 На Полтавщині горить звалище, - ДСНС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"4 листопада в ДСНС надійшла інформація, що поблизу с.Вишневе Лохвицького району на полігоні твердих побутових відходів (загальна площа 2,2 га) виникла пожежа на площі близько 0,4 га", - повідомляють рятувальники.

Зазначається, що до гасіння залучено 9 осіб і 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 5 рятувальників і 1 одиниця техніки.

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