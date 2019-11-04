 Зеленський підписав указ про поліпшення умов зберігання боєприпасів на військових арсеналах та складах

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Згідно з указом, Кабінет Міністрів повинен виділити необхідні кошти для заходів із забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз, складів озброєння, ракет та боєприпасів ЗСУ. Також уряд має врегулювати питання особливого режиму використання земель навколо потенційно небезпечних військових об’єктів ЗСУ.
Міністерство оборони України повинно провести інвентаризацію озброєння, ракет та боєприпасів на арсеналах, базах, складах ЗСУ та розробити дієвий механізм контролю й запобігання надзвичайним ситуаціям на таких об’єктах.
Крім того, Міноборони має посилити контроль за виконанням реконструкції технічних територій арсеналів; організувати належне електропостачання арсеналів, баз та складів ЗСУ, інфраструктури військових містечок; забезпечити створення комплексної системи моніторингу потенційно небезпечних військових об’єктів.
Генеральному штабу ЗСУ Глава держави поставив завдання підвищити з урахуванням стандартів НАТО рівень безпеки арсеналів, баз і складів зберігання засобів ураження. Також Генштаб повинен належним чином організувати охорону та оборону арсеналів, баз і складів ЗСУ та привести у відповідність до вимог обсяги та порядок утримання запасів матеріально-технічних засобів на цих складах.
Указ Президента набирає чинності з дня його опублікування.
https://censor.net.ua/photo_news/3157656/ruslan_on_uje_umer_ty_sho_durak_v_irpene_mujchina_izbil_metallicheskoyi_palkoyi_i_obstrelyal_iz_pistoleta/sortby/tree/order/desc/page/2#comments
Вот эта мразь, бывший мусор-беркут...капитан НГУ Руслан Томашов.
.Суд, який побудував Порошенко Европейская Партия Украины
Звичайна ЗЕЛЕНА БРЕХНЯ І ОКОЗАМИЛЮВАННЯ
Чєрєз дєнь, на рємєнь?
сообщи пож, какой у тебя размер рогов и черепа?..
мне нужно передать своему знакомому таксидермисту твои размеры..
про диван ты на фантазировал, а вот на стенке у меня ты будешь смотреться впечатляюще..
Сколько боеприпасов потеряно во время войны, сколько людей пострадало!
Были выделены дегьги и начато строительство...
И уже к концу года ити хранилища должны были быть ...
Но зебобики все похерили....ссылка выше....они укащы рисуют...
Виноватых нет.
Или по примеру администрации президента, ставшей офисом президента, склады боеприпасов, станут логистическими центрами по хранению/транспортировке боеприпасов?
Хозяйственник, экономил на хранилищах
Были выделены дегьги и начато строительство...
И уже к концу года ити хранилища должны были быть ...
Но зебобики все похерили....ссылка выше....они указы рисуют...
Та ще й який вибір : Богдан, Яременко, Ківа...
Вже строять?
А то волнуюсь.
Такое чувство, что вы сейчас все вместе побежите и позрываете остальные склады...
На Донбасі через обстріли школи дітей евакуйовували до бомбосховища - штаб
Марко Погуляєвський
Донбас
04 листопада, 2019 19:23
На Донбасі через обстріли поблизу Новотошківського дітей зі школи евакуйовували до бомбосховища.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
«На час потужного обстрілу наших позицій російськими окупантами у районі Новотошківського дітей, які знаходилися у школі, було евакуйовано до бомбосховища», - йдеться у повідомленні.
У штабі зазначають, що жертв серед цивільного населення немає. «Після закінчення обстрілу навчання продовжилося», - сказано в повідомленні.