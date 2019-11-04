 Заступник голови ОП Трофімов представив нового голову Черкаської ОДА Боднара. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Указ про призначення Боднара глава держави підписав 4 листопада.

"Ключові завдання, які ставить президент перед головою ОДА, полягають у подоланні корупції, закінченні реформи децентралізації, залученні інвестицій у регіон. Це ті питання, якими вимірюється ефективність. Нові виклики вимагають від нас злагодженої роботи у стислі терміни", - сказав Трофімов.

Серед основних напрямків роботи нового голови облдержадміністрації перший заступник керівника Офісу президента назвав питання проведення опалювального сезону в м. Сміла. У пріоритеті також має бути розвиток транспортної інфраструктури, адже на Черкащині перетинаються дві міжнародні траси, тому область має потужний транспортний потенціал.

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"Усвідомлюю всю відповідальність перед суспільством Черкащини і зроблю все можливе, щоб згуртувати активних, освічених, патріотичних людей навколо високих цілей і цінностей. Усі без винятку мої рішення, спрямовані на розвиток регіону, відповідатимуть критеріям ефективності, прозорості та послідовності", - заявив новопризначений голова Черкаської ОДА.

Крім того, указом президента України новим головою Служби безпеки України в Черкаській області призначено Юрія Погасія.