 Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов

Про це в Facebook повідомив глава органу Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.
"Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної вартості і платежів під час оформлення автомобілів. Сервіс підтягує дані за мінімальною, середньою і максимальною вартістю зазначеного автомобіля за 2018-2019 роки на основі реальної інформації про мільйон машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, які були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і друкарських помилок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", - зазначає Нефьодов.
Також він попросив повідомляти про помилки в коментарях під постом.
Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи. Пізніше його підписав президент Володимир Зеленський.
Сайт calc.customs.gov.ua не позволяет установить соединение.
На телефоне буквы мелкие)))
Но сорян...он не под рукой)))))
Вы хотели нормальную цену на расстаможку от Солнцеликого ЗЕни...
А получили калькулятор!))))
А скоро получите и штрафы!)))
И конфискацию ваших старых тазиков...
Чому дурни? Бо бидни!))))
Сраный калькулятор не работает...
Гениальный М.М.Жванецкий актуален до сих пор!!!
Max Nefyodov Сергей Колесник не знаю
Це реальні дані
Треба копатись в історії
толку от них 0, у таможенников свои расценки на авто и срать они хотели за сколько вы купили авто. Даже за битую, не на ходу, цена растаможки та же.
Так приятно наблюдать за их страданиями