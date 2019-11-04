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 Політика України
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Все про:Медведчук (517) Чорновол Тетяна (107) Слуга народу (432) Качура (15)

 Нардеп від СН Качура очолював під час Майдану організацію Медведчука "Український вибір", - Чорновол. ФОТО

Народний депутат VIII скликання Тетяна Чорновол заявила, що депутат від партії "Слуга народу" Олександр Качура під час Майдану очолював організацію кума президента РФ Віктора Медведчука "Український вибір". За словами Чорновол, Качура також був юристом партії Шарія.

Про це вона написала у своєму блозі, передає Цензор.НЕТ.

"Поцікавилася адвокатом Зеленського – депутатом "Слуги народу" Качурою Олександром Анатолійовичем, який погрожує кинути за грати депутата "ЄС" Софію Федину. Це за його заявою на-сто-відсотків-свій Рябошапка почав кримінальне переслідування. Відразу знайшла фотодоказ, що він "медведчуківське" г… Його фото з символікою "Українського вибору" було на сайті медведчуківської організації. Зараз фото видалили, але воно залишилось в скрінах в твітері. Під фото написано, що Олександр Качур – лідер Солом’янської організації "Український вибір"", - написала Чорновол, опублікувавши відповідні фото та скріншоти.

Нардеп від СН Качура очолював під час Майдану організацію Медведчука Український вибір, - Чорновол 01
Нардеп від СН Качура очолював під час Майдану організацію Медведчука Український вибір, - Чорновол 02

Вона також зазначила, що дані про посаду Качури також містяться в базі реєстру підприємств.

"Олександр Качур в певний час навіть був керівником "Українського вибору". Перед ним був сам Медведчук, після нього також сам Медведчук", - зазначила колишня нардепка.

Нардеп від СН Качура очолював під час Майдану організацію Медведчука Український вибір, - Чорновол 03

Чорновіл звернула увагу на те, що Качура очолював "Український вибір" під час Майдану.

Нардеп від СН Качура очолював під час Майдану організацію Медведчука Український вибір, - Чорновол 04

"І це не реванш? Антимайданівець садить Майданівку...", - написала вона.

Колишня нардепка також виявила, що Качура має стосунок до партії Шарія.

"Якщо дивитися на бізнес-зв’язки Олександра Качури в реєстрах підприємств, то легко прослідкувати, що саме він займався юридичним супроводом "походу" українофоба і збоченця Анатолія Шарія на вибори у Верховну Раду. Пам’ятаєте, раптово виявилося, що Партія Шарія (щойно створений проект Портнова для потреб Зеленського) вже три роки, як формально існує. Цим займався особисто Олександр Качура. Отже, це зелене медведчуківське г… ще й батько партії Шарія", - пише Чорновол.

Нардеп від СН Качура очолював під час Майдану організацію Медведчука Український вибір, - Чорновол 05

"Ну і, нарешті, – це звичайний злодюжка, який в часи війни займався мінімізацією сплати податків в державний бюджет. На верхньому скріні з реєстрів підприємств видно, що Качура бенефеціар Інформаційного Агенства "Українська позиція". А це посилання ухвали суду. Це підприємство – фігурант кримінальної справи з відмивання коштів – "незаконного переведення безготівкових грошових коштів в готівку", - додала вона.

За її словами, рішення суду датуються 2018 - початком 2019 року.

"У цей час Качура активно фінансує виборчу кампанію Зеленського. Зараз ці кримінальні справи закриті. Так що, на-сто-відсотків-свій Рябошапка взагалі-то не Федину має переслідувати, а Качура", - пише Чорновол.

