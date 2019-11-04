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 Політика України, Суспільство
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Все про:журналістика (903) Портнов (144)

 Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності, - заява медіаруху

Медіарух "Медіа за свідомі вибори" закликає владу і правоохоронців притягнути до відповідальності Андрія Портнова і гарантувати безпеку журналістам, що перебувають під тиском через свою професійну діяльність.

Про це йдеться в заяві руху, передає Цензор.НЕТ.

Наводимо документ в оригіналі:

"Ми, українські медійні та громадські організації, журналісти - учасники Медіаруху - засуджуємо дії Андрія Портнова, який є колишнім народним депутатом та ексзаступником голови Адміністрації президента Віктора Януковича. Андрій Портнов погрожує редакції програми журналістських розслідувань "Схеми" Радіо Свободи публікацією "їхньої детальної особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя і ненав'язливим супроводом в темний час доби".

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Зокрема, у своєму телеграм-каналі Андрій Портнов уже виклав персональні дані водія знімальної групи, яка займається дослідженням діяльності експосадовця, а саме: його повні паспортні дані та домашню адресу, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання. Портнов також виклав номери ще трьох автівок редакції, а також закликав до силових дій проти журналістів-розслідувачів, заявивши: ".. Я НХ бачив вас, одіозне "Радіо Свободи", разом з усією вашою стурбованістю. Публікую дані ще трьох ваших автомобілів, які займаються незаконною діяльністю. Всі, хто виявить ці три авто, знайте, що ви маєте право дати силову відсіч їх незаконної діяльності. А ми надамо вам безкоштовну юридичну допомогу".

Ми категорично засуджуємо такі дії політика Портнова, розцінюємо їх як тиск на свободу слова, та вважаємо, що вони містять ознаки кримінального правопорушення. Зокрема, Андрій Портнов розголосив особисту інформацію та погрожував фізичною шкодою журналістам, які проводять розслідування щодо його зв'язків з новою владою. Такі діяння містять ознаки злочину за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста) та за ст. 345-1 ККУ (погроза або насилля щодо журналіста).

Ми висловлюємо свою підтримку редакції програми "Схеми" Радіо Свобода і вважаємо, що розслідування впливу Андрія Портнова та його зв’язків з українською владою, яке стало причиною тиску політика на редакцію, є суспільно важливою інформацією.

Ми закликаємо українську владу та правоохоронні органи притягнути до відповідальності Андрія Портнова і просимо гарантувати безпеку журналістам та співробітникам, які перебувають під тиском внаслідок здійснення професійної журналістської діяльності".

Також читайте: Портнов відреагував на заяву "Радіо Свобода" новими погрозами: "Звикайте, нові часи"

Зазначимо, що медіарух "Медіа за свідомі вибори" засновано 5 лютого 2019. Першими підписантами меморандуму Медіаруху стали "UA: Перший", "Українське радіо", "Громадське радіо", ІА "Укрінформ", ІА "Інтерфакс-Україна", Liga. net, "Дзеркало тижня. Україна", "Новий Час", "Цензор.НЕТ", 5 канал, "Український тиждень", Opinion, низка регіональних медіа, громадські організації Незалежний медійний рада, "Детектор медіа", Інститут масової інформації, "Інтерньюз Україна", Центр демократії та верховенства права, Фонд "Суспільність", Незалежна асоціація телерадіомовників, "Донецький інститут інформації", "Інститут демократії імені Пилипа Орлика", Центр прав людини Zmina й інші організації, окремі журналісти - загалом понад 70 учасників.

Напередодні ексдепутат та чиновник часів президентства Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму телеграм-каналі персональні дані водія знімальної групи "Схем" через те, що редакція готує розслідування щодо впливу та зв’язків колишнього посадовця з новою українською владою. Серед опублікованого – захищена законом інформація: повні паспортні дані та домашня адреса водія, номери його авто, а також дані, які свідчать про стеження за його місцем проживання.

У відповідь "Схеми" заявили про тиск на журналістів з боку Портнова.

"Редакція розцінює публікацію Андрієм Портновим персональних даних водія програми як безпосередній тиск на команду "Схем", – йдеться в заяві команди.

У відповідь Андрій Портнов пригрозив усій редакції "Схем" публікацією "їхньої особистої та персональної інформації", а також "аналізом приватного життя та ненав’язливим супроводом у темний час доби".

"Не перемикайтесь, я публічний та буду ділитись детальною особистою та персональною інформацією про всіх причетних", – написав він.

