 Заява медіаруху: Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності

Про це йдеться в заяві руху, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо документ в оригіналі:

"Ми, українські медійні та громадські організації, журналісти - учасники Медіаруху - засуджуємо дії Андрія Портнова, який є колишнім народним депутатом та ексзаступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Андрій Портнов погрожує редакції програми журналістських розслідувань "Схеми" Радіо Свободи публікацією "їхньої детальної особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом в темний час доби".

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Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Портнов уже виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності експосадовця, а саме: його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання. Портнов також виклав номери ще трьох автівок редакції, а також закликав до силових дій проти журналістів-розслідувачів, заявивши: ".. Я НХ бачив вас, одіозне "Радіо Свободи", разом з усією вашою стурбованістю. Публікую дані ще трьох ваших автомобілів, які займаються незаконною діяльністю. Всі, хто виявить ці три авто, знайте, що ви маєте право дати силову відсіч їх незаконної діяльності. А ми надамо вам безкоштовну юридичну допомогу".

Ми категорично засуджуємо такі дії політика Портнова, розцінюємо їх як тиск на свободу слова, та вважаємо, що вони містять ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, Андрій Портнов розголосив особисту інформацію та погрожував фізичною шкодою журналістам, які проводять розслідування щодо його зв'язків з новою владою. Такі діяння містять ознаки злочину за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) та за ст. 345-1 ККУ (погроза або насилля щодо журналіста).

Ми висловлюємо свою підтримку редакції програми "Схеми" Радіо Свобода і вважаємо, що розслідування впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою, яке стало причиною тиску політика на редакцію, є суспільно важливою інформацією.

Ми закликаємо українську владу та правоохоронні органи притягнути до відповідальності Андрія Портнова і просимо гарантувати безпеку журналістам та співробітникам, які перебувають під тиском внаслідок здійснення професійної журналістської діяльності".

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Зазначимо, що медіарух "Медіа за свідомі вибори" засновано 5 лютого 2019. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали "UA: Перший", "Українське радіо", "Громадське радіо", ІА "Укрінформ", ІА "Інтерфакс-Україна", Liga. net, "Дзеркало тижня. Україна", "Новий Час", "Цензор.НЕТ", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежний медійний рада, "Детектор медіа", Інститут масової інформації, "Інтерньюз Україна", Центр демократії та верховенства права, Фонд "Суспільність", Незалежна асоціація телерадіомовників, "Донецький інститут інформації", "Інститут демократії імені Пилипа Орлика", Центр прав людини Zmina й інші організації, окремі журналісти - загалом понад 70 учасників.

Напередодні ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.



У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.



"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.