Про це на брифінгу в понеділок сказав естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Естонія - відданий друг українців, підтримує повне її приєднання до політичної сім'ї Європейського Союзу і НАТО на підставі об'єктивних реформ і перетворень у країні", - сказав міністр.
Він додав також, що Естонія ніколи не визнає незаконну анексію Криму і східних районів України з боку російської держави-агресора.
"Естонія була першою країною Європейського Союзу, яка не визнала російську паспортизацію Донецької і Луганської області. Це абсолютно неприпустима форма цивільних чисток", - додав Рейнсалу.
Мабуть тому, що в них був кордон із Югославією - свого роду "балканським совком", а тепер вона межує з Сербією - такою собі "Росією Балкан".
Тільки яка українцям різниця, що з приводу їхніх "євроатлантичних" перспектив думають колишні однотабірники десь на Балтиці, чи у Середземномор'ї?
Отвод начался на этой неделе по личному распоряжению Зеленского, который прибыл на передовую и поскандалил с добровольцами...
Судьба оккупированных территорий теперь ясна и очевидна. Украинская армия отступает. Кремль проводит в самопровозглашённых ЛНР и ДНР выборы, где с рейтингом под 90% победу одержат пророссийские кандидаты. Жители проголосуют за независимость и отделение от Украины. Регион превратится в автономию наподобие Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья. Если армия Украины вновь попытается вернуть оккупированные территории, она будет официально признана агрессором и врагом. Точка.
Зеленский не просто сдал Донецк и Луганск, но и обесчестил всех украинских военнослужащих и добровольцев, кто проливал кровь на своей земле. К сожалению, далеко не все украинцы ещё поняли, что именно сделал Зеленский, согласившись на подписание "Формулы Штайнмайера".
Дядя Вофа в гости не заветь...на корпоративах и елках в этом году не косанешь...
73% народонаселения начинают подозревать не ладное...
они им еврохлам гонят с европы...
И скидают в цене не хило...
Они забирают у немцев хлам для утилизации...берут с них еврики...
И продают этот утиль нашим счастливым дебилам))))
В итоге со всех сторон еврики...