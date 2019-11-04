 Колишня заступниця міністра енергетики Наталія Бойко стане нардепом замість Ірини Луценко

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30-річна Бойко вказана під №24 у виборчому списку "ЄС".

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У 2011 році Бойко закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. До 2015 року працювала консультантом в ERM у Німеччині, де координувала проєкти для газовидобувних компаній і фінансових інститутів. У 2017-2019 роках обіймала посаду заступника міністра енергетики.

Нагадуємо, Ірина Луценко вирішила достроково скласти повноваження народного депутата.