EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2057  39
Матеріали за темою:
Все про:Боднар (32) озброєння (1156) Канада (712) зброя (1426)

 Найближчим часом Україна отримає першу партію канадських снайперських гвинтівок, - заступник глави МЗС Боднар

Київ та Оттава завершують підготовку документів для відправлення першої партії канадських снайперських гвинтівок до України.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар після завершення візиту до Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз на завершальному етапі перебуває оформлення документів на постачання снайперських гвинтівок. Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини. Ми сподіваємося, що вже найближчими днями чи тижнями ця зброя буде в Україні", - сказав Боднар.

На його переконання, "це відкриє двері до розширення спектру співпраці".

"Ми також обговорили заснування спеціального механізму консультацій на рівні міністрів оборони, які могли б предметно говорити про потреби української армії, передавати цю інформацію канадській стороні та одразу розуміти, що можливо забезпечити, а що – ні. Сподіваюся, перший подібний контакт відбудеться наприкінці листопада", - зазначив дипломат.

Нагадуємо, позаминулого року Канада внесла Україну до так званого Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї, таким чином скасувавши де-факто збройне ембарго України.

Читайте також: Група пластичних хірургів з Канади проведе у Львові безкоштовні операції учасникам АТО/ООС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157725
 
   
 Топ коментарі
 
Канадская снайперская винтовка C14 Timberwolf( Лесной волк),кал. ,338 Lapua Magnum,5-зарядный сменный магазин.

В ближайшее время Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 475
 показати весь коментар
 
это Александров с Ефремовым украинцы? Моторола украинец? жареный бурят из танка украинец??
 показати весь коментар
 
Переговоры по поводу этой сделки идут уже более года!

Что то мне подсказывает, что любая оружейная сеть, смогла бы закупить эти винтовки и быстрее и дешевле...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Переговоры по поводу этой сделки идут уже более года!

Что то мне подсказывает, что любая оружейная сеть, смогла бы закупить эти винтовки и быстрее и дешевле...
 показати весь коментар
 
 
вот это дело !Вот это спасибо! Очень нужно!
 показати весь коментар
 
Это специфическое оружие, канадцы его майстрячат только под заказ, на складах его не складывают.Как изготовили, так сразу и отгрузят.
 показати весь коментар
 
 
Очень странно, т.к. винтовка есть и в открытой продаже.
 показати весь коментар
 
 
Видимо, гражданская версия отличается от армейской.
 показати весь коментар
 
 
В коммерческой версии, помимо 338 L, есть еще калибр 408 Cheytac (ничего не знаю про этот калибр).
По поводу конструктивных отличий, я не в курсе.
 показати весь коментар
 
 
об этом писалось более трех лет назад.
но свынарчуков интересовал больше откат чем оружие.
как и Айленды с которыми они тянули до скандала.
 показати весь коментар
 
Зачем? С кем вы собрались воевать? Со своим народом? А как-же перестать стрелять? Почему барыга до сих пор наживается на войне, кто прогонит мародьора от корыта? В ближайшее время Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 683
 показати весь коментар
 
 
Точно...так у в кого гатить....усрались же в деяких районах...всього в 30 пунктах...Тепер і перднуть взападло...собі гірше..!
 показати весь коментар
 
 
Мабуть для озброєння поліції для розстрілу наступного Майдану
 показати весь коментар
 
Канадская снайперская винтовка C14 Timberwolf( Лесной волк),кал. ,338 Lapua Magnum,5-зарядный сменный магазин.

В ближайшее время Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок, - замглавы МИД Боднар - Цензор.НЕТ 475
 показати весь коментар
 
 
Ого, данная винтовка используется в т.ч. британской САС.
 показати весь коментар
 
А это - мой крайний проект, вчера закончил. Винтовка - 1904 Verquero, Португальская копия К98 Маузера, но с затвором, скопированным с Штейр-Манлихер, кал. 8 мм Маузер. Новое ложе Аrchangel(архангел), бипод, х3-9 скаутский оптический прицел, новое воронение всей поверхности. Завтра на стрельбище. Найближчим часом Україна отримає першу партію канадських снайперських гвинтівок, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 5562

Найближчим часом Україна отримає першу партію канадських снайперських гвинтівок, - заступник глави МЗС Боднар - Цензор.НЕТ 8694
 показати весь коментар
 
 
Класс. А магазины пистолетные? Или родной Маннлихер (box type)?
 показати весь коментар
 
Макс, насчет надульного жаберника (компенсатора отдачи) очень спорный вопрос. Такая хрень поднимает тучу пыли (снега). Демаскирующая фиговина однозначно. Необходима доработка, тоже вопрос, как это повлияет на баллистику.
 показати весь коментар
 
Не поздно ли?
Мы ведь теперь "за мир во всем мире", любой ценой
Белые флаги и голуби, "по ленд-лизу" - было бы актуальнее
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
чему радоваться,украинец убивает украинца,потому, что власть разделила народ по мовам, по менталитету, чтобы наживаться
 показати весь коментар
 
 
это Александров с Ефремовым украинцы? Моторола украинец? жареный бурят из танка украинец??
 показати весь коментар
 
 
Ага, картиры 2х1 в земельке раздают в Раше, награждают посмертно тоже в Раше, платят им рашенскими "деревянными" рубликами, оружие тоже рашенское - а война типа "гражданская". Ихтамнеты хреновы.
 показати весь коментар
 
Стесняюсь спросить
- А где получают патроны?
(Снайпер)
 показати весь коментар
 
Почему до сих пор идёт война? Они что у вас, газет не читают? Разведение же!
 показати весь коментар
 
 
Good!чем больше.тем лучше.будет чем кацапскую падаль отстреливать
 показати весь коментар
 
 
а населению надо пройти школу * молодого шльопера
 показати весь коментар
 
Взагалі то Тімбервольфи вже давно на озброєнні в Україні.
 показати весь коментар
 
що за дурна звичка повідомляти новини з майбутнього ..

до того як, щось станеться
 показати весь коментар
 
 
Найкраща новина за весь останній рік. Вселяє надію.
 показати весь коментар
 
получит винтовки для отстрела свыней
 показати весь коментар
 
 
Ну это дорогое и серьёзное оружие. А пока могли бы поставлять куда более дешёвое (CND$1,700) BCL102, винтовка производимая здесь же, в Торонто, заточенная под .308Win. Это конечно не.500 и прочее, но для армейских снайперов во взводах вполне подойдёт.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору