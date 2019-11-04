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 На перші реальні кроки "слуг народу" міжнародні інвестори відреагували зупинкою виробництва – економісти

Один із таких, British American Tobacco вже зупинив випуск продукції на заводі в Прилуках

Чергову хвилю скорочень і в країні й, як наслідок, виїзд працівників за кордон, прогнозують українському бізнесу провідні економісти, передає "5 канал".

Такі наслідки матимуть подані на розгляд Парламенту законопроєкти 1209 та 1210. Найбільш чуттєвими виявилися міжнародні інвестори. Один із таких, British American Tobacco вже зупинив випуск продукції на заводі в Прилуках.

"Є декларація створити 1 млн робочих місць, заклики повертатися в Україну. А реальні дії влади – навпаки штовхають людей у тінь і виїздити за межі України далі", – зазначив Павло Розенко, віцепрем'єр міністр України (2016-2019 рр.).

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На думку координатора груп "Економічна модернізація" Павла Себастьяновича, зазначені законопроєкти найбільше вдарять по самих підприємцях, що ведуть малий та середній бізнес в Україні. Їхні представники неодноразово називали їх "сирими" та публічно виступали за їх термінове відкликання.

"Коли нам кажуть, що зараз з якогось переляку 50 мільярдів доларів зайдуть в Україні, у мене питання, у що вони зайдуть? Якщо самі підприємці не виступають за створення цих проєктів. А хто їх створить якщо не підприємці?" – зауважив Павло Себастьянов, координатор групи "Економічна модернізація".

"Практика усього світу доводить: щоб залучити іноземних інвесторів – перш за все потрібно забезпечити умови роботи для власного бізнесу. Він буде створювати нові робочі місця. А вже після цього – можна очікувати й притоку зовнішніх коштів", – резюмував Себастьянов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157724
 
   
 Топ коментарі
 
Благими зенамірами вимощений шлях на росію.
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Зелебобики, наголосовали разгребайте свое "хуженибудет"
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Чергова "перемога" блазня та його отари "стадо недоумків"
На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты - Цензор.НЕТ 653
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Благими зенамірами вимощений шлях на росію.
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Скажите пожалуйста,а как на действия дебилов(читай больных на голову зебилов) может вообще цивилизованное сообщество реагировать?!
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Зберігати дипломатичні відносини, але реальне спілкування перенести на рівень простих людей та ігнорувати зевладу.
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А потім під ручку з кацапам - у жопу. Світову.
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шлях на росію вимощений тупим населенням України
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Абу-Грейб, при чем тут твоя паРаша?
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Зелебобики, наголосовали разгребайте свое "хуженибудет"
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А по теме есть что сказать, налоги с чего твоя заленая шмаркля будет собирать?
По мелкому бизресу ударили, по крупному тоже и это все вы зробылы разом за 100 дней!
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зебилы готовятся сдавать Украину - им чем хуже тем лучше - а потом найдут виноватых - у гитлера были евреи,у сталина - враги народу - у нас - как назвать найдут это не проблема
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Я даже знаю кто будет "крайним" - "бандеровцы" и "националисты" - любой патриот Украины...
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Є два виходи. Сили - вішати кривдника і слабкості - вішатись самому.
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Чергова "перемога" блазня та його отари "стадо недоумків"
На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты - Цензор.НЕТ 653
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А чого ви хотіли, віддаючи владу шаріковим?
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Маючи знання азів фотошопу чи чогось подібного таке намалювати зможе кожен, саме головне - правильно підібрати тексти, але зебануті навіть це зробили так, ніби заскрінили телефон Порошенка. Цікаво, як вони це зробили?
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Есть инвесторы которые развивают и людей, и экономику, и страну. Те кто выпускает сигареты или алкоголь, развивают кого и что?
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Чому з Ізраілю не перенесли в Украіну все військове виробництво?
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Зачем нам переносить свое стратегически важное производство в другую страну?
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И то правда.. Абу как ляпнет бред какой-то, это в его стиле ))
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не, до него он не дотягивает, максимум Али-Баба ))
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Дают рабам работу. И взятки их правителям за счёт мутняков с акцизами
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О готовности закрыть украинские фабрики уже сообщили в Philip Morris
Ukraine, «JTI Украина» и «ВАТ Украина». Экономисты отмечают, что, если
все эти производители уйдут из Украины, это будет стоить бюджету около
48 млрд гривен налогов в год, или 2 млрд долларов
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Пусть идут в Европу и платят 90 процентов налогов- привыкли при барыге дать взятку и работать в черную)))))))))))))))
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На це слід було чекати після "потужного турборежиму" строрубльових "слуг урода" без жодних табу ..😕
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Собственному бизнесу дай волю, разденут . Конкуренция между инвесторами и местными должна быть . Помните как Ахметов плакал что нет угля для электростанции на Донбассе, и нужно ему снизить цену на газ .

