EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  7483  53
Все про:митниця (603) Нефьодов (105) євробляхи (154)

 Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов

Державна митна служба тестує сервіс автоматичного розрахунку митної вартості і платежів за митне оформлення автомобілів.

Про це в Facebook повідомив глава органу Максим Нефьодов, передає Цензор.НЕТ.

"Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної вартості і платежів під час оформлення автомобілів. Сервіс підтягує дані за мінімальною, середньою і максимальною вартістю зазначеного автомобіля за 2018-2019 роки на основі реальної інформації про мільйон машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, які були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і друкарських помилок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", - зазначає Нефьодов.

Також він попросив повідомляти про помилки в коментарях під постом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР з питань податкової і митної політики заслуховує звіт Нефьодова і розглядає законопроєкти про розмитнення "євроблях" та оціночні майданчики. ВIДЕО

Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення євроблях, - Нефьодов 01

Нагадаємо, 12 вересня Рада ухвалила закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені євробляхи. Пізніше його підписав президент Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157695
 
 
 Топ коментарі
 
Ошибка в том...что этот калькулятор не открывается...
 показати весь коментар
 
Ну от вам и итог))))
Вы хотели нормальную цену на расстаможку от Солнцеликого ЗЕни...
А получили калькулятор!))))
А скоро получите и штрафы!)))
И конфискацию ваших старых тазиков...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ошибка в том...что этот калькулятор не открывается...
 показати весь коментар
 
 
Диджитализация киздой накрылась ..... аналогово.
 показати весь коментар
 
 
ага и тестовый "калькулятор" не работает Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 2067
 показати весь коментар
 
 
Не удается получить доступ к сайту


Сайт calc.customs.gov.ua не позволяет установить соединение.
 показати весь коментар
 
 
есть калькулятор и это не плохо - но стоимость та не стала меньше - вот в чем вопрос))
 показати весь коментар
 
 
Вартість автомобілів зменшилася. Але додалася вартість калькулятора і все повернулося до початку Держмитниця запускає калькулятор орієнтовної вартості розмитнення "євроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8829
 показати весь коментар
 
"калькулятор ориентировочной стоимостью..."???? Це який калькулятор вміє орієнтовно рахувати? Тільки калькулятор від Нефьодова!!! Остаточну вартість вам підкажуть...
 показати весь коментар
 
 
Так, його ж почистили вручну від помилок і опечаток))) і внесли свої опечатки
 показати весь коментар
 
 
Платить всн таки впм придется 73% вынаших мрийныков про закинчення эпохи ЗУБОЖИННЯ)))
 показати весь коментар
 
 
Тоже страдаю несказанно... пальцы сорделькососисочные, сальные, бочкообразные, и ими приходится целить в мышиный глаз...
 показати весь коментар
 
 
То Вам, уважаемый, "бабушкофон" надо))))
 показати весь коментар
 
С пк оно удобней конечно...
Но сорян...он не под рукой)))))
 показати весь коментар
 
"Сервис подтягивает данные" - было бы странно, если бы было иначе.. Главное, что "сторона" всем понятна Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 6191
 показати весь коментар
 
вже був цей калькулятор... і ще, хто хотів той заплатив
 показати весь коментар
 
 
Помню, помню))) Пол совковой зарплаты стоил))) Отец с Москвы подобный был привез))) Вся школа завидовала))) Тырили несколько раз))) И всей школой находили обратно))) "какуюстранупотеряли"))))
 показати весь коментар
 
 
Ну от вам и итог))))
Вы хотели нормальную цену на расстаможку от Солнцеликого ЗЕни...
А получили калькулятор!))))
А скоро получите и штрафы!)))
И конфискацию ваших старых тазиков...
 показати весь коментар
 
 
такая же будет держава в смартфоне от зеликов - все уже легло просто от посетителей цензора
 показати весь коментар
 
 
І що, той калькулятор уменьшить розмір оплати авто, щоб бідні українці змогли купити.
 показати весь коментар
 
 
Чому бидни? Бо дурни...
Чому дурни? Бо бидни!))))
 показати весь коментар
 
 
оце я багато раз чув від свого діда,народженого в позаминулому століттю. час минає а з приказки стала закономірність
 показати весь коментар
 
Дивний калькулятор... і інтерфейс якийсь некузявий...

Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5972
 показати весь коментар
 
 
нужно принести документы, копию паспорта, вам выдадут ключи, оплатите в ближайшем отделениии банка и дадут доступ
 показати весь коментар
 
 
Страна в сиартфоне говорите？ ню-ню...
Сраный калькулятор не работает...
 показати весь коментар
 
 
Стране нужны деньги... Всё верно делают.
 показати весь коментар
 
"...А включаешь -- не работает!"
Гениальный М.М.Жванецкий актуален до сих пор!!!
 показати весь коментар
 
мне зелебобы напоминают студентов, которые все такие на энтузиазме и начитавшись, начинают открывать дело, снимают офис, придумывают название, собираются делать сайт... и все успешно дохнет через год... max лять, начальник таможни max...
 показати весь коментар
 
 
Прекрасно, ніколи такого не було. Старий калькулятор видно поломався, або нове керівництво про нього нічого не знає. Це як премєр ощасливив нас інтернетом, а цей калькулятором. ЗЕбіли.
 показати весь коментар
 
 
Сергей Колесник а как вы объясните вот такой момент, авто в 2018 оформлялось дешевле, чем в 2019?

Max Nefyodov Сергей Колесник не знаю

Це реальні дані
Треба копатись в історії
 показати весь коментар
 
Максим Леванец У меня посчитало: машина стоит 2000$. Платежей 75000 грн!) Цэ победа! В самой нищей стране самый высокий платёж! За кого мы блд голосовали! ?
 показати весь коментар
 
 
так это же мыролюбная реформа свиновальцманата.
 показати весь коментар
 
Евробляхеры, если вы бедные, то нахрен машины покупаете? За шо вы будете бензин покупать? Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 3400
 показати весь коментар
 
А почему бы просто не сказать - акциз столько-то, таможенный сбор столько-то?
 показати весь коментар
 
 
самое ржачное что если будет намного дешевле как себя будут чувствовать те кто растаможился в "льготный период" за 2.5-4к долларов Гостаможня запускает калькулятор ориентировочной стоимости растаможивания "евроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 8089
 показати весь коментар
 
 
сколько зе команда напилила себе на разработке нового калькулятора , в чем смысл -что по старому , что по новому дешевле не стало. Зе- лохи где ваш прорыв в растаможке при 42 летнем Придурке
 показати весь коментар
 
 
У нас по городу почти пропали бляхи. Все кто хотел уже растаможился. Остались те у кого с доками лажа, машина куплена на Молдована или Латвийскую фирму, которой след простыл. Зато те кто реально искал деньги на растаможку, многие одалживали, брали кредиты сейчас получатся просто одурачеными на деньги. Замечательно!
 показати весь коментар
 
 
ну пусть предъявят претензии теперь потужным винницким мыролюбцам.
 показати весь коментар
 
 
.....лохам дали КАЛЬКУЛЯТОР ))))))) 100 баксов за авто не ПРОКОНАЛО )))))
 показати весь коментар
 
разве раньше не было калькуляторов по растаможке?
толку от них 0, у таможенников свои расценки на авто и срать они хотели за сколько вы купили авто. Даже за битую, не на ходу, цена растаможки та же.
 показати весь коментар
 
Ха, зебилы хотели халяву - а им калькулятор
Так приятно наблюдать за их страданиями
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору