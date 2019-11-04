EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  761  14
Все про:пожежа (1846) звалище (132) ДСНС (2124)

 На Полтавщині горить звалище, - ДСНС

На полігоні твердих побутових відходів поблизу села Вишневе Лохвицького району на Полтавщині виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ДСНС.

"4 листопада в ДСНС надійшла інформація, що поблизу с.Вишневе Лохвицького району на полігоні твердих побутових відходів (загальна площа 2,2 га) виникла пожежа на площі близько 0,4 га", - повідомляють рятувальники.

Зазначається, що до гасіння залучено 9 осіб і 4 одиниці техніки, з них від ДСНС 5 рятувальників і 1 одиниця техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157700
 
 
 Топ коментарі
 
это не свалка горит!.. это горит и воняет рейтинг Владимира Александровича Зеленского - Выдающегося политика Современности, Мастера игры на рояле с завязанными за спиной руками, Владельца красных труселей от Богдана, Укротителя Шаурмы зеленой и с маянезиком, стремительно проносящегося по Киеву на кортеже из лисапедов, и просто тихого и интеллигентного чИлавека..
 показати весь коментар
 
Шрек Баблокат Ну да, это он виноват. А те политики, которые за все годы, не захотели построить, в каждой области заводы, по переработке мусора, не при делах?
 показати весь коментар
 
Павло Макаренко Тоді, коли ми перестанемо змінювати дупи на троні, а приберемо олігархів від влади, які нам ці дупи і підсовують.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
это не свалка горит!.. это горит и воняет рейтинг Владимира Александровича Зеленского - Выдающегося политика Современности, Мастера игры на рояле с завязанными за спиной руками, Владельца красных труселей от Богдана, Укротителя Шаурмы зеленой и с маянезиком, стремительно проносящегося по Киеву на кортеже из лисапедов, и просто тихого и интеллигентного чИлавека..
 показати весь коментар
 
 
Шрек Баблокат Ну да, это он виноват. А те политики, которые за все годы, не захотели построить, в каждой области заводы, по переработке мусора, не при делах?
 показати весь коментар
 
 
Павло Макаренко Тоді, коли ми перестанемо змінювати дупи на троні, а приберемо олігархів від влади, які нам ці дупи і підсовують.
 показати весь коментар
 
 
Слыш, патриотик, а на украинском можешь вещать или только на кацапском?
 показати весь коментар
 
я могу.. свободно.. и что?!
я тут на сайте встречал большое количество провокаторов и зебилов, пишуших на чистом украинском..
так что, слыш патриотик!.. главное быть украинцем в душе и иметь украинское мировоззрение..
 показати весь коментар
 
При твоих объёмах вещания украинец в душе уже как-то слабовато. Зелебобики на украинском понимают - давай уже перестраивайся на шестом-то году войны. Кацапов на Цензоре уже нет надобности просвещать, а кацапских провокаторов, которые себя маскируют под активных борцов с Зеленским, не плохо бы отсеять. Я тут уже с пяток вычислил, которые после намёков на украинский начинают брызгать слюной.
 показати весь коментар
 
и что ты вычислил, вычислятор кацапов?!.. что-то я тебя не встречал раньше..
 показати весь коментар
 
Я пишу не часто і до тебе ще не звертався, хоча багато гіперактивних мене вже знають. А ти теж хочеш плюватись за прохання писати рідною мовою? Чи вважаєш, що це якась провокація? Є, звичайно, ризик, що кількість лайків зменшиться. Ти, може, цього лякаєшся?
 показати весь коментар
 
Шо це за новина ? Треба заінтрігувать,розвеселить публіку !
У центрі Чернівців зловили дикого кабана: йшов до університету
Тварина впродовж доби гуляла містом, його помічали в різних місцях

На Полтавщині горить звалище, - ДСНС - Цензор.НЕТ 589
 показати весь коментар
 
ще комусь вибють зуб і забудуть про звалище
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору