 Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов

Про це в Facebook повідомив глава органу Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної вартості і платежів під час оформлення автомобілів. Сервіс підтягує дані за мінімальною, середньою і максимальною вартістю зазначеного автомобіля за 2018-2019 роки на основі реальної інформації про мільйон машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, які були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і друкарських помилок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", - зазначає Нефьодов.

Також він попросив повідомляти про помилки в коментарях під постом.

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Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи. Пізніше його підписав президент Володимир Зеленський.