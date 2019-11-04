 Важливо, щоб держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи, - Гончарук

"Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук під час двосторонньої зустрічі, яка відбулася 4 листопада 2019 року, закликав міністра закордонних справ Естонської Республіки Урмаса Рейнсалу посилити протидію "Північному потоку-2", зокрема через скоординовані дії членів-країн ЄС і НАТО", - йдеться в повідомленні на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.
"Важливо, щоб держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки "Північного потоку-2" для енергетичної безпеки Європи", - заявив Олексій Гончарук.
"У відповідь міністр закордонних справ Естонії наголосив на важливості цього питання і погодився щодо необхідності скоординувати дії для протидії будівництву потоку", - йдеться в повідомленні.
Крім того, сторони висловили бажання продовжити співпрацю в посиленні української системи кібербезпеки, впровадженні ІТ-технологій у розвиток інфраструктури, зміцненні державних інститутів.
останний и зачем?
только они сами ничего никому не должны.
Жлобы, что с них взять...
Наступила эра торжества жлобов.
парашенку і його халдєїв я ненавиджу більше за миршавого 1,5метрового дєдушкі х@йла та кацапів.
Бо х@йла і кацапи - вороги, парашенко та пороxoxydoba - зрадники.
Тому ще раз: рускій, пішов звідси геть! Тут нє налівают.
Мощний ти патріот ))))
єто у вас в крови
P.s. і можеш називати мене "дядя Вася" або просто "папа".
кстати, из-за того, что ты тоже дебил, газ не исчезнет.
Не газ. Электороэнергия.
Ничего объяснять об энергетической безопасности никому не нужно в правительстве?
Іди читай дефініції, економіст мамкин.
Ни за что на свете
Не ходите в Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие крокодилы.
Будут вас кусать!
Бить и обижать!
Не ходите, дети, в Африку гулять!
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный БАРМАЛЕЙ!
Детский сад, блин!
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Это шутка? СП-2, через 4 недели уже тестировать начнут.
Важно, чтобы государства-члены ЕС объясняли своим гражданам негативные последствия "Северного потока-2" для энергетической безопасности Европы, - Гончарук
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Как можно объяснить необъяснимое? В ЕС дураки, и не понимают, что именно СП-2, и есть энергобезопасность. Сама Эстония 100% на газпромовском газе. чего не перекроют в целях энергобезопасности?.
Главное дешевизна газа.
маленьким,что Европа отказалась считать его своим членом.