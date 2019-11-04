 Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Указ про призначення Боднара глава держави підписав 4 листопада.
"Ключові завдання, які ставить президент перед головою ОДА, полягають у подоланні корупції, закінченні реформи децентралізації, залученні інвестицій у регіон. Це ті питання, якими вимірюється ефективність. Нові виклики вимагають від нас злагодженої роботи у стислі терміни", - сказав Трофімов.
Серед основних напрямків роботи нового голови облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента назвав питання проведення опалювального сезону в м. Сміла. У пріоритеті також має бути розвиток транспортної інфраструктури, адже на Черкащині перетинаються дві міжнародні траси, тому область має потужний транспортний потенціал.
"Усвідомлюю всю відповідальність перед суспільством Черкащини і зроблю все можливе, щоб згуртувати активних, освічених, патріотичних людей навколо високих цілей і цінностей. Усі без винятку мої рішення, спрямовані на розвиток регіону, відповідатимуть критеріям ефективності, прозорості та послідовності", - заявив новопризначений голова Черкаської ОДА.
Крім того, указом президента України новим головою Служби безпеки України в Черкаській області призначено Юрія Погасія.
И кого он в данном плане боится, чиновников которым будет представлять голову, или по Вашему он его должен на рынке представлять.
А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем.
Главу ОГА ВЕЗДЕ В ЛЮБОЙ ОДА представляют не Вам не мне и даже не билецкому, а представляют непосредственно в ОДА чиновникам. Украинская история не имела случаев, когда ЧИНОВНИКИ пугали президента или вышестоящего чиновника.
Надеюсь теперь дошло ? Если да, то позвольте вопрос.
1. Вы считаете что президент лично должен открывать каждую школу и лично представлять каждого новоназначенного чиновника ?
2. Кого по Вашему боится Зеленский представляя начальника подчиненным в стенах ОДА.
Писали, что после протеста граждан отменил другие мероприятия.
2. НЕ чиновников он боится, а людей:
"А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем."
2. Вы снова не поняли мой вопрос, то шо Вы считаете что он Вас боится я понял, кстати Вы можете его напугать написав письмо в АП или т.п., если конечно цель попугать а не попиарится на пугании. Так вот вопрос. Вы написали что он не поехал лично представлять главу ОДА, т.к. боится. Я Вас спрашивал, кого конкретно он боится в данной церемонии, учитывая что на ней присутствуют только подчиненные ? Кого конкретно Вы имели ввиду ? В данном случае он ехал не в институт, не на день города, не открывать школу, а чисто в здание ОДА. Кого ?
Мой пост к тому, что не нужно политизировать абсолютно очевидные вещи.
Я же не пишу, что Алла Новосад 5b57f84f не была с утра на форуме Цензора потому что она меня испугалась. Потому что это бред, ведь любой нормальный человек понимает, что не Алла Новосад 5b57f84f порохобот чья основная работа это комментарии на Цензоре, хотя даже если порохобот, то нормальный человек понимает, что даже порохоботы работают по сменам, даже ударники типа Гыг з Вами, и то не постоянно на Цензоре, и дело тут вовсе не в том, что они меня испугались.
Но после горячей встречи в коридоре ОГА в ветеранами, которые ему кричали Позор и от которых его просто перекосило, вдруг стал не должен представлять своих назначенцев.
Боится он, естественно, не чиновников, а новых "горячих встреч", которые ему могут устроить "восторженные" граждане на входе.
Можно подумать, что вы этого не понимаете.
Буду Вам очень признателен, если дадите ссылки, где он хотя б 10 из этих 514 представлял лично.
Заранее благодарен.
з месяца это и так долго, на нормальной работе, если новый сотрудник не справляется то больше месяца его не держат.
Думаю при назначении оговаривается, зеля это сам не раз.говорил, не увижу результатов-уволю. И как по мне это правильно. Приростать к креслу это дурная привычка времен СССР, нет результатов-до свидания следующий, тогда они может начнут понимать , что гос.служба это тоже работа, и там нужно работать, а не числится.
Хм, ну явно не бедствуют сбушники.
На фоне главы нефтегаза-нищеброд, тот за день больше получает.