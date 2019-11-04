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 Політика України
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Все про:УБД (58) Василевська-Смаглюк (8)

 У Раді зареєстровано законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам

У Раді зареєстровано законопроєкт про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам (№2341).

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала автор законопроєкту, нардеп від СН Ольга Василевська-Смаглюк, передає Цензор.НЕТ.Об этом на своей странице в Фейсбуке написала автор законопроекта, нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк, передает Цензор.НЕТ.

"В Україні тисячі медичних працівників, які рятували та продовжують рятувати життя нашим захисникам на лінії розмежування. Але, попри свій величезний вклад в обороздатність держави, ці люди чомусь не отримують статусу учасника бойових дій. В той же час, посадові особи органів державної влади, наприклад, прокуратури, подекуди отримують даний статус всього за декілька годин перебування в зоні ООС. Ідею виправити цю нерівність мені подав голова Бородянської ЦРЛ Ігор Чебишев. Розуміючи важливість роботи медичних працівників на фронті, я зареєструвала відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам", який покликаний вирішити дану проблему", - заявила вона.

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У Раді зареєстровано законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам 01
У Раді зареєстровано законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157698
 
   
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Зелебобики продолжают сливать Украину... Хотим как при мародёре!!! Верните нам мародёра, плиз, а то жратки уж больно сильно хочется... Ну пожалуйста.
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Порохососики раздувают зраду в любой теме, убогие!
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Вот этим и хреновая любая война: в результате нее на десятилетия и десятилетия увеличивается нагрузка на бюджет. Страна от этого аж никак не становится сильнее.
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І нехай якась потвора не проголосує за цей закон!!!!
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Правильная идея. Почему какой-то чинуша приехавший на 20 минут в спокойный Краматорск УБД, а врач оказывающий помощь на передовой - нет?
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Я бы с этим не спешил.
Пока мы ещё и чуть-чуть не подолали коррупцию(нигде не подолали) в стране, присуждать такие категории не военным - я бы не стал.
Иначе завтра половина гинекологов и проктологов Украины купят( или промухлюют) себе статус ветеранов.
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