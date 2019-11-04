 Естонія підтримує повне приєднання України до ЄС і НАТО, - глава МЗС Рейнсалу

Про це на брифінгу в понеділок сказав естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Естонія - відданий друг українців, підтримує повне її приєднання до політичної сім'ї Європейського Союзу і НАТО на підставі об'єктивних реформ і перетворень у країні", - сказав міністр.

Він додав також, що Естонія ніколи не визнає незаконну анексію Криму і східних районів України з боку російської держави-агресора.

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"Естонія була першою країною Європейського Союзу, яка не визнала російську паспортизацію Донецької і Луганської області. Це абсолютно неприпустима форма цивільних чисток", - додав Рейнсалу.