На думку редакції "Схем" і юристів, оприлюднення Портновим детальної особистої інформації журналістів порушує низку статей Закону про захист персональних даних і Кримінального кодексу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157731
 
   
 Топ коментарі
 
Это вы при Пете могли создавать резонанс, а теперь на вас начхать...
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Вот если бы Портнов заявил :" Вы что, бессмертный? Вас же могут убить!" А так: кастрюлю на голову одену, дом сожгу, голову отрежу, расстрелять ВР... Это просто шутки.
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Это вы при Пете могли создавать резонанс, а теперь на вас начхать...
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СВЫНЮЮЮЮЮ НА ЦАРСТВО, ПРИ СВЫНЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО
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Зеля только трепался, что наладит правосудие в стране. Где оно? Ау!
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так винтовки же получаем и будем вершить правосудие
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Пэдря 5 складов боеприпасов пустил на ветер, а этот винтовки покупает вместо высокоточного современного дистанционного вооружения. Капец и пипец.
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Пэдря или кацапские диверсионные группы?
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Конечно диверсионные группы. Но допустить уничтожение 5 складов - это перебор. Пэдря ничего не сделал , чтобы после первого инцидента прекратилось это безобразие и преступление было раскрыто, к тому же где преграда диверсиям? У Пэдри и теперь у Зели безвиз с кацапами. В курсе?
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и еще . тут тролли от портного , зели . за пару сотен в месяц работают , предложи им 10 000 баксов ,они не только склады взорвут а и близлежащие города.
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И что такое "дистанционное вооружение", разъясните пожалуйста?
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Наберите в гугле, я вам не обязана читать лекцию по военной технике.
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А винтовка не высокоточная? Или это оружие ближнего боя? "Дистанционное вооружение"? Ты вообще дура? Или прикидываешься?
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Ты мужик или что-то среднее. Тебе женщина должна объяснять о высокоточном дистанционном вооружении? И еще ты эту женщину называешь дурой? Я таких дебилов встречаю впервые. Особый экземпляр. Если мозги высохли гугл тебе в помощь, чмошник.
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у Портнова ж были готовые материалы по всем нашумевшим делам - бери, возбуждай, теперь началась его травля...
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по таким делам как были у него , панама уже открыла на него дело . а за его делишки , уго садить надо тут а лучше сразу расстрел за предательство .по закону военного времени
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яка травля? цей козьол порушив закон - розповсюдив приватні дані. і ти кажеш, що це травля. кугутка ти необразована.
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В ті часи "резонатори" * працювали на повну. Вони свою справу зробили і сидять задоволені. Ніхто навіть майки безкоштовної не дасть " Я тобі не дорогенька тупа_вівця".

* -- коломИйський зі своїм подвійним гівном, пінчук, ахметов і прочая інтери-шмінтери.
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Вот если бы Портнов заявил :" Вы что, бессмертный? Вас же могут убить!" А так: кастрюлю на голову одену, дом сожгу, голову отрежу, расстрелять ВР... Это просто шутки.
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Ты его комменты в ФБ почитай он там и не такое пишет)
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та ладно, це зебільне брехло нездатне навіть прочитати новини сенсора тут: https://censor.net.ua/tag/2291/portnov/news/page/1 за тегом "Портнов"... Ти вже там, подружньозебільному - поясни..
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Голову отрежу - это Кива, растрелять ВР - это Савченко, дом сожгу - это нусампридумай. А Портнов - это ведро на голову - за слежку не так уж и много.
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Немножко про расстрелять ВР: Зеленский расстрелял ВР, вот только с каждым новым днем мне что-то кажется, что расстреляны будут Слуги Народа и всё тем же Зеленским. Посыл моего первого месседжа был таким: безнаказанно угрожать украинцам могут все враги Украины.
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Достаточно сказать что вы хотели сказать что закон не один для всех.
Это очевидно и юридически грамотно.
Понятия враг в юриспруденции не существует.
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Понятия враг в юриспруденции не существует.

