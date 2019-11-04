 У жовтні українці добровільно здали в поліцію 7,7 тис. одиниць зброї і 489 гранат, - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВД.

Населення добровільно здало 7 725 одиниць зброї, в т.ч. нарізна зброя армійських зразків (понад тисячу одиниць), нарізна мисливська (553), гладкоствольна мисливська (4 910), холодна (723) і саморобна (204).

Громадяни здали 367,6 тисячі боєприпасів до різної зброї, а також вибухові матеріали і пристрої. Серед зданих вибухонебезпечних предметів - 489 гранат, 846 снарядів, 190 запалів, 276 мін і 13 вибухових пристроїв.

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