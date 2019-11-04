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 Політика України, За кордоном
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Все про:Естонія (271) Північний потік (379) Рейнсалу (13) Гончарук_Олексій (225)

 Важливо, щоб держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук закликав міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu) посилити протидію "Північному потоку-2".

"Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час двосторонньої зустрічі, яка відбулася 4 листопада 2019 року, закликав міністра закордонних справ Естонської Республіки Урмаса Рейнсалу посилити протидію "Північному потоку-2", зокрема через скоординовані дії членів-країн ЄС і НАТО", - йдеться в повідомленні на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Важливо, щоб держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи", - заявив Олексій Гончарук.

"У відповідь міністр закордонних справ Естонії наголосив на важливості цього питання і погодився щодо необхідності скоординувати дії для протидії будівництву потоку", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, сторони висловили бажання продовжити співпрацю в посиленні української системи кібербезпеки, впровадженні ІТ-технологій у розвиток інфраструктури, зміцненні державних інститутів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157707
 
 
 Топ коментарі
 
северный поток уже есть и срать хотела европа,на блеяние гончарука, премьера нищей, убогой, корумпированной страны
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какие-то вы, поросевы поклонники, дебильноватые, северный поток уже есть, это свершившийся факт,и если говоришь правду -то ты русский и соответственно брешешь- то щирый украинец
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Премьер-министр Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu) усилить противодействие "Северному потоку-2"Источник: https://censor.net.ua/n3157707
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Это шутка? СП-2, через 4 недели уже тестировать начнут.

Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук

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Как можно объяснить необъяснимое? В ЕС дураки, и не понимают, что именно СП-2, и есть энергобезопасность. Сама Эстония 100% на газпромовском газе. чего не перекроют в целях энергобезопасности?.
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Гончарук не мели чушь -- граждане ложили . у них все хорошо . чужие проблемы никого неволнуют !!! Когда я рассказывал полякам они охркневали что кацапы творят !!! Только газ им на руку позтому не бреши пожалуйста !!!
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Батьку, вставай! Веди нас ув останній бій!

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Їм (європейцям) похєр... у них бабло" побеждает зло". І немає у них ніяких цінностей крім євро і баксів.
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ты сильно за голодающих детей Эфиопии переживаешь ?
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Вообще это интересно как клинический случай: все "устали от войны"(с), "военный сбор нас ограбляет"(с) и тд, но при этом европейцы должны вписываться и платить за них и "разьяснять своим гражданам"(с)
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та им все должны, а не только европейцы.

только они сами ничего никому не должны.

Жлобы, что с них взять...

Наступила эра торжества жлобов.
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Это напоминает мне Задорного "американцы тупыыыые!"(с) (но живут хорошо), а в эсэсэсэре все такие изобретательные и сметливые, но живут почемуто в жэпе. Скорее в Украине, где взяточник на взяточнике нету ценностей кроме бабла.
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Это интересный подход. Сначала государство подписывает договор с Россией. А потом поясняет своим гражданам, что договор плохой. Что делать гражданам в такой ситуации?
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НЕ надо покупать газ у Рашки. Америка всех снабдит своим
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так америка и хочет снабжать своим газом, вот только эксперты говорят о 600 долларах за 1000кубов, вот и поэтому всегда настаивает мвф и европа о поднятии тарифов, чтоб до такой степени поднять, чтобы можно было покупать газ американский
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твои кацапские эксперты говорят о 600 долларах ?
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Так уже ведь Дания дала добро. Шо там уже разъяснять...
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северный поток уже есть и срать хотела европа,на блеяние гончарука, премьера нищей, убогой, корумпированной страны
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рускій, іді дамой. Здєсь водкі нєт.
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какие-то вы, поросевы поклонники, дебильноватые, северный поток уже есть, это свершившийся факт,и если говоришь правду -то ты русский и соответственно брешешь- то щирый украинец
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Свинособачі хворі фантазії)
парашенку і його халдєїв я ненавиджу більше за миршавого 1,5метрового дєдушкі х@йла та кацапів.
Бо х@йла і кацапи - вороги, парашенко та пороxoxydoba - зрадники.
Тому ще раз: рускій, пішов звідси геть! Тут нє налівают.
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тобто ти Порошенка проміняв би і на ***** ?

Мощний ти патріот ))))
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ну если про мамку собеседника гавкнул, то однозначно кацап.

єто у вас в крови
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Який же з тебе "сабісєднік", кацапе? Ти ж свинособача пороxoxydoba, шоколахта.
P.s. і можеш називати мене "дядя Вася" або просто "папа".
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та вы, девочки в кокошниках, обе хороши.