===========
Здрастьи! УК Украины: Вор, грабитель, насильник, убийца, коррупционер, террорист, сепаратист, шпион и т.д.
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А решение суда у Вас есть?
Вы нарушаете принцип презумпции невиновности.
В нашей стране его можно нарушать только в отношении порошенко и ко называя его коррупционером шпионом мародером....
Поэтому правильно и грамотно говорить что не соблюдается принцип закон для всех одинаков.
Действует принцип друзьям все а врагам закон.
Это не правовое государство.
Нашим западным партнерам так будет понятнее...
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Даже в твоей расейской юриспруденции? А как же "враг народа"? Твои "диды" расстреливали с такой формулировкой! А потом занимали жилплощадь убиенных, где ты и вылупился на свет! Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності, - заява медіаруху - Цензор.НЕТ 5427
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Моих двух дедов как раз и расстреляли такие гниды
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Чуть больше про расстрелять ВР: киношный президент Голобородько, которого играл актёр Зеленский, мысленно представил, что расстреливает киношную ВР. Какая, говоришь, это статья УК?
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Покушение на жизнь государственных деятелей.
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мысленно представил - это покушение? Шо вы курите?
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а чому відкривають справу по Софії Федині?
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Надюха сидела за создание преступной группировки, которая не только планировала массовые убийства, но и понавозида из домбабве для этого боеприпасов, под видео и аудиозапись. Вкурил?
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НУ ВОТ ТЫ САМА ТО ВЕРИШЬ В ТОТ БРЕД КОТОРЫЙ ТРАНСЛИРУЕШЬ??????? 😂😅😂
ШО, НЕ?????? ТАК А ЧЕГО МЫ ТО ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ В ЭТОТ БРЕД????? 😂😅😂
,,преступная группировка" - ЭТО ШО НАДЮХА С ЮРКОЙ ЛОЗОЙ ,,НА МАЛЕНЬКОМ ПЛОТУ"????? 😂😅😂
ГДЕ ТА ,,ГРУППИРОВКА"?????? ПОЧЕМУ ИЗ ВСЕЙ ,,ГРУППИРОВКИ" ОДНА НАДЮХА И ОТСИДЕЛА?????? И ЗА ЧТО ЕЙ ТЕПЕРЬ ОТ УКРАИНЫ ФИНАНСОВАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПО СУДУ ПОЛОЖЕНА??????
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Так посадите посредника между исполнителем и заказчиком.
Тем более вы давно обещали посадить Медведчука но перепутали его с Грымчаком.
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ТЫ О ЧЁМ НАВИЖЭНЫЙ?????? 😂😅😂
ОПЯТЬ ФАНТАЗИРУЕШЬ????? 😂😅😂
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1. Группировку Надюха не создавала
2. Оружие ввозил Рубан
3. Она мысленно планировала убить несколько десятков тысяч киевлян
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Софія Федина - це реальна людина на відміну від Голобородька.
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Яяяяяя?

А это что?
Национальная полиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля" за видео, на котором с помощью видеомонтажа Зеленского "сбивает" грузовик.

Смотри когда зелебениных будут развешивать на деревьях как игрушки на новогодней елки не найдется ни одного человека который за них заступится.
Не гневите людей и бога.
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Упрощу задачу: киношный президент Голобородько мысленно представил, что расстреливает киношную ВР. Киношного президента Голобородько посадили в 3-м сезоне. Кого тебе ещё посадить?
Реального Зеленского сбивает намонтажированный грузовик - вполне определённая угроза. Единственно, что он не был тогда госдеятелем. А что, кого-то таки посадили за монтаж?

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Какое нах "мысленно представил"? Он фильм об этом снял, который охватил огромную аудиторию, и привил ей ненависть к государственному строю! В твоей рашке за такое пятнарик бы ему нарисовали, с отягчающими! Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності, - заява медіаруху - Цензор.НЕТ 1611
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Комедией привил ненависть? Ну вы ёхнутые, порохоботики.
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Чуть больше про расстрелять ВР: киношный президент Голобородько, которого играл актёр Зеленский, мысленно представил, что расстреливает киношную ВР. Какая, говоришь, это статья УК?

=============
Как раз та, которую инкриминируют Федине. Только в отношении Зеленского она более применима.
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Портнов - главный специалист по отрезанию голов. Вспомните харьковского судью и его семью, - всем головы отрезали при жизни. После этого все судьи начали подчиняться Портнову на 100%.
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"головы отрезали при жизни" - это почти как "проснулся мертвым".
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Так эксперты утверждали, что отрезали голову не с трупов, а с живых людей.
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Печально. Осталось выяснить при чём тут Портнов. У них был конфликт?
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В Украине не журналистика, а черте что, за рубежом журналистика реально влияет на власть, на процессы в государстве, а у нас получили денег и замолчали, как будто все в порядке.
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Да ладно, есть нормальные, и которые влияют на власть. Тот же Бигус, если бы не они то про Свинарчуков так бы никто и не узнал. Радио свобода тоже молодцы. Их конечно не так много как продажных журналистов но они есть. Журналисты которые работали во время майдана и показывали что там происходит всему миру, тоже мододцы. А ведь на них тоже давили и угрожали. Те что ездили в Крым во время оккупации, те что ездили на Донбасс. Все они настоящие журналисты.
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А что там со Свинарчуками, почему дело закрыли?
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Я не вскурсе что там с делом. Речь совсем о другом, настоящая журналистика в Украине есть. Если СМИ не подчиняется кому-то из олигархов то там работают нормальные журналисты.
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Все ты вкурсе - про Свинарчуков это был проплаченный беней пиз_ё)|( ! Поэтому Свинарчуку теперь инкриминируют что он с художником не рссчитался, который портрет ***** из гилз слепил, и заломил за это 30 тысяч евро Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності, - заява медіаруху - Цензор.НЕТ 4252
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есть еще перифирия - єто ни настоящая н продажная дурналистика, єто просто жопа.
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да потому что заказное это все было и не до чего особо не до...тся . теперь свинарчуки при хорошей должности .пардон , гладковские
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Медиадвижения от канала Прямой?Уже смешно - !берите больше медииадвижения всего мира))))
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А это тебе подходит?

