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Все про:боєприпаси (948) граната (492) зброя (1426) Нацполіція (8446) Правоохоронні органи (348)

 У жовтні українці добровільно здали в поліцію 7,7 тис. одиниць зброї і 489 гранат, - МВС

Упродовж жовтня 2019 року в Україні пройшов місячник добровільної здачі зброї. За час проведення місячника в підрозділи поліції населення добровільно здало 7,7 тис. одиниць зброї і 367,6 тис. боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВД.

Населення добровільно здало 7 725 одиниць зброї, в т.ч. нарізна зброя армійських зразків (понад тисячу одиниць), нарізна мисливська (553), гладкоствольна мисливська (4 910), холодна (723) і саморобна (204).

Громадяни здали 367,6 тисячі боєприпасів до різної зброї, а також вибухові матеріали і пристрої. Серед зданих вибухонебезпечних предметів - 489 гранат, 846 снарядів, 190 запалів, 276 мін і 13 вибухових пристроїв.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157702
 
 
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Даремно здавали.
Стільки сепарні в країні..
Мо б ще знадобилась зброя ?
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Придурки кто знал!Тут вооружаться надо и готовится к хучшему .Сепаров путлер вооружит а вас кто будет вооружать Трамп или Меркель с макроном?
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Тут подобные акции полиция тоже время от времени проводит. Знакомые копы говорят, шо несут, в основном, местные мелкие бандюки/наркодилеры для галочки, шоб отметиться как сознательные граждане. И несут хлам, годный только в металлолом. Но зато много.
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...7,7 тыс. единиц оружия...;пару десантно-штурмовых бригад вооружить до зубов можно.
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Здають старе і малоефективне. Дідівські "шмайсери" з-під стріхи, фаустпатрони. Запасаються новими зразками - РПГшками, АКМами. Все, як і всюди. 😁
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По предварительным подсчетам, в Украине более 1,5 млн нелегального оружия!
Такими темпами за 17 лет сдадут всё.
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В МВД есть склад ржавых пистолетов и тупых ножей. На каждый месячник сдачи оружия склад открывают и выбирают наименее ржавые экземпляры для фотосессии. Бабку, нашедшую в сарае приклад древней одностволки покойного деда, и доставившей этот, треснувший на ее голове приклад, в участок, фоткают на всякий случай в фас и профиль, и торжественно освобождают от ответственности за незаконное хранение оружия.
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