Так вот, параллельно с закупкой дорогого южноафриканского и североамериканского угля украинские бизнесмены продолжают продавать эту горную породу за рубеж. Мы выяснили, что LUMINOUS NOVA - далеко не первое и не единственное судно, которое участвует в экспорте столь дефицитного, если верить энергетикам и руководителям страны, угля.Ранее, 11-14 октября, в Карантинной гавани стоял на том же месте сухогруз DK IONE (флаг Панамы). Он ушел в алжирский порт Оран, где был разгружен. Агент, что характерно, у этого судна был тот же, что и у LUMINOUS NOVA - компания «Метинвест-Шиппинг», принадлежащая, как нетрудно понять, Ринату Ахметову.
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Погуглите: табачные компании ВСЕГДА в конце года наращивают производство сигарет, что бы продавать их.. до мая-июня следующего года. Дело в том, что ежегодно с Нового Года увеличиваются акцизы. Поэтому есть смысл оплачивать акцизы по старым расценкам, а продавать в след. году. То есть приостановка производства сигарет сейчас скажется где то в мае. Правда к тому времени табачные фабрики ударно поработают где-то в марте-апреле, вместо октября-ноября. Ни о какой окончательной остановке производства сигарет и речи не идет.
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Тут головой не думают - важно Зраду раздуть!
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Ну, не треба забувати, що це ж 5 кАнал і його творчий партнер Цензор
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Внимание!
Международный Васюкинский турнир под угрозой.
Грузите бочки апельсины
(Братья Карамазовы)
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Так я ж и говорю , что маргеналам уже пора выходить на протесты бо скоро перестанут кормить😂
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первые реальные шаги рашистских квартальщиков на перевод не 73% голосовавших за клованов зеленых,а всех 100% курильщиков Украины на махорку рашистскую...
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Какой инвестор будет вкладывать в Украину средства зная, что правит страной рейдер и бандит Каломойша? Инвесторы сворачиваются и правильно делают.
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Цензоре, як будеш реагувати на цього антисеміта?
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Коли три роки тому Бєня "зупинив Приватбанк", ці "економісти" зовсім не хвилювалися, а продовжували набивати кендюхи гідністю. На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты - Цензор.НЕТ 2457

На первые реальные шаги "слуг народа" международные инвесторы отреагировали остановкой производства, - экономисты - Цензор.НЕТ 4266
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"5 кАнал" серйозне джерело... Цікаво кому він належить?
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Цензоре, як будеш реагувати на цього антисеміта?
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Ситуация с фейком о выбитом зубе Богдана - это приговор Зеленскому, - эксперт Ноябрь 4, 2019Без рубрикиКомментарии

