут логистическими центрами по хранению/транспортировке боеприпасов?

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Будет офис боеприпасов...в мобильном приложении...с калькулятором...😀
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Только сегодня прочитал этот кошмарик: "Страна победившего КВН". И загрустил.
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А чому КВН переміг і чи був інший вибір?
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Та там и картинка прилагалась, к чем он победил. Я её тут размещать не стану...
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Тоді просто сумуй, бо усім було цікаво почути щодо цього твою думку, а не дивитися на картинки.
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Бумеранг/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./Пианист-офшорник сдаёт интересы Украины? Разворовывая оборонку, пианист -офшорник взрывает склады с боеприпасами?-Гневно вопрошают зеленоборцы.Имеют право.
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Это Зрада!!!
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Мене більше цікавить питання: хто конкретно поніс кримінальну відповідальність за згорілі склади під час війни? Лосі чи бобри з НЛО, які курили в лісі?
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А на хрена нужен этот указ? По мне так и армия не нужна.А чё? Стрелять нельзя-значит и стрелки не нужны.А с другой стороны может,надеюсь,в скором времени у нас к власти придёт нормальный украинский президент и даст команду:"Ребята(хлопцi)!Сотрите эту козломордую нечисть с лица нашей земли!"Фантастика(пока),но указ надо бы выполнить.
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пэтюня не заморачивался. Украл-взорвал, украл-взорвал и так пять раз.
Хозяйственник, экономил на хранилищах
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Условия хранения должны быть завтра улучшены, раз два!
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До апреля-мая 2019 года строилось 35-37 хранилищ. Во втором полугодии должны были начать строить ещё 35 хранилищ арочного типа. Засыпных. С мая финансирование ПРОСТО ОТСУТСТВУЕТ, а ОНО подписывает не понятно что. Для кого понятно. И на кого это расчитано так же понятно.
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А один знайомий зебіл не вірить у це🐸
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На то он и умственно отсталый в своём развитии. Зеленський підписав указ про поліпшення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах - Цензор.НЕТ 3234
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Из этого были слеланы выводы...и были ращработаны пректы новых...подземных хранилищ..
Были выделены дегьги и начато строительство...
И уже к концу года ити хранилища должны были быть ...
Но зебобики все похерили....ссылка выше....они указы рисуют...
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Брехать- не мешки ворочать.Да и ума особенного не требуется.Собачьего достаточно
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А що, ще є що "ахранять"? Сивочоле чувирло, походу, встиг все підірвати, та ще й медальки виконавцяв вручити. Тому й на десять кацапських обстрілів, одна "отвєтка" від наших. Нічим відповідати.
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Треба добре берегти те, що ще залишилося в нас після вибухів у Сватово, Балаклії , Калинівці та Ічні.
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Передивись весь перелік, починаючи з 1992 року...
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А що, гаряча стадія війни з кацапами йде з 1992 року? Чомусь я вважав , що в 2014 році повинно бути не так як це було в 1992.
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Як не дивно, в нинішній ситуації побачив, що в Україні знову з'явився реальний вибір дуже достойних кандидатів в президенти, бо цим людям прийшлося публічно проявити свою позицію в захисті інтересів держави. Зникає безальтернативність, навіть в такий жахливий час.
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Я теж таких побачив. Це в першу чергу Яременко і Ківа.
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Взагалі то я не мав на увазі хлорофіл. Зелень скоріше в віду імеют.
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Ну.
Та ще й який вибір : Богдан, Яременко, Ківа...
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А шо там з «ПАТРОННИМ ЗАВОДОМ» ?
Вже строять?
А то волнуюсь.
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Порохоботы, а почему вы такие злые?
Такое чувство, что вы сейчас все вместе побежите и позрываете остальные склады... Зеленський підписав указ про поліпшення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах - Цензор.НЕТ 9033
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А тим часом:

На Донбасі через обстріли школи дітей евакуйовували до бомбосховища - штаб


Марко Погуляєвський


Донбас


04 листопада, 2019 19:23

На Донбасі через обстріли поблизу Новотошківського дітей зі школи евакуйовували до бомбосховища.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
«На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами у районі Новотошківського дітей, які знаходилися у школі, було евакуйовано до бомбосховища», - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначають, що жертв серед цивільного населення немає. «Після закінчення обстрілу навчання продовжилося», - сказано в повідомленні.
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Чорновол почитує ? Генштаб «завалив» будівництво сховищ зберігання *********** Тільки вона там прямо звинувачує в саботажі (тобто гроші виділені) Хомчака Іловайського.
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Интернет у нас сейчас - самый крутой... Четвёртые сутки ездим по дорогам "европейского качества"... Коррупция - ликвидирована... Тарифы - снизились.. Зарплаты и пенсии - выросли... Страну засунули в смартфон.. Войну - закончили..... Донбасс - восстановили..И всё - благодаря Указам "величайшего лидера мира"....
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Может после Пети вора наконец построят хоть один патронный завод?
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