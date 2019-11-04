EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство
  2222  40
Все про:Зеленський (3454) Укрспирт (43)

 "Укрспирт" звернувся до Зеленського та членів уряду через заяви оточення президента про держкомпанію

Профспілка "Укрспирту" звернулась до Зеленського та урядовців

Чиновники з оточення президента Володимира Зеленського відверто маніпулюють фактами, спотворюючи реальну ситуацію в ДП "Укрспирт". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення профспілки держкомпанії до президента та урядовців, передає Цензор.НЕТ. 

"На жаль, чиновники з оточення президента відверто маніпулюють фактами, спотворюючи реальну ситуацію. На нараду з питань спиртової галузі не пустили представників трудового колективу, що взагалі залишає багато питань до прозорості процесу", - йдеться у повідомленні.

У зверненні йдеться про те, що приватизація ДП "Укрспирт" - питання стратегічне не лише для галузі, а й країни в цілому.

"Це питання депутати намагаються вирішити з 2012 року. Трудовий колектив за приватизацію, але проти демонополізації, яка призведе до деіндустріалізації, закриття виробництва та тотального безробіття", - йдеться у зверненні.

Як зазначили у держпідприємстві, це не стратегія виведення галузі з "тіні", а "чорна схема" купівлі лише окремих привабливих заводів за заниженою ціною.

"Решта підуть на металобрухт та тотальне знищення. Замість зваженої державницької позиції ми бачимо неприхований лобізм інтересів великих горілчаних компаній. Роздача ліцензій приватним виробникам спирту закриває перспективу мати стабільну роботу в Україні для багатьох працівників галузі та виштовхує їх для пошуку кращої долі за кордоном", - заявили у ДП.

Такий розвиток подій, на думку "Укрспирту", суперечить інавгураційній промові президента Володимира Зеленського.

"Президенту кажуть, що у 2018 році ДП "Укрспирт" не сплачував податок на прибуток. Насправді за результатом 2018 року ДП "Укрспирт" сплатив податок на прибуток у розмірі 9 738 000 грн. Загалом у минулому році надходження у бюджети всіх рівнів від ДП "Укрспирт" склали 389 824 000 грн, в тому числі 89 443 000 в місцеві бюджети. Президенту кажуть, що 2016 рік був взірцевим за прибутковістю. Насправді у 2016 році були штучно завищені показники прибутковості за рахунок віднесення в статтю "інші операційні доходи" 334 432 000 грн як "Суми раніше нарахованих штрафів скасовані Постановами суду". 54% від даної суми - 181 324 000 грн було списано в травні 2016 року. Відповідно заднім числом було штучно занижено прибутки підприємства в період виникнення заборгованості по позовах (2014-2015 рр.) та, відповідно, завищено у 2016 році. Дані дії спричинили необхідність оплати додаткових коштів в бюджет, зокрема податку на прибуток попри відсутність фактичних грошових надходжень за даною статтею доходів. Внаслідок цього оплата податку була здійснена з оборотних коштів підприємства", - розповіли у ДП.

"Президенту кажуть про ефективний менеджмент у 2015-2016 роках. Насправді відверто ігноруються факти зловживань, які мали місце в 2016 році в цілому та в першому півріччі зокрема, а саме: завищення закупівельних цін на газ і зерно (разом понад 70% долі собівартості) та, відповідно, понесені збитки на десятки мільйонів гривень. Президенту в різний спосіб озвучується відсутність прибутковості підприємства при фактичному прибутку в 21 млн грн, виплаті в бюджет понад 330 млн грн та відсутності будь-яких дотацій з бюджету. Як наслідок - формування іміджу токсичного підприємства, яке лише створює проблеми. Операційні витрати, про які йшла мова, на 80% складаються з виплаченої заробітної плати на непрацюючих підприємствах", - додали автори звернення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У галузі виробництва спирту буде проведена демонополізація, приватизація та детінізація, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Як пише "Укрспирт", замовчується факт, що при відсутності витрат на утримання непрацюючих виробничих майданчиків прибутки підприємства виростуть на 220 млн грн (більше 80% від цієї суми - виплачена заробітна плата). При цьому немає жодних заборгованостей по заробітній платі та виплатах в бюджет. При чому жодних кроків для вирішення цього питання не відбувається.

