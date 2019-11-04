 Створення всіх комунальних і державних підприємств має відбуватися виключно за погодженням з АМКУ, - Загребельська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська.

"А ще АМКУ не повинен погоджувати створення ДП (держпідприємств. - Ред.) або КП (комунальних підприємство. - Ред.), якщо замість них ефективно та економно може працювати приватний бізнес. І навіть на ринках природних монополій АМКУ рекомендує замість створення ДП та КП обирати концесію чи розподіл прав (наприклад на видобуток) на аукціоні", - йдеться в повідомленні.

За словами Загребельської, ще незаконним може бути надання КП або ДП привілеїв, знижена орендна ставка на комунальне майно або звільнення від сплати земельного податку. Або надання КП або ДП якихось виняткових прав, наприклад, перевозити пасажирів за певним маршрутом або продавати арештоване майно.

"Якщо ви потенційний конкурент ДП або КП та вважаєте, що воно створене або функціонує незаконно з огляду на написане вище, подавайте заяву в АМКУ та вимагайте відновлення справедливості й конкуренції. Якщо ви небайдужий громадянин та знайшли КП або ДП, функцію якого може краще виконувати приватний бізнес, проінформуйте про це АМКУ із посиланням на їх документ щодо таких підприємств та попросіть вжити заходів для припинення порушення", - зауважила Загребельська.

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