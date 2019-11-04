 Україна готова розпочати розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське 7 листопада у разі відсутності обстрілів, - командувач ООС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на брифінгу в понеділок у Краматорську.

"Ми вже надали листа ОБСЄ, 7-го розпочинаємо, 8-го практично "розводимося". Якщо не буде порушення режиму тиші", - сказав він.

У свою чергу керівник української сторони СЦКК полковник Олександр Борщевський зазначив, що оскільки останні обстріли на цій ділянці було зафіксовано 30 жовтня, то, за умови дотримання семиденного терміну без обстрілів, 7 листопада має відбутися верифікація встановлення режиму тиші, і з 12:00 8 листопада Збройні сили зможуть розпочати практичні заходи з розведення сил і засобів.

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