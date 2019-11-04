 Валерія Тарасюка обрано новим главою НКРЕКП

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

"Сьогодні шляхом таємного голосування членів НКРЕКП главою регулятора обрано Валерія Тарасюка згідно зі ст. 9 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Валерій Тарасюк народився в 1976 році в смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. 29 жовтня 2019 призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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