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 Політика України, Суспільство
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Все про:зброя (1426) Панаіотіді (1)

 У Закон "Про державну таємницю" буде внесено зміни, - заступниця міністра економіки Панаіотіді.

Це необхідно для того, щоб класифікувати державні оборонні закупівлі та зменшити кількість таємних закупівель, адже у них наразі відсутні конкурентні процедури.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді.

"У нас у принципі дещо викривлене ставлення до питання таємності. Чому, наприклад, не відкрити інформацію про плани більшості закупівель без деталізацій, обсяги та звіти про виконання замовлень? Ми не говоримо щодо розкриття інформації про наукові розробки, наприклад, або про тактико-технічні характеристики зразків ОіВТ. Залишаться також обмеження щодо певних закупівель, розкриття інформації про які, особливо в умовах воєнної агресії та обмежень деяких країн стосовно ВТС з Україною, може завдати шкоди національній безпеці України. Але все утаємничене – викликає питання щодо механізмів здійснення громадського контролю за використання коштів платників податків", - підкреслила заступниця міністра.

Майбутні зміни, зауважила вона, будуть впиратись у важливий і необхідний крок – внесення змін до Закону України "Про державну таємницю".

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"Нам потрібна класифікація закупівель. І це буде непростий процес із залученням і СБУ, і Служби зовнішньої розвідки, і МЗС. І ось ця зміна буде дуже важливим моментом реформування процесів", - пояснила Панаіотіді.

Повний текст інтерв'ю читайте тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157697
 
 
 Топ коментарі
 
Да шо уж там давайте и чертежи оприлюдним шоб кацапам удобнее было
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а потом через пол года СБУ примет эту "козу" в Борисполе, при попытке покинуть Украину ,и вручит её "пидозру" в связи с работой на ФСБ..
например, недавний случай, когда СБУ приняла зам министра экономики Бондаренко, который украл 8 млн баксов на проекте "производственная линия 152 мм снаряды"..
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А ця Панаіотіді хоч раз читала цей закон?
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Да шо уж там давайте и чертежи оприлюдним шоб кацапам удобнее было
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А ця Панаіотіді хоч раз читала цей закон?
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а потом через пол года СБУ примет эту "козу" в Борисполе, при попытке покинуть Украину ,и вручит её "пидозру" в связи с работой на ФСБ..
например, недавний случай, когда СБУ приняла зам министра экономики Бондаренко, который украл 8 млн баксов на проекте "производственная линия 152 мм снаряды"..
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и от так сидит народ на работе - аналитики называется и из открытых источников - статистика и так далее и делает аналитические записки - как то так - надо облегчить им работу - жалко их ведь))
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Ага. У чемоданах вивіз до «хатинки в Швейцарії», а там вже Штірліц, на кравчучці, перевіз до Монте Карло.
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Гостайной могут быть даже болты и гайки.Ибо по материалам определяют вид и количество вооружений.Специализацию фирмы,завода.Чтобы зайти в оборонную промышленность нужно получить допуск СНБО и СБУ. и МО.
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«У нас в принципе несколько искаженное отношение к вопросу секретности. Почему, например, не открыть информацию о планах большинства закупок без детализации, объемы и отчеты о выполнении заказов? Мы не говорим о раскрытии информации о научных разработках, например, или о тактико-технических характеристиках образцов ВВТ. Источник: https://censor.net.ua/n3157697»

Та заключіть ви вже з ГРУ ГШ РФ пряму угоду, щодо передачі технічної інформації, та й не морочтесь.
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...ну кому ещё не видны **успехи**зелёной плесени.??? Бюджет на борону и безопасность урезан на 123 млрд. грн. Потребность в боеприпасах на передке всего на 70 процентов. Полностью прекращена поставка касок и бронежилетов. Значительно ухудшилось (в разы) продобеспечение. ВВС Украины урезан лимит топлива на 60 процентов. Полностью реально перекратили учебные полёты. Что Вам ещё надо, чтобы понять , что у власти непрофессионалы и откровенные бездари. А что дальше?
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Панаиотиди... Греция, или скорее всего, Израиль. В Греции кабинет министров охотно нанимает министрами украинцев. Греки недовольны, но...
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Зелень… кто вы уже давно не тайна. Не тужьтесь.
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