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 Політика України
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Все про:Азовське море (1211) корабель (592) Росія (20369) Зеркаль (193)

 Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль заявляє, що Україна сім разів зверталася до Російської Федерації з вимогою повернути захоплені в листопаді 2018 року три кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", але не отримала жодної відповіді.

Про це повідомила в Фейсбуці заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Загалом таких звернень з вимогою віддати кораблі було принаймні сім. Відповідей на жодне, включаючи і на останнє від 4 жовтня 2019 ми не отримали", - повідомила вона.

Зеркаль наголосила, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права постановив, що РФ повинна негайно передати під контроль України військові кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу". При цьому, ключовим аспектом для міжнародного права є саме корабель, оскільки він є вираженням суверенітету держави-прапора.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України направило Росії ноту з вимогою повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, - Пристайко

"Відтак, той факт, що Росія досі не віддала нам незаконно захоплені кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права. Росія намагається презентувати, що вона виконала рішення Трибуналу, коли звільнила наших хлопців (про що негайно після звільнення повідомила Міжнароднний трибунал з морського права). Проте, це не так! Всі мають бути свідомі того, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконано. Росія умисно продовжує порушувати норми і приниципи міжнародного права", - підкреслила вона.

У зв'язку з цим заступник міністра заявила, що, допоки кораблі не будуть безумовно повернуті під контроль України, тиск на Росію має бути продовжений.

Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль 01

Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе, - Воронченко

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157693
 
 
 Топ коментарі
 
краина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - саме тому нова влада почала віддавати українську землю.
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Це ти зробив разом із зебілами, Димитрику.
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Ну так, пусть Зе-Моника-малоросс встанет на колени, отдаст еще десяток км украинской земли и выпустит сотню шпионов и предателей.
Может тогда Уйло сжалиться и вернет три катерка?
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краина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - саме тому нова влада почала віддавати українську землю.
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Це ти зробив разом із зебілами, Димитрику.
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Зеркаль подчеркнула, что что 25 мая Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна немедленно передать под контроль Украины военные корабли "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу". При этом, ключевым аспектом для международного права является именно корабль, поскольку он является выражением суверенитета государства-флага. Источник: https://censor.net.ua/n3157693»

Доречі, у вироку Трибуналу було формулювання «немедленно»?
Чи, таки стояла ДАТА?
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Вот что ты мелишь пецик
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Та краще їх і не повертати, хіба що на металолом, а то добре "відремонтують" чи нашпигують всілякою апаратурою.
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Лошара це Лавров, а президент - бубочка.
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Ну і де курва той міжнародний трибунал з морського права ??? Де санкціі ??
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Це ти зевладу запитуєш, чи знову Порошенка звинувачуєш?
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Це я трибунал запитую , а ні Порох а ні Зеля не мали та не мають жодних ричагів по закручиванію яєць кацапні
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Трибунал запитують державні посадовці, а з них запитують українці. Тому ви не можете запитувати Трибунал.
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Мають/мали можливості, але не зробили/ не роблять того що мають робити.
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Про які санкції мова...
Міжнародному трибуналу ті санкції потрібні більше аніж українцям?
Трибунал умив руки рівно у той день, коли зі згоди влади, Україна, погодилася разом з Росією тим рішенням суду підтертися
Для особо спостержливих:
РФ виконала обмін ровно в день, коли сплив срок, встановлений трибуналом для виконання його решень. Згода Зе на умови Путіна звільнило Росію від цього головного болю.
Навіщо Росії щось повертати, людей чи кораблі, коли Україна сама в копійку не цінить ті рішення суду
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Это была величайшая и гениальнейшая задумка нашого сывочолого генералисимусса!
Он специально делал эти корыта с расчетом, что они через квартал ржавели и тонули!
Теперь бедным рашинским пиратам просто возвращать нечего! И отмазаться они не могут! Никто в мире им не поверит что боевые корабли полностью ржавеют за 3 месяца!
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О, хоть одному кварталовцу места в правительстве не нашлось...
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Странно, обычно Рашка всегда выполняет то шо должна. Бисмарк и Хирохито в курсе(как и сотни других "благодарных")
Вы еще бы в Спортлото написали шоб "давило" на Рашку...
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Гарний історичний троллінг козлорилих. Хунта одобряє😆
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А соевые дебилоиды говорили что за невыполнение решения морского трибунала российские суда по всему миру начнут арестовывать...
Сидели бы наши моряки годами с такими мамкиными экспердами.
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Боюсь спросить: а какой смысл ***** что-то возвращать по решению трибунала,
когда украинская сторона в лице ее президента любой ценой готова обменивать украинских моряков на реальных преступников(включая Цемаха), но не требовать выполнения Россией уже имеющегося решения международного суда?
Для особо наблюдательных:
РФ выполнила обмен ровно в день, когда истет срок, установленный трибуналом для выполнения его решений. Согласие Зе на условия Путина освободило Россию от этой головной боли.
Зачем что-то возвращать, людей и\или суда, когда Украина сама в грош не ценит эти решения
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Тю, то зверніться до Міжнародного Трибуналу, він же виніс вирок на користь України. Не можете, бо ви на нього плюнули
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Ніззя.
Бо тоді дядя Путєн обідятся, і нє прігласіт Ваву, на Парад Дєдов 9 мая.
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Точнее: обидится, и не пригласит
1) на нормандскую встречу, где так же будут обсуждаться 2) условия сдачи украинской ГТС

