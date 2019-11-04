 Найближчим часом Україна отримає першу партію канадських снайперських гвинтівок, - заступник глави МЗС Боднар

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар після завершення візиту до Канади, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз на завершальному етапі перебуває оформлення документів на постачання снайперських гвинтівок. Затримка виникла не від канадської сторони, а від партнерів, які постачають складові частини. Ми сподіваємося, що вже найближчими днями чи тижнями ця зброя буде в Україні", - сказав Боднар.

На його переконання, "це відкриє двері до розширення спектру співпраці".

"Ми також обговорили заснування спеціального механізму консультацій на рівні міністрів оборони, які могли б предметно говорити про потреби української армії, передавати цю інформацію канадській стороні та одразу розуміти, що можливо забезпечити, а що – ні. Сподіваюся, перший подібний контакт відбудеться наприкінці листопада", - зазначив дипломат.

Нагадуємо, позаминулого року Канада внесла Україну до так званого Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї, таким чином скасувавши де-факто збройне ембарго України.

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