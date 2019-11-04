 Оборонно-промисловий комплекс очікують "непопулярні рішення", - заступниця міністра економіки Панаіотіді

Про це у інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

"З одного боку – є потреба, МО говорить про плани ЗСУ стосовно озброєння і військової техніки. З іншого боку – ось розуміння спроможності нашого оборонно-промислового комплексу, - пояснила вона. - Також буде трансформуватися Укроборонпром і ми дуже чекаємо планів менеджменту з цього приводу. Тому що просто "все підтримувати" на рівні держпідприємств - це неефективно. Необхідно визначити які пріоритети розвитку у нас будуть, які кластери будуть створені. Чи буде жити сам УОП, чи відпаде потреба у цьому після створення холдингів, наприклад… Теж питання для обговорення".

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У певний момент, зауважила заступниця міністра, у сфері ОПК "треба буде говорити відверто про непопулярні рішення". "Ми маємо зробити наш ОПК життєздатним та спроможним забезпечувати потреби сил безпеки та оборони. Інакше у нас постійна проблематика каскадом: у підприємств є борги по зарплатах, по податках, ще по чомусь. І вони, з одного боку, не забезпечені замовленням, а з іншого - через брак ресурсів не можуть виконувати замовлення", - зазначила вона.

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