кстати, из-за того, что ты тоже дебил, газ не исчезнет.
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Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4533"слуги" во всю трубят за мир с мокшанами,но европе надо напрягаться вместо "малоросов" зебила,правильно понял? Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4533
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Де саме "трубят слугі", пороxoxydoba?)
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А поставки чего Герус увеличил из рашки?
Не газ. Электороэнергия.
Ничего объяснять об энергетической безопасности никому не нужно в правительстве?
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Гдето так. Зе!билы очень "устали"(с) и их усе вокруг бросили
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Молчите пецокозломордые. Не смогли отстоять интерес Украины не строить Северный поток - 2, а теперь не скулите
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Насчет электроэнергии надо гражданам разьяснить, пусть ЕС поучится.
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Да тут усе мутно з енергією з снігерії. І хай би дали відповідь
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Если между продавцом и покупателем есть посредник, от которого можно избавиться, то от него избавляются. европа и россия так и делают, избавляются от посредника в лице Украины, которому теперь не нужно платить за транзит, потому что за транзит Украине платила не россия, а европейские страны.
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Ти плутаєш прутня із пальцем, кацапе. Посередництво та транзит це геть різні, не пов'язані між собою, категорії.
Іди читай дефініції, економіст мамкин.
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В один трускавец с гончаруком ходили...
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сам ты кацап. Германии как и всей остальной Европе как ни крути выгоден СП-2 с экономической точки зрения. А на проблемы Украины Европе по сути плевать
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Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие крокодилы.

Будут вас кусать!
Бить и обижать!
Не ходите, дети, в Африку гулять!
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный БАРМАЛЕЙ!

Детский сад, блин!
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Премьер-министр Алексей Гончарук призвал министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу (Urmas Reinsalu) усилить противодействие "Северному потоку-2"Источник: https://censor.net.ua/n3157707
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Это шутка? СП-2, через 4 недели уже тестировать начнут.

Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук

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Как можно объяснить необъяснимое? В ЕС дураки, и не понимают, что именно СП-2, и есть энергобезопасность. Сама Эстония 100% на газпромовском газе. чего не перекроют в целях энергобезопасности?.
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Tak net sto 100% Estonija pokupajet s gazproma.U nix dve samyje krupnyje energeticeskije kompaniji pokupajet zyzeny gaz s Litvy s terminala.Byla odna teper vtoraja prisojedinilos Elenger i Eesti energija.Eti samyje glavnyje i jest u nix
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Меркель выйдет и скажет: "Я идиотка допустила ..."

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Гражданам Европы , в большенстве, проблемы Украины не интересуют.
Главное дешевизна газа.
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Grazdanam EC tocnej Germaniji tema pro gaz neaktualna i neinteresna.Kompanijam kotoryje zaniamajetsia etim aktualno.
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Косит под Леню Космоса. И пока на него будут смотреть как на недоумка, он сделает свою миссию. А результат будет на табло после распродажи.Не важен метод важен результат.
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И первой с объяснениями выступает Меркель. "Сограждане ЕС! И где были наши мозги, когда мы затеяли этот проект? Зачем всё это?! Разве нам плохо было с укр. ГТС?! Ну нет! Так дело не пойдет! Сразу после ввода в эксплуатацию СП-2 и закрытия за ненадобностью укр. ГТС, будем собирать инициативную группу, привлечем активистов, и организуем возле украинского посольства пикет поддержки ржавеющей ГТС. Украина! Крепитесь! Мы с вами! Но пасаран!"
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Достоинство,рождённое украинским майданом,оказалось столь
маленьким,что Европа отказалась считать его своим членом.
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Я не розумію чому стільки кіпішу навколо тих труб ? Чи велика проблема спустити з любого човника вибухівки штук зо двадцять з таймерами і магнітами до них зі спрацюванням так днів через десять ? Замучаться ремонтувати. А потім повторити, і ще раз повторити... Якісь сліди ? А ніяких ! Навіть зі супутника не засічуть в похмуру погоду. А ходить там кораблів і човнів повно -- спробуй знайти ! То в чому проблема ?!
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Теперь его уже не остановить. Даже если США решат ввести какие то страшные санкции (а они уже не решат) - они уже просто не успеют до того как газопровод закончат прокладывать по дну. А с того момента как он будет проложен, РФ его уже и единолично сможет достроить.
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А сам він пояснити все це "нетямущій єврогромадськості" не хоче?
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"...держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам..."?! Вони що, усі наркомани, включно з прем'єром і пріпіздєнтом?
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