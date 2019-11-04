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Все про:Інститут нацпам'яті (130) конкурс (496)

 На пост глави Інституту нацпам'яті претендують більш як 10 осіб (оновлено). ПЕРЕЛІК

На пост глави Українського інституту національної пам'яті претендують 9 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, редакція "Історичної правди" отримала від Національного агентства України з питань державної служби відповідь на запит про конкурс на посаду голови УІНП. Згідно з документом, на 1 листопада (останній день, коли можна було подати заявку на участь у конкурсі) було зареєстровано дев'ять претендентів.

  1. Христенко Стефан Володимирович. Юрист за освітою. Працював за фахом у кількох компаніях. Зараз вивчає право у Копенгагені, згідно з декларацією – тимчасово безробітний.
  2. Руденко Сергій Борисович. Кандидат культурології, фахівець з музейної справи. Доцент Київського Національного університету культури і мистецтв.
  3. Коростишевський Сергій Аркадійович. Співробітник Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
  4. Решетченко Дмитро Володимирович. Кандидат історичних наук, до березня 2019 - начальник відділу Центрального державного архіву зарубіжної україніки.
  5. Шамайда Тарас Анатолійович. Громадський діяч, автор "Історичної правди", згідно з декларацією - співробітник Управління справами Апарату Верховної Ради України.
  6. Князев Надія Михайлівна. Викладач української мови, член Національної спілки журналістів.
  7. Жижиян Петро. Редактор сайту "Сегодня".
  8. Понипаляк Аліна Василівна. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного музею історії України, автор "Історичної правди".
  9. Савченко Євген Олександрович. До звільнення в 2019 році - старший майстер лісу державного підприємства "Київський лісгосп".

Також стало відомо, що на конкурс документи подали історики Олександр Алфьоров, Артем Харченко та заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Василь Яблонський. У Національному агентстві України з питань державної служби повідомили, що уточнений список буде оприлюднено до кінця понеділка, 4 листопада.

Перший етап конкурсу - тестування на знання іноземної мови, має відбутися 7 листопада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У країні, яка воює, це не першочергове, - Зеленський щодо долі закону про мову та Інституту нацпам'яті

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157681
 
 
 Топ коментарі
 
Победит самый Зебильный из 9- ти инфа 100%
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Майстер лісу київськоголісгоспу - саме в тренді. Фаворит. Ну, може втрутитися, безробітний "студент" з Копенгагена. Решта пмолі ають бо не вписуються у логіку зебільних призначень.
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С Вятровичем зеленым не по дороге.

Volodymyr Viatrovych
7 год ·

Чим ближче до Росії, тим менше України.
Це не лише про географічні відстані, а про культуру, традиції, політику, бачення майбутнього.
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Каждый президент меняет главу института нацпамяти под себя. Не надоело манипулировать обществом, уроды?
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Да единственное шо пока получается у Моники это сходить под себя
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наверное, Савченко До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз" ну чтобы не нарушать критерии отбора ЗЕленых- фотографы, няни, тамады, безработные
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всі зебіли, парикмаХЕРи і тамАДи, і зажопівці? А чо? Ну, такий тренд...
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Як не "начальник транспортно цеха, то лісник або безробітний юрист без знання історії На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 2161 Чомусь кухаря-кондитера немає На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 7270 Не повний "пакет"
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головне, щоб був потрібної національнотсі, там щодо Аркадійовича є певні здогадки.
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Мцрое, кондитеры в Украине сейчас не в тренде! Слово "кондитер" почти ругательное .
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Майстер лісу київськоголісгоспу - саме в тренді. Фаворит. Ну, може втрутитися, безробітний "студент" з Копенгагена. Решта пмолі ають бо не вписуються у логіку зебільних призначень.
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не более чем пыль в глаза - она с соевым малоросом в одной кремлядской спайке...
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Предлагаю назначить кого-то по-типу сивохи, на эту должность - иначе матушка расейка пожурит клована и его малороскую гоп-компанию...
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На эту должность, кроме сивухи, может быть назначен только самогонный аппарат! На пост глави Інституту нацпам'яті претендують 9 осіб - Цензор.НЕТ 1135 Тогда расейка простит клована и его малороское 95 " а ля петросян-шоу" !
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Будет старший мастер.
По Зеньке и шапка.
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Можливо у списку є фахівці, але мені їх жаль Чому? Бо зебіли змусять їх брехати.
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С Вятровичем зеленым не по дороге.

Volodymyr Viatrovych
7 год ·

Чим ближче до Росії, тим менше України.
Це не лише про географічні відстані, а про культуру, традиції, політику, бачення майбутнього.
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9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз". Источник: https://censor.net.ua/n3157681»

Ну чо.
Прікаливаться, так прікаливаться...
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Чим глибше у ліс ти товщі партизани, які будуть знімати останню сорочку із зебілів. На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 8286
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С петиков не будут снимать. Чо, петики пойдут в леса?
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Не будуть, бо зебіли будуть грабувати, а потім нові зебіли їх пограбують. Вчи історію, Чахлик Невмирущий.
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Його родичи були - Сивуха, а він перетворився на Оцет
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no problem.
Прикріплять до його кантори.
Зараз обьєдінєніє, це модний тренд нової влади.
Каналізацію з воводопроводом, війну з миром...
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Та ну, таких сивух на любій свинофермі знайдеш - вибираєш саме жирне і засране порося - от тобі і сивуха.
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А вони це місто називають "Трускавецьк" На пост главы Института нацпамяти претендуют 9 человек - Цензор.НЕТ 4258
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Бо з їхньої культурології вже вийшов якийсь культ урології.
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Бодя Яременко та Ківа могли би кастинг зробити і у Раді.
На пост глави Інституту нацпам'яті претендують 9 осіб - Цензор.НЕТ 7932
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"Приємно сісти в полі срати -
Гайнуть за обрії думки,
А вітер буде яйця лоскотати,
І срака нюхати квітки"©
Таки сдаётся, шо в Украине совсем закончились кандидаты с мало-мальски приличными фамилиями: Либерман, Циммерман...
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Буде Коростышевский Сергей Аркадьевич
Він підходить за всіма параметрами:
1) В прізвищі -- географічна назва.

2) До історії має такий стосунок, як Tommy Lee до маркшейдерської справи.
3) Єдиним опонентом може бути "жижиян_пЙОтр".
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Старший мастер леса?! "Достойная кандидатура...." Спец по ломанию дров? Наломает...
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Лучшей кандидатуры чем Рабинович или Шуфрич не найти.
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Лысого в директора...только лысого и никого другого...сивуху пристроили остался только лысый..
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А зачем вообще это дополнительное вытягивание средств из бюджета? Есть НИИ Истории Украины, и хватит. У нас многие организации друг друга дублируют, и все тянут средства из бюджета. На пост глави Інституту нацпам'яті претендують більш як 10 осіб (оновлено) - Цензор.НЕТ 2250
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Хотелось бы спросить Зю: чем тебе Вятрович был не до вподобы на этой посаде?
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Вятрович не малорос...а зебобику на этом посту нужен именно малорос...
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Треба брати чувака з універу Поплавського
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В соответствии с нынешней модой должны бы выбрать мастера леса, стопудово.
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Вже добре знаючи чийого народу слуга найвеличніший Зе - бачу двох явних лідерів:

7. Жижиян Петр. Редактор сайта "Сегодня".

9. Савченко Евгений Александрович. До увольнения в 2019 году - старший мастер леса государственного предприятия "Киевский лесхоз".
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Безработный юрист, но учится за границей? И хочет руководить историко-архивной конторой! Мастер леса - это уже даже не цирк. По-моему, они просто издеваются на нами и страной. Кстати, когда конкурс в нац. Филармонии? Я подам. Шо, голоса-слуха нет? А шо, они там нужны?
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