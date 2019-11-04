 "Укрспирт" звернувся до Зеленського та членів уряду через заяви оточення президента про держкомпанію

Чиновники з оточення президента Володимира Зеленського відверто маніпулюють фактами, спотворюючи реальну ситуацію в ДП "Укрспирт". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення профспілки держкомпанії до президента та урядовців, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, чиновники з оточення президента відверто маніпулюють фактами, спотворюючи реальну ситуацію. На нараду з питань спиртової галузі не пустили представників трудового колективу, що взагалі залишає багато питань до прозорості процесу", - йдеться у повідомленні.

У зверненні йдеться про те, що приватизація ДП "Укрспирт" - питання стратегічне не лише для галузі, а й країни в цілому.

"Це питання депутати намагаються вирішити з 2012 року. Трудовий колектив за приватизацію, але проти демонополізації, яка призведе до деіндустріалізації, закриття виробництва та тотального безробіття", - йдеться у зверненні.

Як зазначили у держпідприємстві, це не стратегія виведення галузі з "тіні", а "чорна схема" купівлі лише окремих привабливих заводів за заниженою ціною.

"Решта підуть на металобрухт та тотальне знищення. Замість зваженої державницької позиції ми бачимо неприхований лобізм інтересів великих горілчаних компаній. Роздача ліцензій приватним виробникам спирту закриває перспективу мати стабільну роботу в Україні для багатьох працівників галузі та виштовхує їх для пошуку кращої долі за кордоном", - заявили у ДП.

Такий розвиток подій, на думку "Укрспирту", суперечить інавгураційній промові президента Володимира Зеленського.

"Президенту кажуть, що у 2018 році ДП "Укрспирт" не сплачував податок на прибуток. Насправді за результатом 2018 року ДП "Укрспирт" сплатив податок на прибуток у розмірі 9 738 000 грн. Загалом у минулому році надходження у бюджети всіх рівнів від ДП "Укрспирт" склали 389 824 000 грн, в тому числі 89 443 000 в місцеві бюджети. Президенту кажуть, що 2016 рік був взірцевим за прибутковістю. Насправді у 2016 році були штучно завищені показники прибутковості за рахунок віднесення в статтю "інші операційні доходи" 334 432 000 грн як "Суми раніше нарахованих штрафів скасовані Постановами суду". 54% від даної суми - 181 324 000 грн було списано в травні 2016 року. Відповідно заднім числом було штучно занижено прибутки підприємства в період виникнення заборгованості по позовах (2014-2015 рр.) та, відповідно, завищено у 2016 році. Дані дії спричинили необхідність оплати додаткових коштів в бюджет, зокрема податку на прибуток попри відсутність фактичних грошових надходжень за даною статтею доходів. Внаслідок цього оплата податку була здійснена з оборотних коштів підприємства", - розповіли у ДП.

"Президенту кажуть про ефективний менеджмент у 2015-2016 роках. Насправді відверто ігноруються факти зловживань, які мали місце в 2016 році в цілому та в першому півріччі зокрема, а саме: завищення закупівельних цін на газ і зерно (разом понад 70% долі собівартості) та, відповідно, понесені збитки на десятки мільйонів гривень. Президенту в різний спосіб озвучується відсутність прибутковості підприємства при фактичному прибутку в 21 млн грн, виплаті в бюджет понад 330 млн грн та відсутності будь-яких дотацій з бюджету. Як наслідок - формування іміджу токсичного підприємства, яке лише створює проблеми. Операційні витрати, про які йшла мова, на 80% складаються з виплаченої заробітної плати на непрацюючих підприємствах", - додали автори звернення.

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Як пише "Укрспирт", замовчується факт, що при відсутності витрат на утримання непрацюючих виробничих майданчиків прибутки підприємства виростуть на 220 млн грн (більше 80% від цієї суми - виплачена заробітна плата). При цьому немає жодних заборгованостей по заробітній платі та виплатах в бюджет. При чому жодних кроків для вирішення цього питання не відбувається.

"Неодноразово озвучуються вражаючі цифри по надходженнях 8-10 млрд грн від приватизації ДП "Укрспирт", при цьому жодних розрахунків, які дозволили б підтвердити такий висновок не спостерігається і жоден посадовець, що озвучує такі цифри не готовий нести за них відповідальність. В проекті державного бюджета України на 2020 рік також немає відповідного показника зростання надходження коштів від приватизації ДП "Укрспирт" та збільшення надходження від спиртового акцизу до 11-12 млрд грн", - йдеться у заяві.

Оголошений конкурс на керівника ДП "Укрспирт" лише номінально, йдеться у заяві.

На підприємстві наголосили, що трудовий колектив "Укрспирт" не проти приватизації компанії. У "Укрспирту" є покроковий план приватизації і він готовий надати його уряду.

"Профспілка ДП "Укрспирт" закликає президента Володимира Зеленського відкликати законопроект 2300 про демонополізацію галузі та зустрітися з її представниками. Відповідно до Конституції України залишаємо за собою право на мирний протест та акції громадянської непокори", - йдеться у зверненні.