Осуждаем действия Портнова в отношении журналистов "Схем" и призываем власти привлечь его к ответственности, - заявление медиадвижения - Цензор.НЕТ 8595
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Ты статью то читало в газете тупое? Там заказной русский журналист пишет что Европа денег не даст а вот россия лучший друг для Украины !
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А Портнов и "слуги" себя первый раз так ведут? Или может постоянно? Бужанский, Дубинский, Богдан, Портнов, Кириченко, Тищенко, Яременко .... - список тебе тупому ничего не говорит?
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Бггг в петя-шлюшки уже с детского сада набирают?))))
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И насчет набирают. Признание Зеленого человека


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Хаахаха я *Бандера-бот* а на твоих богов петю и путю и зелю мне с боьшой горы! Еще скажи что мне Бандера платит чоб я вас петя-шлюх унижал!)))) Унижаю в свободное время врагов Украины!)))
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портнов это такой маркер невидимого фронта, ни кто его не видел, но многие с ним воюют, для чего это делается мне пока непонятно
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просто есть несоответствия портнова при яныке и сейчас
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Портнова зевлада не віддасть, бо він її сірий кардинал.
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Андрі́й Володи́мирович Портно́в - український правник та політик. Заслужений юрист України. У 2005-2010 роках керував юридичним департаментом передвиборчого штабу Юлії Тимошенко. Вікіпедія
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ага, юрист, которьій нарушает закон и призьівает других его нарушать. єто рашка-стайл
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Портнову, по крайней мере, спасибо, за то что он оперативно информирует о своих махинациях, как ловко он ещё и затесался в "журналисты",
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он просто уверен, что всегда будет прав, хоть и нарушает законьі. пантьі своего рода.
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А заяви НСЖУ вже не котируються ? То може пора організувати альтернативну організацію з демократичними правилами ,що відповідала б інтересам журналістів і суспільства,а не йшла за довгим рублем ?
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А В СУД ПОДАТЬ???????
ШО СЛАБО????? НАДО ВЛАДУ ПРИВЛЕКАТЬ?????? А НА КАКОМ ОСНОВАНИИ?????? 😂😅😂
ТАК ОТО ПРОПИАРИТСЯ, А ЗАОДНО И РІДНУ НЕНЬКУ ОБОСРАТЬ НА РАДОСТЬ МОСКАЛЯМ.
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Не дадим в обиду оппозиционера Юрия Деточкина!!( Портнова!!)Долой пасквилянтов !!!
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Портнову ничего не будет, он теперь - власть, побольше чем Зеленский.
Богдан + Портнов = Сила!
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Молодец портнов,хоть и говнюк он,но за журнашлюх спасибо,так им и надо,аплодирую за медиа-проституток...,натяни их андрюха так на кукан,что бы и внукам передали,как плохо продавать Засуджуємо дії Портнова щодо журналістів "Схем" і закликаємо владу притягти його до відповідальності, - заява медіаруху - Цензор.НЕТ 2927 ся..
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С каждым днем всплывает все больше фактов тесного сотрудничества и взаимного переплетения бизнес-интересов представителей нынешней власти (зеленая секта торчка) с сепаратистами, членами банды диктатора януковича, врагом (кацапы).

Кроме того, Администрация Президента, объединив усилия с подонками-украинофобами-сепарами типа портнова (портянка, андрей-гей, андрей-анал), шария (шарик, педофил), объявила настоящую медийную войну независимым журналистам.
Считаю, что подонок портнов должен сидеть в тюрьме или лишен гражданства Украины, объявлен персоной-нонграта и выдворен на парашу. Шарий должен быть объявлен в международный розыск.
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а "свой прокурор" и "самый эффективный министр" языки в жопы засунли что ли?
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какая ответственность, зелохи? После "реформирования" ВС Портняга станет его председателем. Это вам не марадер лоховитый, здесь чуваки все на несколько ходов просчитали, так , что стричь вас будут по самую шкуру
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читаю цей блуд порохоботів і сумно стає за цих псевдопатріотів, які за гроші фальшують реалії, навішують ярлики на людей... чому ж ви не спитаєте в Петра і його прокурорів, суддів, сбушників чому ніхто не покараний, чому не розслудувано події на Майдані, чому знищені сліди і зпиляні дерева на Майдані? чому сьогодні ці бариги втікають з країни з повними грошей валізами і не відповідають за скоєне?
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А нафиг оно им надо ? Шлюшке копейку кинул она и довольная - шо на трассе шо петяшлюшки они одинаковые !)))
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