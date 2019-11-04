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 Політика України
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Все про:ВР (6001) депутат (999) Луценко Ірина (227) Європейська Солідарність (146) Бойко Наталія (1)

 Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко

Колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Наталя Бойко проходить до Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" після дострокового припинення повноважень народного депутата Ірини Луценко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

30-річна Бойко вказана під №24 у виборчому списку "ЄС".

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У 2011 році Бойко закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. До 2015 року працювала консультантом в ERM у Німеччині, де координувала проєкти для газовидобувних компаній і фінансових інститутів. У 2017-2019 роках обіймала посаду заступника міністра енергетики.

Нагадуємо, Ірина Луценко вирішила достроково скласти повноваження народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157733
 
 
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Мымра 3-го тисячоліття теперь будет радовать своей красотой Лондон?
Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 8576
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Местные преподаватели английского уже напряглись Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 2258
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Югік в шоці, бо думав, що "злиняв" від Ірки надовго.
Бывший замминистра энергетики Наталья Бойко станет нардепом вместо Ирины Луценко - Цензор.НЕТ 5325
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Не знаю какая это Бойко как депутат, но смотреть на нее намного приятнее, чем на Луцычиху.
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ты на Портнова смотри.

Деньги он тебе платит
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Стоп, а разве жинку третього тысячолиття до нашей эры Рада своим голосованием лишила мандата? Э, нет! Надо подождать
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Мастерство позволяет. Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 8024 О2уительно способная. В 21 год консультировала газадобытчиков и финансистов. Консультировала, Карл!
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эх, что б они без нее делали! Свернули бы свой бизнес, видимо ))
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Уже погнали со слезами банкротится.
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В 21 год консультировала газодобытчиков и финансистов.
Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 618
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Не, замена у Луценко- весьма симпатичная. Хороша, Наташа!
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Осталось подпалить какой то сарай и начать выть о преследовании наступныкив.
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Сдулась «красавица»,а такие понты выдавала,Пеца своей жадностью всю малину погубил
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Эта то куда приятней будет! И може не такая нутром гнилая...
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сижу ржу )))))))))) просто ору ... тут на цензоре справа в колонке рекламы под этой статьей и предлагают : мультиварку, распродажу обуви и Сайт Спонсоров и Содержанок ))))))))))))) Всьо в тему ))))))))
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Якщо тобі подобається реклама, то дивись.
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реклама знает всьо что нужно луценчихе ...
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Лондон один из самых дорогих городов мира, ну конечно, куда ещё податься "честным" бедным госслужащим мародера
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Об'єктивно маю визнати - вдмухувальна дівуля.
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в отличии от СН она умеет говорить .Не сравнить с зекомандой , которые двух слов не свяжут.
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І так, вона ще й файна дівчина )) Я аж мову з рота вивалив

Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко - Цензор.НЕТ 2515
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Пока добралась до ВР обслужила много депутатских слюньтяев
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Мда-а, Луценко был,Бойко есть на очереди Ахметова...
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