Читайте також: Там очевидні ознаки злочину, - Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157727
 
   
 Топ коментарі
 
лайно обєдналося у велику купу...монокалоліція....б..ть
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Дохтур Соль, мертвечуку - кабздэць! Оно - не жилец! Зеля тоже той ще жилэц! Беня грохнет это недоразумение , как только оно ему перестанет быть полезным! Сепарша ленка, хапай своих личинок и писдуй куданидь ! Хотя , ты - кияшко! И твои личинки не есть евреями по матери! Стратила ты, ленка-сепарша! Мамо римма тебе в помощь! Дыбилки крыворожые!
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Хто Медведчук ми знаємо, а от зозулят його розкиданих по інших лише за справами взнаєм
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Депутат от СН Третьякова всю жизнь занималась отмыванием бабла Медведчука и Суркиса.
И шо?
Это ж одна шобла!
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Как хорошо, что Зе их посадил! Не зря ж он обещал народу
Нардеп от СН Качура возглавлял во время Майдана организацию Медведчука "Украинский выбор", - Чорновол - Цензор.НЕТ 8868
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Не подобається ПЕСикам соєвим . що про ПеПО баригу (кума мертвячука ) правдк показують ...!
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Вместо того что бы объединиться, строить мир и поднимать экономику, тут изрыгают собственную желчь в которой сами же и захлебнутся. Какие к бесу патриоты страны, патриоты кармана!
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Есть хорошая поговорка - "Не садись с дураком срать".
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Обьединица с этими сепарам и и прокацапскими козликами? Ты серьёзно? И шо ж у нас украинцев общего и обьединяющего с этим прокремлёвским ЗЕкодлом люто ненавидящим Украину, не подскажешь??
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Ещё одно доказательсво что партия СН это шобла.
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Свят, свят, як ви могли таке подумати? Ні, то поважна партія. Хоча після слуги народу можна хоч чорта лисого.
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Уже не секрет шо это гебнявое ЗЕкодло зборище сепаров и дегенератов типа фотографов, юзиков, и клоунов пристроенных с Шапито 95..
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Ото тому вони так болісно і реагували на висловлювання Петлюри:"не такі страшні москальські воши, як українські гниди"
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Мдя, молодец Таня Черновол, не путать с Тарасом, и полиграф не нужен .
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Ещё один слуга УРода зашкварился.... Сколько ж там этого сепарского дерьма засело?? По ходу уже политика ЗЕкодла чётко видна - на все должности, на все депутатские места отбирают исключительно сепаров и прокацапских подстилок...
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Не удивлюсь если в итоге выясница что в этой прислуге урода сепарни больше чем в За Жиддя. Жирик и все кремлёвские пропагнадоны прекрасно знали за кого топить когда поддерживали клоуна на выборах.
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і шо тут дивного? усе ж логічно-зелені то недобиткі ригівські, руцкага міра, люди бєні та пінчука
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А чего нет дат？ Просто интересно, а так этой таньке я верю на слово
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Оба на!!! Оце так номер. І скільки там ще таких підсадних качур???! Перед виборами і після них я казав, олігархи виконали волю народу, дали нові морди в раду. А чому б і ні?! Старі вже зажралися багато хочуть, та й стали занадто токсичні для суспільства, а нові як студенти для АТБ дешево і сердито.... І головне роблять мовчки те, що їм папи скажуть.
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На шо зєбілам Ай кью вистачило, те вони й обрали. А шо дєлать?! Крывой Рог ,мля! Напередодні громадянської на початку 19-го сторічча так само було. Такі, як зєля були страчені в першу чергу!
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С каждым днем всплывает все больше фактов тесного сотрудничества и взаимного переплетения бизнес-интересов представителей нынешней власти (зеленая секта торчка) с сепаратистами, членами банды диктатора януковича, врагом (кацапы).

Кроме того, Администрация Президента, объединив усилия с подонками-украинофобами-сепарами типа портнова (портянка, андрей-гей, андрей-анал), шария (шарик, педофил), объявила настоящую медийную войну независимым журналистам.
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Я же говорил, что зебилы сепарнявые.
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Чорнорот, а ты в курсе что твое порося вообще создало партию рыгаонив? Вот тупенька тетка
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С каждым днем все яснее люди понимают, что антимайдан под контролем РФ пришел к власти и сливают Украину Кремлю
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гарний хлопець,нове лице! не дочекаюсь коли вже ці морди почнуть розфарбовувать в синє,особливо Кольки ревізору і самокату!
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