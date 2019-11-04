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 Зеленський призначив Дар'ю Свиридову першим заступником постпреда президента в АР Крим

Президент Володимир Зеленський призначив Дар'ю Свиридову першим заступником постійного представника президента в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні №360/2019-рп.

Відповідне розпорядження було опубліковано 4 листопада.

"Призначити Свиридову Дар'ю Олександрівну першим заступником постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в розпорядженні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157709
 
 
 Топ коментарі
 
Краще б оно подписало свое завещание...
И ушло по тихому...к х..м! Например...
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Что бы еще такого ненужного подписать то сегодня?
Думала уставшая Моника...
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Крим окупований, а посади є ще й не погано оплачуються, от який з них толк.
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Именно в этом и весь толк! И, главное, никакой ответственности!
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Дайте ему ещё ста дней он порядок наведёт🙋🙋🙋
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Что бы еще такого ненужного подписать то сегодня?
Думала уставшая Моника...
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Украина семь раз обращалась к России с требованием вернуть захваченные украинские корабли - чё то прочиталось... Украина семь раз обращалась к России с требованием отвести войска с захваченных украинских территорий
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Краще б оно подписало свое завещание...
И ушло по тихому...к х..м! Например...
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Медведчук с радисткой Кэт,каждый день докладывает в Центр о положении в Украине Зеленский назначил Дарью Свиридову первым заместителем постпреда президента в АР Крым - Цензор.НЕТ 3744, а СБУ только наблюдает...
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Дарья Свиридова. Хто така? Зеля, не змушуй мене вичіслять, хто є ця тьотка! Бо я ,напевне знаю, шо в тебе, крім сєпарш, як твоя лєнка, нікого в запасі нема! Развєшо мамо Ріма, яка висрала тебе, зе-чмо , на радость ссср і товариша *уйла, ***! Коли вже цей кривой рог *********** зі своїм 95-м кварталом?! Зеленский назначил Дарью Свиридову первым заместителем постпреда президента в АР Крым - Цензор.НЕТ 7339
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Все, или почти все новоназначенные, идут по списку не прошедших в ВР кандидатов СН. А это абоненты телефонной книги. В принципе, на эту должность можно посадить хоть обезьяну.
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Решение правильное . Сначала мы туда забросим 9 батальенов , не восем полков , и дивизию Крымских татар . Потом пойдут добробаты .
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Давайте назовем вещи своими именами - в разгар войны был совершен государственный переворот - враг добился устранения Главкома ВСУ ...

1. Порох смертельно мешал Кремлю. Из-за Пороха оккупанты на пять лет застряли с огрызком ОРДЛО в зубах вместо "Новороссии от Одессы до Харькова"
Порох поднял из пепелища войско - вооружил, одел, накормил.
Порох сколотил Антипутинскую коалицию, которая без него рассыпается на глазах

2. К 2019 в отличие от 2014 Украина прочно стояла на ногах.
Войскам РФ не светило НИЧЕГО, а сам Путинский Рейх плавно тонул в говне под санкциями.
Оставалось только дожимать до Победы Украины.
Кремлю надо было срочно убрать Пороха и разрушить позиции Украины изнутри. Но как?

3. Подослать киллера? Убийство Главкома лишь еще сильнее сплотило бы нацию.
Нашелся гораздо более эффективный вариант - опорочить, оболгать, смешать с дерьмом, оболванить быдло и внушить ему ненависть к Пороху - и оно все сделает само своими руками.
Была запущена операция Клоун.

Но убрали его в итоге не диверсанты ГРУ, а миллионы ЗЕ(де)билов.
Это такой позор и такая подлость...
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Киримли для цього не знайшлося. І сам представник, і заступник представника - етнічні росіяни.
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Смех смехом , когда хоть один закон для народа ? Растаможка сранная , отзыв депутатов , лишение их святых уе..ов неприкосновенности ?
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В Крым на сегодня ***** отправило более 100 тысяч немытых . Кто с ними будет воевать ?
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Более восьми тысяч добровольцев посадило порося , в угоду ***** .
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первым заместителем постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым
Зеленский назначил Дарью Свиридову первым заместителем постпреда президента в АР Крым - Цензор.НЕТ 4469
Постоянно будет представлять Зе в окупированном Крыму?
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