Зеленский оказался слабым руководителем. Общество это уже увидело и поэтому готово верить любым фейкам, которые показывают полный бардак внутри его команды…
«Береги платье снову, а честь смолоду»
А. Пушкин ( Капитанская дочка)
Такую цитату классика приводит сегодня в качестве эпиграфа своего текста в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Обнародованная журналистом Речинским история о драке между Богданом и главой СБУ Бакановым, который выбил зуб главе офиса Президента, мгновенно была перепечатана всеми влиятельными сайтами страны.
Скандал набрал такой силы, что офис Президента вынужден был срочно начать очищаться от дерьма.
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Суперскандал! За что глава СБУ Баканов избил главу ОП Богдана
В частности, заместитель Богдана, которому, якобы, выбили зуб, написал:
"Ми спростовуємо цю інформацію, хоча її і не потрібно особливо спростовувати, адже вона вигадана від початку до кінця.
Вчергове надбанням суспільства став фейк, який не основується на жодному джерелі, яке б заслуговувало на довіру.
Шкода, що в нього повірили серйозні видання, яким довіряють люди».
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Шкода, однако, не в том, что серьезные издания поверили.
Шкода в том, что какой-бы фейк отныне не вбрасывали о том, что творится в офисе Президента, общество во все это поверит.
Такая уж в Зеленского и его» команды » уже репутация. Репутация пауков в банке, изображающих из себя на публику команду единомышленников.
В свое время, после панамского скандала Порошенко, я написал, что:
» …отныне не имеет значение, ворует Порошенко или нет.
Отныне на нем клеймо вора, смыть которое он никогда уже не сможет.
Общество всегда будет уверенно, что Порошенко ворует и у него нет шансов переизбраться на второй срок, как бы он ни старался«.
Так все и вышло!
Точно так же и с Зеленским. Он оказался слабым руководителем. Общество это уже увидело и поэтому готово верить любым фейкам, которые показывают полный бардак внутри его команды…
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Та про що там балакать ! В нормальній країні міністр економіки з прем'єром бігали б з виряченими очима,парламент штурмували,або -у відставку.Але не з цими клоунами.
Стаття в The Wall Street Journal.за 31 жовтня Ukraine Corruption Concerns Stall IMF Bailout

"Международный валютный фонд (МВФ) отложил предоставление Украине финансовой помощи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и организацией. Связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику - бизнесмену Игорю Коломойскому.
В МВФ сказали Зеленскому, что он должен «агрессивно» искать пропавшие деньги, чтобы выполнить своё обещание и очистить финансовую систему, подорванную мошенничеством, отмыванием денег и воровством...
Руководитель миссии МВФ на Украине Рон ван Роден заявил, что официальные лица организации выявили «недостатки в правовой базе, повсеместную коррупцию, а также то, что в значительной части экономики доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи».

Среди вызовов, стоящих перед Киевом и мешающих получению помощи от Международного валютного фонда, - магнат Игорь Коломойский, в отношении которого в США ведётся расследование, пишет The Wall Street Journal. Он вместе с ещё одним бизнесменом владел 45% акций крупнейшего банка Украины - «ПриватБанка». Но в 2016 году последний был национализирован правительством, которое объяснило свои действия необходимостью избежать коллапса финансовой системы.

Теперь МВФ отказывается выдавать очередной кредитный транш до тех пор, пока не будет уверен в том, что правительство Зеленского активно пытается вернуть $15 млрд, украденные за последние 10 лет из более чем 100 украинских банков, в том числе «ПриватБанка», пишет The Wall Street Journal.
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марадеры зеЛеные!скоро эту шваль зеленую на ростов погоним.дело времени
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А чого ви хотіли від фігляра і його команди клоунів, фотографів та інших фахівців? Все зскономірно, на жаль...
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Да в такую корумпированую страну как Украина и приходили и приходят ,,инвесторы,,не чисты на руку предварительно сговорившись с корупционерами.А солидный и надежный инвестор в Украине откроет разве что какой-нибудь небольшой филиальчик который в случай чего не жалко будет утратить.Для серьезных инвесторов нужна стабильная страна где политика не меняется с каждым новым президентом.
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