"Неодноразово озвучуються вражаючі цифри по надходженнях 8-10 млрд грн від приватизації ДП "Укрспирт", при цьому жодних розрахунків, які дозволили б підтвердити такий висновок не спостерігається і жоден посадовець, що озвучує такі цифри не готовий нести за них відповідальність. В проекті державного бюджета України на 2020 рік також немає відповідного показника зростання надходження коштів від приватизації ДП "Укрспирт" та збільшення надходження від спиртового акцизу до 11-12 млрд грн", - йдеться у заяві.

Оголошений конкурс на керівника ДП "Укрспирт" лише номінально, йдеться у заяві.

На підприємстві наголосили, що трудовий колектив "Укрспирт" не проти приватизації компанії. У "Укрспирту" є покроковий план приватизації і він готовий надати його уряду.

"Профспілка ДП "Укрспирт" закликає президента Володимира Зеленського відкликати законопроект 2300 про демонополізацію галузі та зустрітися з її представниками. Відповідно до Конституції України залишаємо за собою право на мирний протест та акції громадянської непокори", - йдеться у зверненні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157715
 
   
 Топ коментарі
 
Что зелена команда еще не развалила. Бешенный дефицит бюджета, только за октябрь недополучено 10% плановых поступлений или около 8 млрд.грн. По последней информации на сегодня Кабмин забирает у местных советов около 160 млрд.грн. Порадовались децентрализации при Порохе и даже немного ожили - забудьте, праздник уже кончился. Навыбирали дебилов, твою дивизию....
 показати весь коментар
 
А международное мнение тебя устроит?

"Укрспирт" обратился к Зеленскому и членам правительства из-за заявлений окружения президента о госкомпании - Цензор.НЕТ 4535
 показати весь коментар
 
Ух, хорошо-то как! Зебилы, больше драйва! Работники Укрспирта 73% за Щелю голосовали! Переходите на самогон, идиоты!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Забирают Укрспирт у Свободы.

Госкино уже забрали.

на должность нового директора Госкино готовится вступить режиссер сериала "Слуга народа" и "Моя прекрасная няня", а также актер сериала "Сваты" Алексей Кирющенко
 показати весь коментар
 
Я помню как грохнули прошлого директора Укрспирта на харьковском . Свобода шоле?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
таки да....
весьма возможно в этом и цель искусственного коллапса...




Hellis

@13Hellis_13

·17 ч

и на ночь.... Не смейтесь с ваЗелиновых адептов, что заморозили пенсии/пособия/зарплаты, и повышают тарифы. Если смотреть обзорно, то апогеем этого падения в нищету будет заявление, что без России Украина не вытянет.
И вся эта толпа безропотно пойдет в стойло Московии....
 показати весь коментар
 
 
Приватизируют Укрспирт.
Дальше начнут отдавать по метру границы в частные руки.

 показати весь коментар
 
 
Так с границей уже давненько... Причалы частные, в портах, например. А это и есть линия госграницы.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
"по метру границы в частные руки" как при ***** сывочолом? порохоскот безнадежно туп и продажен, их только на удобрение перерабатывать!
 показати весь коментар
 
 
А международное мнение тебя устроит?

"Укрспирт" обратился к Зеленскому и членам правительства из-за заявлений окружения президента о госкомпании - Цензор.НЕТ 4535
 показати весь коментар
 
 
Что зелена команда еще не развалила. Бешенный дефицит бюджета, только за октябрь недополучено 10% плановых поступлений или около 8 млрд.грн. По последней информации на сегодня Кабмин забирает у местных советов около 160 млрд.грн. Порадовались децентрализации при Порохе и даже немного ожили - забудьте, праздник уже кончился. Навыбирали дебилов, твою дивизию....
 показати весь коментар
 
 
так че переживать, укрспирт убыточный
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Югик с Лондону вернувся, спросите - спирт это по его части. Уже можна на англицком "Укрспирт" обратился к Зеленскому и членам правительства из-за заявлений окружения президента о госкомпании - Цензор.НЕТ 1966
 показати весь коментар
 
 
на спирте ещё азиров хорошо поднялся... тема жирная. о как забздели барыги что от корыта заберут.
 показати весь коментар
 
 
А що тут незрозумілого? "Слуги урода" вирішили подарувати мародеру Бєнє ще і ДП "Укрспирт" до повного щастя
 показати весь коментар
 
 
Ух, хорошо-то как! Зебилы, больше драйва! Работники Укрспирта 73% за Щелю голосовали! Переходите на самогон, идиоты!
 показати весь коментар
 
