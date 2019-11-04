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 Політика України
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Все про:ОДА (693) Черкащина (302) Трофімов (4) Боднар Роман (1)

 Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара. ФОТО

За дорученням президента України Володимира Зеленського перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофімов представив місцевій громаді Черкаської області нового голову обласної державної адміністрації Романа Боднара.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Указ про призначення Боднара глава держави підписав 4 листопада.

Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара 01

"Ключові завдання, які ставить президент перед головою ОДА, полягають у подоланні корупції, закінченні реформи децентралізації, залученні інвестицій у регіон. Це ті питання, якими вимірюється ефективність. Нові виклики вимагають від нас злагодженої роботи у стислі терміни", - сказав Трофімов.

Серед основних напрямків роботи нового голови облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента назвав питання проведення опалювального сезону в м. Сміла. У пріоритеті також має бути розвиток транспортної інфраструктури, адже на Черкащині перетинаються дві міжнародні траси, тому область має потужний транспортний потенціал.

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Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара 02

"Усвідомлюю всю відповідальність перед суспільством Черкащини і зроблю все можливе, щоб згуртувати активних, освічених, патріотичних людей навколо високих цілей і цінностей. Усі без винятку мої рішення, спрямовані на розвиток регіону, відповідатимуть критеріям ефективності, прозорості та послідовності", - заявив новопризначений голова Черкаської ОДА.

Крім того, указом президента України новим головою Служби безпеки України в Черкаській області призначено Юрія Погасія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157714
 
 
 Топ коментарі
 
После Тернополя боится.
А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем.
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Вова уже даже в Черкассы ехать боится?)
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1. Наверное не должен. Но до Тернополя активно этим занимался.
Писали, что после протеста граждан отменил другие мероприятия.
2. НЕ чиновников он боится, а людей:
"А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем."
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Вы считаете что президент лично должен открывать каждую школу и лично представлять каждого новоназначенного чиновника ?

И кого он в данном плане боится, чиновников которым будет представлять голову, или по Вашему он его должен на рынке представлять.
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После Тернополя боится.
А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем.
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Ала Вы не прочитали мой вопрос, Вы просто повторили свой первый.
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Ок, перефразирую, коль Вы не увидели ответа:
Главу ОГА ВЕЗДЕ В ЛЮБОЙ ОДА представляют не Вам не мне и даже не билецкому, а представляют непосредственно в ОДА чиновникам. Украинская история не имела случаев, когда ЧИНОВНИКИ пугали президента или вышестоящего чиновника.
Надеюсь теперь дошло ? Если да, то позвольте вопрос.
1. Вы считаете что президент лично должен открывать каждую школу и лично представлять каждого новоназначенного чиновника ?
2. Кого по Вашему боится Зеленский представляя начальника подчиненным в стенах ОДА.
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Потрудись фамилию Билецкого написать правильно. Лепишь капс лок где ни попадя, а тут рука не поднимается?
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1. Наверное не должен. Но до Тернополя активно этим занимался.
Писали, что после протеста граждан отменил другие мероприятия.
2. НЕ чиновников он боится, а людей:
"А боится граждан своей страны, которые говорят ему правду о нем."
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1. Ну насколько мне известно, он лично представлял не более 5 из 24. Так что Вы определенно перекручиваете.
2. Вы снова не поняли мой вопрос, то шо Вы считаете что он Вас боится я понял, кстати Вы можете его напугать написав письмо в АП или т.п., если конечно цель попугать а не попиарится на пугании. Так вот вопрос. Вы написали что он не поехал лично представлять главу ОДА, т.к. боится. Я Вас спрашивал, кого конкретно он боится в данной церемонии, учитывая что на ней присутствуют только подчиненные ? Кого конкретно Вы имели ввиду ? В данном случае он ехал не в институт, не на день города, не открывать школу, а чисто в здание ОДА. Кого ?
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В Тернополе он представлял рыга Сопеля не в здании ОГА?
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Я не слежу за его поездками и не знаю где он его представлял. Думаю что в ОДА.
Мой пост к тому, что не нужно политизировать абсолютно очевидные вещи.
Я же не пишу, что Алла Новосад 5b57f84f не была с утра на форуме Цензора потому что она меня испугалась. Потому что это бред, ведь любой нормальный человек понимает, что не Алла Новосад 5b57f84f порохобот чья основная работа это комментарии на Цензоре, хотя даже если порохобот, то нормальный человек понимает, что даже порохоботы работают по сменам, даже ударники типа Гыг з Вами, и то не постоянно на Цензоре, и дело тут вовсе не в том, что они меня испугались.
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Чего вы тут дурачка из себя строите! До Тернополя наш нелох активно таскался по всем горадминистрациям и представлял новых глав . Он любит пиар, как и любой артист.
Но после горячей встречи в коридоре ОГА в ветеранами, которые ему кричали Позор и от которых его просто перекосило, вдруг стал не должен представлять своих назначенцев.
Боится он, естественно, не чиновников, а новых "горячих встреч", которые ему могут устроить "восторженные" граждане на входе.
Можно подумать, что вы этого не понимаете.
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В Украине 24 ОДА и 490 РДА, глав которых назначает непосредственно президент.
Буду Вам очень признателен, если дадите ссылки, где он хотя б 10 из этих 514 представлял лично.
Заранее благодарен.
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Не считаю. Но объясните вы мне, чем председатель ОГА Черкасской области хуже, чем Тернопольской? Рыжий? Прецедент сам Зебобик создал. Должен соответствовать. Да и не так уж много в Украине областей...
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Сегодня прочитал, что предыдущий, на посту аж 3 месяца провел. А шо ш такое? Чем же так не угодил?
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А шо должен был 5 лет сидеть как при петре ?
з месяца это и так долго, на нормальной работе, если новый сотрудник не справляется то больше месяца его не держат.
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Так я ж и говорю: чем не угодил? Интересно мне стало. Вроде как сам заяву написал. Но! Есть же какие-то "подводные камни".
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Я не знаю какие конкретно обязанности у главы ОДА, посему х.з.
Думаю при назначении оговаривается, зеля это сам не раз.говорил, не увижу результатов-уволю. И как по мне это правильно. Приростать к креслу это дурная привычка времен СССР, нет результатов-до свидания следующий, тогда они может начнут понимать , что гос.служба это тоже работа, и там нужно работать, а не числится.
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у зелупы тоже нет результатов.Выкинем на ростов?
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Ну по Конституции президент выбирается на 5 лет, не знаю хорошо это или плохо, но оценку его работе будем давать спустя 5 лет. А главу ОГА по той же Конституции можно менять хоть каждый день.
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У декларації вказано, що у 2018 році Боднар працював у Головному управлінні СБУ в Донецькій і Луганській областях. Там він за рік отримав 438 тисяч гривень зарплатні.
Хм, ну явно не бедствуют сбушники.
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Всё в жизни относительно, особенно в украинской жизни.
На фоне главы нефтегаза-нищеброд, тот за день больше получает. Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара - Цензор.НЕТ 3373
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Так Коболев и не жалуется на маленькую зарплату.
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ВВХ тоже любит фсбешников губернаторами и т.д. ставить
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Ось що турбіна "животворящая" робить -- бондарів пачками клонують !
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