 Нардеп від СН Качура очолював під час Майдану організацію Медведчука "Український вибір", - Чорновол. ФОТО

Про це вона написала у своєму блозі, передає Цензор.НЕТ.

"Поцікавилася адвокатом Зеленського – депутатом "Слуги народу" Качурою Олександром Анатолійовичем, який погрожує кинути за грати депутата "ЄС" Софію Федину. Це за його заявою на-сто-відсотків-свій Рябошапка почав кримінальне переслідування. Відразу знайшла фотодоказ, що він "медведчуківське" г… Його фото з символікою "Українського вибору" було на сайті медведчуківської організації. Зараз фото видалили, але воно залишилось в скрінах в твітері. Під фото написано, що Олександр Качур – лідер Солом’янської організації "Український вибір"", - написала Чорновол, опублікувавши відповідні фото та скріншоти.





Вона також зазначила, що дані про посаду Качури також містяться в базі реєстру підприємств.

"Олександр Качур в певний час навіть був керівником "Українського вибору". Перед ним був сам Медведчук, після нього також сам Медведчук", - зазначила колишня нардепка.

Чорновіл звернула увагу на те, що Качура очолював "Український вибір" під час Майдану.

"І це не реванш? Антимайданівець садить Майданівку...", - написала вона.

Колишня нардепка також виявила, що Качура має стосунок до партії Шарія.

"Якщо дивитися на бізнес-зв’язки Олександра Качури в реєстрах підприємств, то легко прослідкувати, що саме він займався юридичним супроводом "походу" українофоба і збоченця Анатолія Шарія на вибори у Верховну Раду. Пам’ятаєте, раптово виявилося, що Партія Шарія (щойно створений проект Портнова для потреб Зеленського) вже три роки, як формально існує. Цим займався особисто Олександр Качура. Отже, це зелене медведчуківське г… ще й батько партії Шарія", - пише Чорновол.

"Ну і, нарешті, – це звичайний злодюжка, який в часи війни займався мінімізацією сплати податків в державний бюджет. На верхньому скріні з реєстрів підприємств видно, що Качура бенефеціар Інформаційного Агенства "Українська позиція". А це посилання ухвали суду. Це підприємство – фігурант кримінальної справи з відмивання коштів – "незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку", - додала вона.

За її словами, рішення суду датуються 2018 - початком 2019 року.

"У цей час Качура активно фінансує виборчу кампанію Зеленського. Зараз ці кримінальні справи закриті. Так що, на-сто-відсотків-свій Рябошапка взагалі-то не Федину має переслідувати, а Качура", - пише Чорновол.

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