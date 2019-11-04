 На пост глави Інституту нацпам'яті претендують більш як 10 осіб (оновлено). ПЕРЕЛІК

Як повідомляє Цензор.НЕТ, редакція "Історичної правди" отримала від Національного агентства України з питань державної служби відповідь на запит про конкурс на посаду голови УІНП. Згідно з документом, на 1 листопада (останній день, коли можна було подати заявку на участь у конкурсі) було зареєстровано дев'ять претендентів.
- Христенко Стефан Володимирович. Юрист за освітою. Працював за фахом у кількох компаніях. Зараз вивчає право у Копенгагені, згідно з декларацією – тимчасово безробітний.
- Руденко Сергій Борисович. Кандидат культурології, фахівець з музейної справи. Доцент Київського Національного університету культури і мистецтв.
- Коростишевський Сергій Аркадійович. Співробітник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
- Решетченко Дмитро Володимирович. Кандидат історичних наук, до березня 2019 - начальник відділу Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
- Шамайда Тарас Анатолійович. Громадський діяч, автор "Історичної правди", згідно з декларацією - співробітник Управління справами Апарату Верховної Ради України.
- Князев Надія Михайлівна. Викладач української мови, член Національної спілки журналістів.
- Жижиян Петро. Редактор сайту "Сегодня".
- Понипаляк Аліна Василівна. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного музею історії України, автор "Історичної правди".
- Савченко Євген Олександрович. До звільнення в 2019 році - старший майстер лісу державного підприємства "Київський лісгосп".
Також стало відомо, що на конкурс документи подали історики Олександр Алфьоров, Артем Харченко та заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський. У Національному агентстві України з питань державної служби повідомили, що уточнений список буде оприлюднено до кінця понеділка, 4 листопада.
Перший етап конкурсу - тестування на знання іноземної мови, має відбутися 7 листопада.
По Зеньке и шапка.
Volodymyr Viatrovych
7 год ·
Чим ближче до Росії, тим менше України.
Це не лише про географічні відстані, а про культуру, традиції, політику, бачення майбутнього.
Ну чо.
Прікаливаться, так прікаливаться...
Прикріплять до його кантори.
Зараз обьєдінєніє, це модний тренд нової влади.
Каналізацію з воводопроводом, війну з миром...
Гайнуть за обрії думки,
А вітер буде яйця лоскотати,
І срака нюхати квітки"©
Таки сдаётся, шо в Украине совсем закончились кандидаты с мало-мальски приличными фамилиями: Либерман, Циммерман...
Как всєгда.
Він підходить за всіма параметрами:
1) В прізвищі -- географічна назва.
2) До історії має такий стосунок, як Tommy Lee до маркшейдерської справи.
3) Єдиним опонентом може бути "жижиян_пЙОтр".
7. Жижиян Петр. Редактор сайта "Сегодня".
9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".