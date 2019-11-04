 ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив директор ДБР Роман Труба.
"З 20 листопада у ГПУ залишається лише функція процесуального керівництва. Усі незавершені провадження будуть передані іншим правоохоронним органам, у тому числі – ДБР. Серед них – 5 тисяч томів матеріалів "справ Майдану", які нові слідчі мають дослідити з самого початку. 5 років розслідувань", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Він додав, що проблема полягає у тому, що в ДБР не вистарчає слідчих навіть на ті провадження, які бюро розслідує зараз, оскільки кількість працівників ДБР обмежена законом.
"Що буде, коли ми отримаємо тисячі томів нових проваджень – спрогнозувати не важко. Унеможливити катастрофу можна, якщо Верховна Рада у стислі терміни ухвалить зміни до Закону про ДБР, якими: скасує граничну чисельність наших працівників та спростить процедуру прийняття на роботу для окремих слідчих ГПУ", - додав Труба.
Раніше Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань домовилися про передачу бюро справ Майдану. Зокрема у бюро буде створено окремий підрозділ, який працюватиме над розслідуванням злочинів проти учасників Революції Гідності.
Зря Труба жалуется.
Там Портнову недели хватит для заключения следователя, передачи в суд и выигрыша в суде.
Тут Цензор, а тобі треба кричати це в ОПУ.
Це так з 21.04. 2019 перейменовано АП.
Як ти і хотєл.
І проблєма Порошенка і «порохоботов» рєшена !!!!
Этих "политиков" история ничему не учит.
Ну і приліг відпочить
ПС ..))) А де рішення про заборону в*їзду касабам -мужикам !?
Ти ж пять років працював тут для цього.
Радій.
За себя родных переживают,а не за народ
Это катастрофа эпических массштабов!!!
ПОРТНОВ сам не успеет все сжечь?!
Ждите по ним уголовные дела...
73% дурников наробили це разом!))
Мені що Зе .що ваш ПеПО - свинарчук ..однаково .!.
ДЕ УКРАЇНЦІ ?
За те, що в 2014 «нє дал добробатам унічтожить Мацкву»,
чи тому, що «Кровавий Порошенко дал команду бомбіть Дамбасс, і убівать русскіх братьєв»?
Чи ти просто комуняка?
дескать, "бездарного" уволили, теперь дела пойдут.
Сегодня же тРубой подтверждается вчерашнй пост:
"Настоящих профессионалов" в отдел по этим делам только собираются набрать
и им предстоит вникнуть в сотни уже написанных томов или написать заново новые. За соответствующее время, не меньшее чем прошлое. На фоне того, что команде Зе все это, в общем, фиолетово
- Короче, словами Богдана: "Следствие закончено. Забудьте"