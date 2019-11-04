EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  188  17
Матеріали за темою:
Все про:Фінляндія (151) Донбас (13511) розмінування (237)

 Фінляндія виділить 600 тис. євро для розмінування на Донбасі

Під час візиту в Україну міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про виділення 600 тис. євро на розмінування на Донбасі.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС Фінляндії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Фінляндія бере участь у розвитку України, підтримуючи енергоефективність і шкільну реформу. Під час візиту міністр підтвердив додатковий внесок у 600 тис. євро на гуманітарне розмінування. Міни у багатьох районах залишаються проблемою й ускладнюють сільське господарство і будівництво", - йдеться в повідомленні.

2 листопада Хаавісто побував у Станиці Луганській, де зокрема оглянув тимчасовий міст через Сіверський Донець.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Фінляндії Хаавісто відвідав Станицю Луганську, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157718
 
 
 Топ коментарі
 
Пустить по полю свыню офшорную , За ним Ахметова и Косюка , Фукса и Бойко , и нормалек .
 показати весь коментар
 
Да погодите вы разминировать и восстанавливать!!! Задрали уже. Сначала контроль Украины над границей нужен, а потом бабло распиливать.
 показати весь коментар
 
А бобучку??? Шо, бобучку подэкономим для будущих концертов??? Мне кажется, бобучка не боится ни гранат, ни ракет... бобучка должен возглавить...у него ж нет крайней плоти, ему и терять нечего
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Проще "слуг народа", гонять по минным полям.
Среди них ведь очень много любителей и ценителей настоящего креатива!
 показати весь коментар
 
 
Ага. Бо ще якийсь сєпар підірветься, коли наші відведуть війська, а вони попруть на нові території.
 показати весь коментар
 
Пустить по полю свыню офшорную , За ним Ахметова и Косюка , Фукса и Бойко , и нормалек .
 показати весь коментар
 
 
О, Надюшка, и этих тоже... а главное, всех поц-и-фистов, уставших от мойыны, шоб больше не мучались от усталости...
 показати весь коментар
 
 
А бобучку??? Шо, бобучку подэкономим для будущих концертов??? Мне кажется, бобучка не боится ни гранат, ни ракет... бобучка должен возглавить...у него ж нет крайней плоти, ему и терять нечего
 показати весь коментар
 
 
Да погодите вы разминировать и восстанавливать!!! Задрали уже. Сначала контроль Украины над границей нужен, а потом бабло распиливать.
 показати весь коментар
 
 
Да я тебя Умоляю, Успакойся. Все бабло уйдеть на бумагу для оформления помощи. Финляндия выделит 600 тыс. евро для разминирования на Донбассе - Цензор.НЕТ 2509
 показати весь коментар
 
На одну мину хватит., остальное дипутатом в карманы
 показати весь коментар
 
 
И это замечательно!
А бы наши тыловые крысы половину этих денег не разворовали. Бо у нас в стране уже так принято: половина международной помощи разворовывается, треть - тратится на разную херню, и лишь треть - доходит до пункта придварительного назначения.
 показати весь коментар
 
Жебраки! Ну а Финляндия то при чем?
Может еще у эфиопов поклянчить
Позорище
 показати весь коментар
 
Жебраки! Ну а Финляндия то при чем?
Может еще у эфиопов поклянчить
Позорище
 показати весь коментар
 
По перше це копійки, вистачіть тільки на пару машинок сиротських для вічно голодних чиновників. По друге - вже хочеться нахер послати цих помічничків. Хто в них просив? Краще б всяких гонтаревих вовків, луценків нам видали з бабками, які вони ********.
 показати весь коментар
 
кек лолши кек пахлава не чебурек..финська баня яяя натюрлих
 показати весь коментар
 
Це розмінування щоб сепарня не підірвалась.Навпаки треба було ще більше замінувати
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору