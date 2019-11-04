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 Естонія підтримує повне приєднання України до ЄС і НАТО, - глава МЗС Рейнсалу

Естонія підтримує вступ України до Європейського союзу і блоку НАТО.

Про це на брифінгу в понеділок сказав естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Естонія - відданий друг українців, підтримує повне її приєднання до політичної сім'ї Європейського Союзу і НАТО на підставі об'єктивних реформ і перетворень у країні", - сказав міністр.

Він додав також, що Естонія ніколи не визнає незаконну анексію Криму і східних районів України з боку російської держави-агресора.

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"Естонія була першою країною Європейського Союзу, яка не визнала російську паспортизацію Донецької і Луганської області. Це абсолютно неприпустима форма цивільних чисток", - додав Рейнсалу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157684
 
   
 Топ коментарі
 
Беда в том, что Моника Янелох не знает где точно та Эстония находится. Где то возле Юрмалы, а куда потом ?
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А наш Сцарь Малорос не поддерживает!
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У Албанії кордону з росією немає.
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Але до NATO вони все одно вступили. Ще десять років тому.
Мабуть тому, що в них був кордон із Югославією - свого роду "балканським совком", а тепер вона межує з Сербією - такою собі "Росією Балкан".
Тільки яка українцям різниця, що з приводу їхніх "євроатлантичних" перспектив думають колишні однотабірники десь на Балтиці, чи у Середземномор'ї?
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Тобі далеко до албанців, бо вони живуть краще, ніж ти.
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ну в албании нет пол страны кацапов .. и много веков под кацапским игом она не была ..
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Там гірше було, ніж у СРСР. Там був тоталітаризм, який подібний сталінщині. У мене більше місяця була у відрядженні в Тирані родичка, яка розповідала їхні реалії. Тепер там багато чого змінилося і вони стали значно краще жити.
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А тобі, схоже, зовсім близько. Косовариш? Естонія підтримує повне приєднання України до ЄС і НАТО, - глава МЗС Рейнсалу - Цензор.НЕТ 1439
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Ви тільки з'явилися, а вже задаєте питання на які я вже давно відповідав.
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как бы нам сменять правительство зебилов на правительство Естонии...
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А уставшиеатвайни ні! ((( І хоч кіл на голові теши...
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Ну почему об этом говорят все, кроме бубочки нелоха?
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"Менее шести месяцев президентства Зеленского понадобилось Путину, чтобы заставить Украину отвести войска от собственных же территорий - Донецкой и Луганской областей.
Отвод начался на этой неделе по личному распоряжению Зеленского, который прибыл на передовую и поскандалил с добровольцами...

Судьба оккупированных территорий теперь ясна и очевидна. Украинская армия отступает. Кремль проводит в самопровозглашённых ЛНР и ДНР выборы, где с рейтингом под 90% победу одержат пророссийские кандидаты. Жители проголосуют за независимость и отделение от Украины. Регион превратится в автономию наподобие Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Если армия Украины вновь попытается вернуть оккупированные территории, она будет официально признана агрессором и врагом. Точка.

Зеленский не просто сдал Донецк и Луганск, но и обесчестил всех украинских военнослужащих и добровольцев, кто проливал кровь на своей земле. К сожалению, далеко не все украинцы ещё поняли, что именно сделал Зеленский, согласившись на подписание "Формулы Штайнмайера".
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Беда в том, что Моника Янелох не знает где точно та Эстония находится. Где то возле Юрмалы, а куда потом ?
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Наше маленькн ЗЕлене звирятко уже устало от критики!!)))))
Дядя Вофа в гости не заветь...на корпоративах и елках в этом году не косанешь...
73% народонаселения начинают подозревать не ладное...
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Подяка естонцям, бо це дійсно справжні люди.
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Для 73% ближе ЛИТОВЦЫ!)))
они им еврохлам гонят с европы...
И скидают в цене не хило...
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Їм не литовці ближче, а євробляхи. Справжні литовці таких ведуть до гілляки.
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Справжним литовцям похрен)))
Они забирают у немцев хлам для утилизации...берут с них еврики...
И продают этот утиль нашим счастливым дебилам))))
В итоге со всех сторон еврики...
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Jest konecno liudi kotoryje etim zanimajetsia no ne tak vsio prosto kak vi pisite.I pocemu vy dumajete sto litovcy prodajut,oformliajet dokumenti dlia vivoza v Ukrainu?Tut imeno ukraincy otkryvajet firmi dlia etogo,tut Litve otkrit firmu net problem.Kak by masina firmi litovskoj kotoroj realno upravlaijaet ne litovcy.
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"Эстония поддерживает полное присоединение Украины к ЕС и НАТО" - ничего не скажу за присоединение Украины к ЕС, Турция уже много лет к ЕС присоединяется и никак не получается. За НАТО лучше бы вообще молчали. Пока есть РФ, Украину в НАТО не примут.
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Шото эстонский министр трошки больше украинец, чем половина наших. А у него последняя буковка в фамилии, случайно, не «о»?
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