Пункт 2), по условиям ********** стороны, предполагает добровольный отказ Украины - теперь от решений Стокгольмского арбитража (по всем "газовым" делам)
Велика вероятность, что Украина согласится на пакетные решения как по Донбассу, так и вкупе по газу. Т.е., первые лица Украины близки, по аналогии с морским арбитражем, "во имя мира"(с) к "обнулению" и решений в Стокгольме
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Та шо їм Україна? «Квартал 95» прокорміт.
Єслішо.
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Надо не требовать, а предлагать. Симметрично захватить пару-тройку их посуды и начать обмен Украина семь раз требовала от РФ вернуть захваченные в Керченском проливе 3 украинские военные корабля, но так и не получила ответ, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 2127
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А что у парашки только серьезная посуда?
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Отак було б і з полоненими моряками, визволенням яких , так докоряли Володимиру петіні прихильники на тутешньому форумі, обгрунтовуючи це рішенням Морського трибуналу..
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++++++
++++++
Прошу всіх коментувати новину по суті.
Адміністратор форуму.

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Россия пытается представить, что она исполнила решение Трибунала, когда освободила наших ребят (о чем немедленно после освобождения уведомила Международный трибунал по морскому праву).Источник: https://censor.net.ua/n3157693
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Нужно быть настойчивее. Потребуйте еще раз.
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Может к рашке надо обращеться стоя на коленях лично Зе?
Почему не обращения в трибунал по поводу невыполнения его решений?
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Вот если Премьер-министр Украины пригласит работников генерального консульства России совместно поехать позиговать на какой нибудь местный концерт, тогда Путин может и передумает.
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Вот и еще одна тема для Парижского саммита, Пуйлу не в бровь , а в глаз .
Решение суда не вьіполняется , и Макрон , и Меркель поддержат Украину в єтом вопросе, а кремлевская крьіса получит взбучку.
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Цікаво, чому Пристайко не повідмляє в Гамбугський трибунал за таке порушення його ухвали? Зебіл не дозволяє? Видать... Бо там ***** за газ вякає... а клован не хоче його "расстраивать"?
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А какой толк от этих обращений? Что может сделать этот трибунал? У россии второй в мире по силе военный флот, никто с ними связывать не захочет
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Ага, особливо як Кузя задимить то всі кораблі НАТО по кущах ховаються 😁😁😁😁😁😁
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Почему преЗедент не запилил ни одного гневного ролика к пуйлу вместо семи чьих-то обращений?
Он же умеет.
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Ну так, пусть Зе-Моника-малоросс встанет на колени, отдаст еще десяток км украинской земли и выпустит сотню шпионов и предателей.
Может тогда Уйло сжалиться и вернет три катерка?
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Ну то що Бубочка, коли козлорожі повернуть Україні захоплені в міжнародних водах кораблі ? - Ти ж лох зуб давав 😕
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бачив я шмарклю, що ви, зелейоги, обрали президентом...
в мене для вас погані новини: цьому слимаку ніхто нічого не віддасть
я б сам йому не віддав
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Хай той хто послав ...нові клепає !? .. Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1852
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шкода, що тебе ніхто не послав
але, якщо не відвалиш, я заповню цей пробіл
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Ну невже ти дійсно, не лахтинський провокатор, а просто, тупий і темний ?!!!!!!!!!
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Что, с первого раза было непонятно, что никто никому ничего не отдаст!?!?!
Корабли имеют доказательства нападения.
Про них можно надолго забыть и сразу подавать в интерпол, Гаагу....или куда там обращаются с такими делами.
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Так й за то мова, що треба негайно звертатися! Як мінімум, чиновнику в ранзі мінстра! А то й Премєру!
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А кацапы разве отрицают, что они захватили корабли? Какие еще доказательства? Они честно и открыто под своими флагами и знаменами напали и без боя взяли три корабля. И тут два вопроса: почему нет расследования против того, кто отправил 3 корабля в лапы противника и почему нет расследования в отношении командиров кораблей, которые сдались без боя
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без боя?!?!?!

