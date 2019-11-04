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 Суспільство
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Все про:обстріл (5676) Донбас (13511) операція Об'єднаних сил (1727) розведення сил (45)

 Україна готова розпочати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське 7 листопада у разі відсутності обстрілів, - командувач ООС

Командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко заявив, що українська сторона поінформувала ОБСЄ про готовність приступити до розведення сил і засобів на ділянці Богданівка-Петрівське на лінії розмежування за умови 7-денного дотримання режиму тиші.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на брифінгу в понеділок у Краматорську.

"Ми вже надали листа ОБСЄ, 7-го розпочинаємо, 8-го практично "розводимося". Якщо не буде порушення режиму тиші", - сказав він.

У свою чергу керівник української сторони СЦКК полковник Олександр Борщевський зазначив, що оскільки останні обстріли на цій ділянці було зафіксовано 30 жовтня, то, за умови дотримання семиденного терміну без обстрілів, 7 листопада має відбутися верифікація встановлення режиму тиші, і з 12:00 8 листопада Збройні сили зможуть розпочати практичні заходи з розведення сил і засобів.

Також читайте: Поки передчасно говорити про подальше розведенні сил на Донбасі по всій лінії розмежування, - представник України в групі з безпеки ТКГ Бондар

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157677
 
 
 Топ коментарі
 
знов подарунок хуйлу готують?
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там мины падали в 5-ти метрах от зоны разведения, не считается.
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В оригіналі голий поспішає не до лазні, а до чогось иншого
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Зеленский до Киева будет отводить войска сдавая все Путину!
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Петики, спасайся, кто может!
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До куда украинцы ему позволят и будет отводить.
Вот что означает загадочная фраза " где то посередине".
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Ні. Виникає враження що Зеленський з ****** готують масштабний котел.
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Зеленскому похер на СТРЕЛЯЛИ-НЕ СТРЕЛЯЛИ. Будет как в Золотом. А тут еще дата красивая: 7 ноября. Русским подарок.
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"Украина готова приступить к разведению сил на участке Богдановка-Петровское 7 ноября при отсутствии обстрелов, - командующий ООС" - разведут силы на втором участке, после постепенно по всей линии разграничения, а дальше что будет? Похоже, что Зеленский отдаст Донбасс так же как Турчинов отдал Крым, без единого выстрела и Зеленский будет выставляться на 1+1 как офигенный миротворец. Что бы с ним сделали в Израиле, если бы он так же там делал?
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по кому Турчинов должен был стрелять ?

по одуревшим женам наших военных ?
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Ну так для пархатых мы гои, а значит наши проблемы для них ничто, главное гешефт из нас выдавливать и украсть все что осталось, а самое главное - ЗЕМЛЮ,
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7 ноября орки будут все в дупль пьяные...какой нах отвод...
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А разве обстрелы в Золотом помешали зебилам сдать нашу землю? Ничто не может остановить монику зебилски в ее желании отправиться на нормандскую групповуху и слить всю Украину кацапам. При этом поняв с каким "нелохом" имеют дело, кацапы уже требуют оформить капитуляцию еще до групповухи, в виде подготовленного документа, и только тогда ***** вместе со своими союзниками из франции и германии согласится поиметь сучку монику .
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угу, до Днепра отводите, чего уж там...
как там зе говорил: договоримся по середине...
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