 Україна сім разів вимагала від РФ повернути захоплені в Керченській протоці 3 українські військові кораблі, але так і не отримала відповіді, - Зеркаль

Про це повідомила в Фейсбуці заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.
"Загалом таких звернень з вимогою віддати кораблі було принаймні сім. Відповідей на жодне, включаючи і на останнє від 4 жовтня 2019 ми не отримали", - повідомила вона.
Зеркаль наголосила, що 25 травня Міжнародний трибунал з морського права постановив, що РФ повинна негайно передати під контроль України військові кораблі "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу". При цьому, ключовим аспектом для міжнародного права є саме корабель, оскільки він є вираженням суверенітету держави-прапора.
"Відтак, той факт, що Росія досі не віддала нам незаконно захоплені кораблі є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права. Росія намагається презентувати, що вона виконала рішення Трибуналу, коли звільнила наших хлопців (про що негайно після звільнення повідомила Міжнароднний трибунал з морського права). Проте, це не так! Всі мають бути свідомі того, що рішення Міжнародного трибуналу з морського права не виконано. Росія умисно продовжує порушувати норми і приниципи міжнародного права", - підкреслила вона.
У зв'язку з цим заступник міністра заявила, що, допоки кораблі не будуть безумовно повернуті під контроль України, тиск на Росію має бути продовжений.
Ранее адвокат Николай Полозов заявлял, что российские власти готовы их передать, однако этому мешает техническое состояние катеров.
Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.
В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинские военные корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".
В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.
7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Там тобі й місце.
Доречі, у вироку Трибуналу було формулювання «немедленно»?
Чи, таки стояла ДАТА?
Міжнародному трибуналу ті санкції потрібні більше аніж українцям?
Трибунал умив руки рівно у той день, коли зі згоди влади, Україна, погодилася разом з Росією тим рішенням суду підтертися
Для особо спостержливих:
РФ виконала обмін ровно в день, коли сплив срок, встановлений трибуналом для виконання його решень. Згода Зе на умови Путіна звільнило Росію від цього головного болю.
Навіщо Росії щось повертати, людей чи кораблі, коли Україна сама в копійку не цінить ті рішення суду
Он специально делал эти корыта с расчетом, что они через квартал ржавели и тонули!
Теперь бедным рашинским пиратам просто возвращать нечего! И отмазаться они не могут! Никто в мире им не поверит что боевые корабли полностью ржавеют за 3 месяца!
Вы еще бы в Спортлото написали шоб "давило" на Рашку...
Сидели бы наши моряки годами с такими мамкиными экспердами.
когда украинская сторона в лице ее президента любой ценой готова обменивать украинских моряков на реальных преступников(включая Цемаха), но не требовать выполнения Россией уже имеющегося решения международного суда?
Для особо наблюдательных:
РФ выполнила обмен ровно в день, когда истет срок, установленный трибуналом для выполнения его решений. Согласие Зе на условия Путина освободило Россию от этой головной боли.
Зачем что-то возвращать, людей и\или суда, когда Украина сама в грош не ценит эти решения
Бо тоді дядя Путєн обідятся, і нє прігласіт Ваву, на Парад Дєдов 9 мая.
1) на нормандскую встречу, где так же будут обсуждаться 2) условия сдачи украинской ГТС
Пункт 2), по условиям ********** стороны, предполагает добровольный отказ Украины - теперь от решений Стокгольмского арбитража (по всем "газовым" делам)
Велика вероятность, что Украина согласится на пакетные решения как по Донбассу, так и вкупе по газу. Т.е., первые лица Украины близки, по аналогии с морским арбитражем, "во имя мира"(с) к "обнулению" и решений в Стокгольме
Єслішо.
Почему не обращения в трибунал по поводу невыполнения его решений?
Решение суда не вьіполняется , и Макрон , и Меркель поддержат Украину в єтом вопросе, а кремлевская крьіса получит взбучку.
Он же умеет.
Может тогда Уйло сжалиться и вернет три катерка?
в мене для вас погані новини: цьому слимаку ніхто нічого не віддасть
я б сам йому не віддав
але, якщо не відвалиш, я заповню цей пробіл
Корабли имеют доказательства нападения.
Про них можно надолго забыть и сразу подавать в интерпол, Гаагу....или куда там обращаются с такими делами.
Я читал, что там как раз был бой. Остались следы от пуль, и поэтому корабли никто не отдаст.
"...кто отправил 3 корабля в лапы противника..." - как я понимаю, корабли никто не отправлял, их захватили. Какое еще расследование нужно?
"...нет расследования в отношении командиров кораблей, которые сдались без боя..." - а что должен был командир корабля сделать? Угробить команду? Я считаю, что командиры поступили правильно. Когда тебя с 3 сторон окружили, есть два варианта: геройски погибнуть или попробовать выжить и вернуть команду корабля домой. Они выбрали второе. А по твоему нужно было утопить всех?!?!?!
почувствовал своё вЯличие
ну так а что вы хотите?
Страшный БЕНДЕРовец
@Realuran
Арестовывать в ответ российкую собственность, счета пробовали? Закрывать границы и блокировать российский транзит? Они уже шестой год "ноты" шлют, "музыканты" х¥€вы!