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Все про:журналістика (904) Портнов (144)

 Заява медіаруху: Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності

Медіарух "Медіа за свідомі вибори" закликає владу і правоохоронців притягнути до відповідальності Андрія Портнова і гарантувати безпеку журналістам, що перебувають під тиском через свою професійну діяльність.

Про це йдеться в заяві руху, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо документ в оригіналі:

"Ми, українські медійні та громадські організації, журналісти - учасники Медіаруху - засуджуємо дії Андрія Портнова, який є колишнім народним депутатом та ексзаступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Андрій Портнов погрожує редакції програми журналістських розслідувань "Схеми" Радіо Свободи публікацією "їхньої детальної особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом в темний час доби".

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Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Портнов уже виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності експосадовця, а саме: його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання. Портнов також виклав номери ще трьох автівок редакції, а також закликав до силових дій проти журналістів-розслідувачів, заявивши: ".. Я НХ бачив вас, одіозне "Радіо Свободи", разом з усією вашою стурбованістю. Публікую дані ще трьох ваших автомобілів, які займаються незаконною діяльністю. Всі, хто виявить ці три авто, знайте, що ви маєте право дати силову відсіч їх незаконної діяльності. А ми надамо вам безкоштовну юридичну допомогу".

Ми категорично засуджуємо такі дії політика Портнова, розцінюємо їх як тиск на свободу слова, та вважаємо, що вони містять ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, Андрій Портнов розголосив особисту інформацію та погрожував фізичною шкодою журналістам, які проводять розслідування щодо його зв'язків з новою владою. Такі діяння містять ознаки злочину за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) та за ст. 345-1 ККУ (погроза або насилля щодо журналіста).

Ми висловлюємо свою підтримку редакції програми "Схеми" Радіо Свобода і вважаємо, що розслідування впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою, яке стало причиною тиску політика на редакцію, є суспільно важливою інформацією.

Ми закликаємо українську владу та правоохоронні органи притягнути до відповідальності Андрія Портнова і просимо гарантувати безпеку журналістам та співробітникам, які перебувають під тиском внаслідок здійснення професійної журналістської діяльності".

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Зазначимо, що медіарух "Медіа за свідомі вибори" засновано 5 лютого 2019. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали "UA: Перший", "Українське радіо", "Громадське радіо", ІА "Укрінформ", ІА "Інтерфакс-Україна", Liga. net, "Дзеркало тижня. Україна", "Новий Час", "Цензор.НЕТ", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежний медійний рада, "Детектор медіа", Інститут масової інформації, "Інтерньюз Україна", Центр демократії та верховенства права, Фонд "Суспільність", Незалежна асоціація телерадіомовників, "Донецький інститут інформації", "Інститут демократії імені Пилипа Орлика", Центр прав людини Zmina й інші організації, окремі журналісти - загалом понад 70 учасників.

Напередодні ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157731
 
   
 Топ коментарі
 
Это вы при Пете могли создавать резонанс, а теперь на вас начхать...
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Вот если бы Портнов заявил :" Вы что, бессмертный? Вас же могут убить!" А так: кастрюлю на голову одену, дом сожгу, голову отрежу, расстрелять ВР... Это просто шутки.
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а "свой прокурор" и "самый эффективный министр" языки в жопы засунли что ли?
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какая ответственность, зелохи? После "реформирования" ВС Портняга станет его председателем. Это вам не марадер лоховитый, здесь чуваки все на несколько ходов просчитали, так , что стричь вас будут по самую шкуру
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читаю цей блуд порохоботів і сумно стає за цих псевдопатріотів, які за гроші фальшують реалії, навішують ярлики на людей... чому ж ви не спитаєте в Петра і його прокурорів, суддів, сбушників чому ніхто не покараний, чому не розслудувано події на Майдані, чому знищені сліди і зпиляні дерева на Майдані? чому сьогодні ці бариги втікають з країни з повними грошей валізами і не відповідають за скоєне?
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Бєня привіз партнова , а ти сумуєш . А скільки злодюг посадив за пів-року всенародно обраний зєля ? Навіть пєдрових нікого не кажучи вже про бєню.
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Не читайте. Петро Порошенко вкинув 500 тис. доларів на боротьбу проти Зеленського. На Тимошенко було витрачено набагато більше. Це все проплачене лайно. Включаючи і сам сайт, і його головного редактора. Саме тому і не відключені ці брудні боти і тролі. Не має сенсу їх читати і тим більш коментувати. Хтось бачить Портнова, але не помічають Льовочкіна , який працював Головою Адміністрації Януковича. І його сестру. І Медведчука. І Бойка. І Рабіновича. РНС блокували, а Саакашвілі викидали із країни. І все одно - вони безсильні . Нехай працюють. Не звертаємо уваги. Ми перемогли і ми переможемо.
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ну и что дальше? идите в суды (петей реформированные) , добивайтесь.
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зелёные человечки начинают действовать в турборежиме, без оглядки на совесть и честь.
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Ну уж если первым подписантом меморандума Медиаруха стал "UA:Перший", то дальше эту заяву можно не читать.
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поносного цвета журналюшки всполошились...
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лично для меня портнов, мерзопакостное создание . Но и вопрос , почему после получения корочки журналиста , они могут себе "позволить" сидеть даже в "чужой спальне" меня не меньше волнует . Что это за индульгенция такая ?
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Есть запись в которой подтверждается гос измена Портнова! Вбейте в гугле - Глазьев Портнов! А за гос измену ему должны впаять 15 лет тюрьмы! Почему дело стоит???
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
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Почему до сих пор вся банда Ахметова и Януковича не в тюрьме??? их преступления не имеют срока давности! Они столько зла сделали стране и не на нарах! Да их казнить всех должны без суда и следствия!
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Потому, что половина этой банды сейчас при власти.
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Вся так называемая семья (мафия) должна сидеть на нарах на всегда!!!
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Портнов це справжнє бидла яке повинyо відповісти за зраду державі, розкрадання державного майна, закони 16 січня, сприяння узурпації влади Яником, погрози захисникам Батьківщини .... Йому мінімум довічне.
Поступово при сприянні Земанди повертається в Україну вся ригівська рать. Як повзуча змія проникає в шпарини влади і жалить, жалить. Відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Циклічність майданів в Україні 7 - 10 років, термін наближається. І Майдан вже буде не мирним а кривавим і дуже.
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Это мелочёвка, по сравнению с тем, что нардеп Кива может вам голову отрезать и ему ничего не будет ибо он дурак со справкой. И вообще не понятно, что за претензии, это ваш выбор, ваши хотелки сбылись и барыгу убрали и мир получили, а коммуналку так вообще почти убрали.
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