 
Так законопроект о легализации самогоноварения уже подан в Раду. Пипец, какой-то. Сюр....
 показати весь коментар
 
 
Виноват, не понял. Я самогонный аппарат купил через "Розетку", какого-то госпредприятия продукция. В инструкции даже упомянуто было, что вари скока хошь! Единственное что: за пределы хаты своей- ни капли! И- будет мне щастя.
 показати весь коментар
 
 
А теперь будут ФОПы - бабы Маши с самограем официально, а не из под полы. И лицензия не нужна. "Укрспирт" обратился к Зеленскому и членам правительства из-за заявлений окружения президента о госкомпании - Цензор.НЕТ 4086
 показати весь коментар
 
 
А-а-а-а... вон оно шо! Ну, да, это реально меняет дело.
 показати весь коментар
 
Какой самогон, ЗЕбыдло и его купить не способно, откуда у этих нищебродов шуршики. Только стекломой и тормозуха.

 показати весь коментар
 
Укрспирт бюджетообразующие госпредприятие, отдадут в частные руки и бюджета не будет вообще.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, вы не Госбюджет имели в виду? "Укрспирт" обратился к Зеленскому и членам правительства из-за заявлений окружения президента о госкомпании - Цензор.НЕТ 4212
 показати весь коментар
 
 
Надейся и жди, а у многих уже вся жизни позади и они не могут на пенсию свести концы с концами.
Сколько прожиточным минимум, а сколько минимальная пенсия?
 показати весь коментар
 
жаль...жаль что нам не удалось услышать начальника транспортного цеха.
 показати весь коментар
 
 
В предыдущие 5 лет от подобных инсайдов СМИ аж выли.
А сегодня дружная тишина ...

Продолжение коррупционно-бандитского скандала в партии "слуг".

George Tuka
1 год ·

Тааак...
Президент Вова не готов сыграть «похоронный марш» на зеленом пианино?
Джокер утверждает, что у него есть аудио того, как Юзик с Медяником вымогали 600.000 $ у предприятия...
https://scontent.flwo4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/74604701_2478465782267810_5462127720999682048_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQnN20t1l3wRH7MhT7VVPp6YeUophmRz_YZxc0znBL_QR9MOT6zs8VK8q1rvm7cN8rE&_nc_ht=scontent.flwo4-1.fna&oh=7b289e542a4cd6815d125054888a7622&oe=5E464B84
 показати весь коментар
 
 
А кстати. Хотелось бы еще раз напомнить "забывчивым" слугам еще один неоплаченный должок..

А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось и людей задерживало. И в САП по горячим следам даже два дела завели. И под телекамеры привселюдно к полиграфологам "слуг" водили. Ну и?

Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось, а дело тихо слили в унитаз? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
 показати весь коментар
 
 
Это верно, нет возражений. Тихо-тихо всё стало... как на кладбище...
 показати весь коментар
 
Ура,заплатили налогов 9 лимонов!Вместо 8 лярдов!Бастуйте суки!
 показати весь коментар
 
 
Надо им обращаться не к ЗЕкоМАНДЕ, это тупые пешки, из жопы которых торчит рука КАЛомойского. Все будет так, как решил Беня, эти придурки так ничего и не поняли, за кого они голосовали.
 показати весь коментар
 
 
Для нелохов слишком много букафф, и все они - не смешные. Особенно те, которые о искусственном завышении/занижении чегото-там. Беня сказал приватизировать, значит приватизировать.
 показати весь коментар
 
 
Понятно. Не трогайте монополиста, а то люди без работы останутся!
 показати весь коментар
 
 
Именно так и зародилась идея нового сериала «Фигляр и самогонщики».
 показати весь коментар
 
Ой блин стратегический объект) Без водки страна не проживёт, это же продукт первой необходимости).
Всем давно известно что Укрспирт по сути кормушка для разгого рода криминальных элементов. Они как раз очень любят простые и понятные бизнесы, а ещё очень любят монополии. Когда не нужно конкурировать и вообще напрягаться. На больше же мозгов не хватит. Демонополизация этого рынка очень правильное решение. Любая монополия это зло и ведёт к деградации а не к развитию.
 показати весь коментар
 
Кроме водки спирт используется еще и в медицине.
 показати весь коментар
 
Чтобы закрыть потребность в медицинском спирте хватит одного небольшого заводика.
 показати весь коментар
 
подгорает видимо... готовы поделиться долей малою
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору