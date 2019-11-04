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 Політика України
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Все про:апеляція (242) застава (230) Дубневич (55)

 Дубневич оскаржив запобіжний захід у 100 млн грн застави, - адвокат Пелюк

Захист народного депутата Ярослава Дубневича оскаржив в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду розмір застави в 100 млн грн.

Про це повідомив в коментарі Укрінформу адвокат депутата Станіслав Пелюк, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді застави в 100 мільйонів гривень оскаржили в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду", - сказав він.

Адвокат додав, що Дубневич поки не вносив заставу в 100 млн грн, яку призначив йому суддя ВАКС. На внесення застави у нього є п'ять діб з моменту оголошення рішення суду.

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Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

31 жовтня Рада зняла недоторканність із нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання і арешт. Згоду на затримання за умови 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а під час голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання і арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

2 листопада Вищий антикорупційний суд відмовив в арешті і обрав запобіжний захід Ярославу Дубневичу - 100 млн грн застави. Також нардеп зобов'язаний здати паспорти і носити електронний браслет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157679
 
 
 Топ коментарі
 
Апеляційний суд має збільшити розмір застави до 1 млрд грн, бо справа по якій судять Дубневича це лише один епізод з десятків схем по крадіжці державних грошей які були організовані Дубневичами в часи панування банди порошенка! Там реальні збитки більше мільярда доларів і застава має бути відповідна - не менше 1 млрд. грн!
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Да когда ж уже расстреливать начнут это казнокрдское гавно как в Китае, а не обжаловать им дают что-то ещё!
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Уже кому то занес раз обжаловали-- наши суды самые коррумпированные в Европе Дубневич обжаловал меру пресечения в виде 100 млн грн залога, - адвокат Пелюк - Цензор.НЕТ 2082
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Да когда ж уже расстреливать начнут это казнокрдское гавно как в Китае, а не обжаловать им дают что-то ещё!
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Апеляційний суд має збільшити розмір застави до 1 млрд грн, бо справа по якій судять Дубневича це лише один епізод з десятків схем по крадіжці державних грошей які були організовані Дубневичами в часи панування банди порошенка! Там реальні збитки більше мільярда доларів і застава має бути відповідна - не менше 1 млрд. грн!
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Тяжело расставаться, как говоритсЯ берут чужие, а отдавать приходится свои, "нажитые непосильным трудом".
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Уже кому то занес раз обжаловали-- наши суды самые коррумпированные в Европе Дубневич обжаловал меру пресечения в виде 100 млн грн залога, - адвокат Пелюк - Цензор.НЕТ 2082
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Таки модная цифра залога- 100 миллионов. Насирову стока было, скостили до 36 лямов. Гладковскому-Свинарчуку- тоже было 100 изначально, которые превратились в 10,6 ляма. Теперь этому 100... А скока выйдет в итоге? Букмекерам пора ставки принимать, на подобный вид спорта.
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Не хоче свинарник не платити не сидіти,а прийдеться.
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Тренд позитивный я увидел прошлый раз, хочу чтоб и в этот раз петиному подельнику залог накрутили Дубневич оскаржив запобіжний захід у 100 млн грн застави, - адвокат Пелюк - Цензор.НЕТ 1869 чтоб вся соевая пистота сидела тихо под шконкой!
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А ПОЧЕМЫ БЫ УБЛЮДКУ ДУБНЕВИЧУ НЕ ЗАРАБОТАТЬ 100 ЛЯМОВ СВОЙ ЗАДНИЦЕЙ, НА ОКРУЖНОЙ ?
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