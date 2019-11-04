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 Політика України
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Все про:призначення (471) НКРЕКП (150)

 Валерія Тарасюка обрано новим главою НКРЕКП

Валерія Тарасюка обрано головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НКРЕКП.

"Сьогодні шляхом таємного голосування членів НКРЕКП главою регулятора обрано Валерія Тарасюка згідно зі ст. 9 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг", - йдеться в повідомленні.

Валерій Тарасюк народився в 1976 році в смт Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. 29 жовтня 2019 призначений на посаду члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157720
 
 
 Топ коментарі
 
Был уже тут один, Вовком звать - академию Рошена заканчивал. Так когда пришло время объяснить про гигакалории, теплоспроможности и прочее - быром в Европу слинял с концами.
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Суд же признавал всю эту шарагу незаконной, и что это за тайные голосования такие.
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Цієї організації не повинно бути.
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Суд же признавал всю эту шарагу незаконной, и что это за тайные голосования такие.
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Цікаво, для кого це голосування було таємним? Для Зєлєнского - точно ні. 😁
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>> Институт международных отношений

а що він розуміє у гігакалоірях і у питомій теплоспроможності ?
чи тільки може вопроси парешать ?
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Был уже тут один, Вовком звать - академию Рошена заканчивал. Так когда пришло время объяснить про гигакалории, теплоспроможности и прочее - быром в Европу слинял с концами.
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Он даже не знает что такое адронный коллайдер Валерий Тарасюк избран новым главой НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 7667
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пипец, зебики вообще офигели. как может международник что то понимать в энергетике. помнится зебик клялся что будут набирать на посты только профессионалов.

дилетанты угробят страну и это очень плохо.
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ну в лампочке короче 220 вольт а от куда напряжение хз из закона ома..ему хватит и этого))
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с получкой миллион в день и обедом в столовке....а у кого то на хлеб нет...а по радио втирают мы машины покупаем..и жируем по электронным шнягам и ашанам Валерія Тарасюка обрано новим главою НКРЕКП - Цензор.НЕТ 1069
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