Я читал, что там как раз был бой. Остались следы от пуль, и поэтому корабли никто не отдаст.
"...кто отправил 3 корабля в лапы противника..." - как я понимаю, корабли никто не отправлял, их захватили. Какое еще расследование нужно?

"...нет расследования в отношении командиров кораблей, которые сдались без боя..." - а что должен был командир корабля сделать? Угробить команду? Я считаю, что командиры поступили правильно. Когда тебя с 3 сторон окружили, есть два варианта: геройски погибнуть или попробовать выжить и вернуть команду корабля домой. Они выбрали второе. А по твоему нужно было утопить всех?!?!?!
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Тим більше, вірняк, капітанам дали наказ з Генштабу по радіо: не стріляти і здаватися.
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бой-это когда стерляют обе стороны, а стреляли только кацапы. Керченский пролив контролировали они, у них был большой перевес, у нас война с ними или нет? Командиры кораблей-военные, они присягу давали, у военных такая профессия-они могут погибнуть. А сдавшись в плен без боя, они опозорили Украинскую армию! Вот точно также и Крым сдали! Можешь и Киев сдадим без боя-зачем гробить наших военных???
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Давно не слышно было Зеркаль. Ну хоть кто притомный остался в МИД.
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Для наглядности. Вот что кацапсины впаривают своему быдлу, что бы тот
почувствовал своё вЯличие Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 8185
Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 6819
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гнать их надо отовсюду, это отрыжка социализма
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а в жопу? в жопу путена целовали?... не?...
ну так а что вы хотите? Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5079
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АТО длится 5 лет. ВМФ Украины сейчас: ОДИН фрегат Сагайдачный год на ремонте, ОДИН тральщик, ОДИН десантный корабль, 4(5) лёгких пулемётных(30 мм) речных катера(было 6 , 2 подарили Москве) и ВСЁ
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Було більше посудин. Нехай навіть старих... Але й ті в Севастополі в 2014-му залишились. А за роки незалежності до 15-го року жодного корита не було зведено. Лише на Ленкузні з 16-го року почали вводити в експлуатацію т.зв. "москітний флот"... Миколаївький суднобудівний - не працює; лише розпродує старі закладки (наприклад, авіаносець "Варяг"), тощо.
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Так Зебобик признал их приступниками...
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Когда семь раз это уже не требовала это уже умоляла, требуют только один раз
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Плохо просили, нужно кланяться и отводить войска, кланяться и отводить...
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Москали, берегут цей мощный козырь для встречи в Нормандском формате Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 7048
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Позов в міжнародний арбітраж на предмет грошової компенсації "оренди" Росією трьох українських кораблів.
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Страшный БЕНДЕРовец

@Realuran

Арестовывать в ответ российкую собственность, счета пробовали? Закрывать границы и блокировать российский транзит? Они уже шестой год "ноты" шлют, "музыканты" х¥€вы!
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