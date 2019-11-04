 ВАКС почав розгляд доказів у справі екссудді Голосіївського райсуду Києва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
"Під час засідання було вивчено перший і частину другого тому письмових доказів, долучених до справи. Всього таких томів 11. На наступному засіданні суд продовжить вивчати докази, зокрема, відеозаписи, які теж залучені до матеріалів справи", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання відбудеться 13 листопада о 9:30.
Як зазначили в ВАКС, екссуддю звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.
Іншого учасника кримінального судочинства звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4, 5 ст. 27 (співучасть у злочині) і ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України.
Нагадаємо, суддю Андрія Новака затримали 23 квітня 2018 року відразу після скоєння злочину. Наступного дня йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого частиною третьою статті 368 КК України.
Крім того, Новак вчинив дії щодо незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами.
Рішенням Вищої ради правосуддя від 25 квітня 2018 року надано дозвіл на утримання під вартою судді Голосіївського районного суду міста Києва Андрія Новака до 21 червня 2018 року. Цією ж постановою визначено розмір застави. 25 квітня він вийшов під заставу в розмірі 120 000 гривень. Рішенням Вищої ради правосуддя 2 травня суддю Голосіївського райсуду до 24 червня усунули від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності. Після цього термін продовжили до 24 серпня.
5 жовтня суддя оскаржив своє усунення від роботи. 10 жовтня обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні передано до Солом'янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. Колегією суддів Солом'янського районного суду міста Києва на 5 листопада 2018 року у справі було призначено підготовче судове засідання.
У листопаді 2018 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила суддю Голосіївського районного суду міста Києва Андрія Новака від правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
В целом же, в отношении в большинства продажных судей проблема, иная. Для их задержания \ следствия \ обыска и впоследствии - суда, нужно согласие судейских же "компетентных" органов.
В 2016г украинских судей частично лишили неприкосновенности.
Согласие на задержание и арест человека в мантии дает Высший совет правосудия. Без такого согласия судью можно будет задержать только "во время или сразу после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".
"Свои" же, в случае ряда наиболее одиозных и влиятельных судей-преступников, блокируют эти процедуры и коллег не сдают
Пример:
Высший совет правосудия отказал в заочном аресте беглого судьи Татькова
Бывший председатель Высшего хозсуда вернул себе судейскую неприкосновенность и скрывается от следствия в Австрии
https://zn.ua/UKRAINE/vysshiy-sovet-pravosudiya-otkazal-v-zaochnom-areste-beglogo-sudi-tatkova-327759_.html
Адвокат судьи времен осужденного за государственную измену экс-президента Виктора Януковича подчеркнул, что без согласия ВСП его подзащитного не смогут экстрадировать из Австрии в Украину.
Отметим, 4 июня Татьков восстановился в статусе судьи и вернул себе судейскую неприкосновенность. Решение приняла Большая палата Верховного суда Украины. В свзяи с чем теперь без согласия Высшего совета правосудия правоохранители не смогут ни задержать его, ни отправить под арест. А, следовательно, и экстрадировать в Украину.
Но в целом, да, "один в поле не воин". Когда все остальные структуры сгнили на корню, то скорее и новая скатится\скотилась туда же.
Вот что писал об этом в недалеком прошлом весьма не глупый человек:
Почему Запад проигрывает Порошенко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2014488815527553&id=100008993618796
Мне неоднократно приходилось писать о том, что все попытки Запада принудить нашу власть создать независимые антикоррупционные органы ( НАБУ, САП, АКС, НАПК) , которые начнут эту же власть сажать в колонии, предварительно конфисковав все ее имущество, потерпят неудачу. Точнее , позорный и унизительный крах.
Я также описывал три линии защиты нашей власти от давления США, ЕС и МВФ . Это :
- разложение антикоррупционных органов еще на стадии их создания.
- отмена опасных статей или опасных законов в КС
- нагнетание российской угрозы, механизм которого я описал вчера
Все три метода защиты в комплексе показали свою эффективность для защиты нашего правящего класса.
НАБУ, САП и НАПК оказались разложенными , коррумпированными и подчиненными АП . Такая же судьба ждет и государственное бюро расследований. Генеральную прокуратуру также не удалось реформировать: она как была подчиненной АП и тотально коррумпированой так и осталась. Как выполняла политический заказ власти, так и выполняет. Про СБУ даже и говорить смешно.
КС отменил в УК самую опасную статью о " незаконном обогащении" , как несоответствующую Конституции Украины. Запад -в прострации. Под эту статью выдавались кредиты! Я всегда писал , что таким же образом рано или поздно обязательно будет отменен и антикоррупционный суд, который , кстати, действительно не соответствует Конституции.
Запад выглядит наивным глупцом. Но не в том плане , что он не понимает , что играет с наперсточниками. Запад отлично понимает с кем он имеет дело. Запад выглядит глупо, потому что он наивно надеется переиграть наших шулеров, предоставляя им кредиты в обмен на принятие требуемых законов.
Ему это не удастся! Не удастся , потому системы мотивации у противостоящих сторон совершенно разные . Запад представляют обычные чиновники ЕС, США или МВФ, поведение которых сугубо бюрократично . Бюрократическая мотивация -очень слабая мотивация, нацеленная не на результат, а на карьеру , на исключение грубых ошибок, исключение персональной ответственности и т.д. Это трусливая , политкорректная мотивация
Украинскую сторону представляют сплоченные кланы , которые в этой игре рискуют и собственностью и свободой. Это , как говорят в Одессе , две большие разницы. Предельно мотивированный Порошенко, вокруг которого в его противостоянии Западу реально объединилась вся правящая элита , легко переигрывает разобщенный Запад, манипулируя им как угодно.
И, да, самое главное. Западу в мягкой форме дали понять, что если слишком сильно будет давить, то наш правящий класс ... сменит геополитическую ориентацию. И сменит!! Не в первой . Двурушничество, фарисейство и кидки всегда были присущи нашей элите еще со времен Богдана Зиновьевича и с тех пор ничего не поменялось в ее менталитете. Мосты с Россией ни одна украинская власть сжигать не будет. Максимум - это внешняя имитация противостояния с Россией, а товарооборотец растет, запчасти для оборонки закупаются, с российскими банками денежки гоняются. Евровидение -это политика для лохов, а real politic- это для серьезных людей.