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 США вимагають правосуддя для Катерини і її сім'ї, - заява Тейлора в річницю вбивства Гандзюк. ВIДЕО

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що США вимагають правосуддя для херсонської активістки Катерини Гандзюк, яка померла рік тому після нападу, і працюватимуть над тим, щоб Україна стала тією країною, заради якої Гандзюк пожертвувала своїм життям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на сторінці посольства США в Україні в мережі Facebook.

"Сьогодні ми з гіркотою згадуємо про річницю смерті Катерини Гандзюк. Вона була справжньою жінкою з великою відвагою. Вона присвятила своє життя Україні, пожертвувала собою заради країни. Ми вимагаємо правосуддя для Катерини і її сім'ї. Ми пам'ятаємо Катерину і працюватимемо заради того, щоб Україна стала саме тією країною, заради якої вона пожертвувала своїм життям", - сказав Тейлор.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157717
 
 
 Топ коментарі
 
Шось він занадто свіжо і добре виглядає...
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Не надо требовать.
Дайте хороший пендель зеленскому и компании.
Должно помочь.
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Правосуддя в Україні з портновим і богданом - не поєднувані речі.
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Нормально . ОНИ В ЛОНДОНЕ ! Туда пишите .
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Заодно пусть в МОСКВУ напишут убийцам украинцев.
Или в Украине есть люди а есть НЕ люди?
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Не надо требовать.
Дайте хороший пендель зеленскому и компании.
Должно помочь.
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Еще бы неплохо сократить популяцию баранов, вроде тебя.
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Как и для всех дегенератов, тема секса с мужиками тебе очень близка.
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Мешканець рашки приїхав в гості до родичів. Ця огидна пика 3.11.2019 в місті Вишневе з лютою ненавистю зломав флагшток і зірвав національно-визвольний прапор України в Сквері Небесної варти.США требуют правосудия для Екатерины и ее семьи, - заявление Тейлора в годовщину убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 8977
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Шось він занадто свіжо і добре виглядає...
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То янтарь копають , а ворогив ******* не ма кому .
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Отменить право залога на особо тяжкие преступления повлекшие серьозные травмы или смерть потерпевших без права досрочного освобождения на срок от 10 лет. И все.
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Какоето мягкое наказание прямо скажем. За кражу трусов в магазине можно больше срок получить.
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"США требуют правосудия для Екатерины и ее семьи, - заявление Тейлора в годовщину убийства Гандзюк"- на ваши и др.стран требования- они хрен ложили. США требуют правосудия для Екатерины и ее семьи, - заявление Тейлора в годовщину убийства Гандзюк - Цензор.НЕТ 1803
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Правосуддя в Україні з портновим і богданом - не поєднувані речі.
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За что Гандзюк презирала Зеленского, когда была жива: Сеть всколыхнул откровенный пост активистки
16 апреля 2019,
Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.
Еще два года назад она призывала людей обратить внимание на аномальную популярность комика: "Нам с вами, ребятцы, надо очень многое понять про Украину". "Да, мерзкий Зеленский, который переходит на украинский язык каждый раз, когда хочет кого-то перекривлять или показать в уничижительном свете", - добавляла активистка.

https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
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Отец херсонской активистки Катерины Гандзюк пригласил президента Владимира Зеленского на акцию "Год без Кати", на которой активисты будут требовать справедливости в расследовании ее убийства.
Прямая речь: "4 ноября проходит год, как не стало Кати... Год, за который ни один из организаторов и заказчиков не был наказан.
Приходите. Я буду ждать вас на акции в Киеве у Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати.
Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами".Интересно, придет? Или засцит?
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