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 Події, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:розслідування (1567) злочини проти Майдану (28) Труба (160) ДБР (598)

 ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу"

Генеральна прокуратура України до 20 листопада має передати всі матеріали розслідування "справ Майдану" Державному бюро розслідувань, однак останньому може не вистачити слідчих для такого об'ємного розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це повідомив директор ДБР Роман Труба.

"З 20 листопада у ГПУ залишається лише функція процесуального керівництва. Усі незавершені провадження будуть передані іншим правоохоронним органам, у тому числі – ДБР. Серед них – 5 тисяч томів матеріалів "справ Майдану", які нові слідчі мають дослідити з самого початку. 5 років розслідувань", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він додав, що проблема полягає у тому, що в ДБР не вистарчає слідчих навіть на ті провадження, які бюро розслідує зараз, оскільки кількість працівників ДБР обмежена законом.

"Що буде, коли ми отримаємо тисячі томів нових проваджень – спрогнозувати не важко. Унеможливити катастрофу можна, якщо Верховна Рада у стислі терміни ухвалить зміни до Закону про ДБР, якими: скасує граничну чисельність наших працівників та спростить процедуру прийняття на роботу для окремих слідчих ГПУ", - додав Труба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Департамент ГПУ з розслідування справ Майдану очолив колишній заступник начальника іншого підрозділу Мисяк, його заступником став Донський з управління Горбатюка

Раніше Генеральна прокуратура та Державне бюро розслідувань домовилися про передачу бюро справ Майдану. Зокрема у бюро буде створено окремий підрозділ, який працюватиме над розслідуванням злочинів проти учасників Революції Гідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157674
 
 
 Топ коментарі
 
Запам'ятайте це обличчя! Мешканець рашки , приїхав в гості до родичів. З лютою ненавистю зламав флагшток і зірвав національно-визвольний прапор України в Сквері Небесної варти! Все, що треба знати про москалів і мир з ними!
Ну і приліг відпочить
ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7428 ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2443
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Для этой "катастрофы" все и задумано.
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Зря Труба жалуется.

Там Портнову недели хватит для заключения следователя, передачи в суд и выигрыша в суде.
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та это же любимая фраза моники, вот его фанаты остановиться не могут "дякую, дуже дякую! #янелох"
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Переведіть тимчосово в ДБР (відкомандируйте) весь відділ ГПУ який розслідував всі справи Майдану, до остаточного розслідування і передачі в суди всіх кримінальних справ по Майдану! Що Ви з тими справами носитесь? За 5 років вже все мало бути розслідувано і мали бути вирокі судів по всім виконавцям й організаторам масових розстрілів людей, в результатів яких загинуло більше 100 осіб, а кульові поранення отримали більше 1000 осіб!!!!!!
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Дядьку, не кричи.
Тут Цензор, а тобі треба кричати це в ОПУ.
Це так з 21.04. 2019 перейменовано АП.
Як ти і хотєл.
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Труба "трубить", що всьо прапало? Працівників не дають
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«Предотвратить катастрофу можно, если Верховная Рада в сжатые сроки примет изменения в Закон о ГБР, которыми отменит предельную численность наших работников и упростит процедуру принятия на работу для отдельных следователей ГПУ", - добавил Труба. Источник: https://censor.net.ua/n3157674»
ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 4567
І проблєма Порошенка і «порохоботов» рєшена !!!!
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підключай портного і хорошковського - вони швидко все розслідують...
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Как всегда в истории ---будет пожар и всё сгорит.
Этих "политиков" история ничему не учит.
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Что вы все ноете -- глаза бояться руки делают !!! Лишь бы раздуть штаты до нереального количества а работать некому
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5000 томов и пять лет следственных действий. Это надо уметь. Катастрофа была заложена с самого начала.
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Труба, я аж разплакалась! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 8721 А шо, твій дружбан партнов те
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Блін ! Не дали дописати! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7380 ТрубаДура, портной тобі допоможе! Добігти до растова! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7940
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Запам'ятайте це обличчя! Мешканець рашки , приїхав в гості до родичів. З лютою ненавистю зламав флагшток і зірвав національно-визвольний прапор України в Сквері Небесної варти! Все, що треба знати про москалів і мир з ними!
Ну і приліг відпочить
ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7428 ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2443
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Тільки що по ТВ (4 канал ) було продовження ...Поліція взяла за сраку так вистрибнув з 3-го поверху ..Живий падла ..Після лікування ...підстрачник з забороною в*їзду ! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7327

ПС ..))) А де рішення про заборону в*їзду касабам -мужикам !?
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Що ніхто борону чи кілок під вікно не поставив?Непорядок
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Це ж тільки початок напливу в Україну ось таких.
Ти ж пять років працював тут для цього.
Радій.
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А шо такоє? ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 9490 З чистим сумлінням відпочити під Українською землею! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2710 Поцан прийшов до успіху! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 9494 Здоров"я йому! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 6556
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Причину всегда найдут,чтобы дела развалить
За себя родных переживают,а не за народ
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Кушмар...
Это катастрофа эпических массштабов!!!
ПОРТНОВ сам не успеет все сжечь?!
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Відчуваю справам по Майдану буде *труба * ! ГПУ должна передать ГБР 5 тысяч томов "дел Майдана", - Труба пожаловался на нехватку следователей и возможную "катастрофу" - Цензор.НЕТ 4516
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ПОРТНОВ всех активистов возьмет на карандаш...
Ждите по ним уголовные дела...
73% дурников наробили це разом!))
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Дмитрику, але ж ти саме цього й хотів, провокаторе ти наш лахтинський! ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 5011 Але я тебе не буду спаміти. Бо ти є наше улюблене форумне домашнє жывотноє! ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 4798 Без тебе було б сумно! ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 9456
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ПРавда це ваш ригівський барига ..який пять років проср ..!.. ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2144
Мені що Зе .що ваш ПеПО - свинарчук ..однаково .!.
ДЕ УКРАЇНЦІ ?
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Ти за що його ненавидиш?
За те, що в 2014 «нє дал добробатам унічтожить Мацкву»,
чи тому, що «Кровавий Порошенко дал команду бомбіть Дамбасс, і убівать русскіх братьєв»?


Чи ти просто комуняка?
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Димочка, не обижайся... ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2687 Я реально до тебе, як до PETа форумного ставлюся. ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 7270 Наші домашні улюбленці сцють та й серуть деніпопадя! А ми матюкаємось, але прибираємо за ними! Димочка, тебе корма хватает?! ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 2778
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Меньше портнова обслуживай, хватит следователей и на дела Майдана.
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Коли дебіли при владі і не таке почуеш. ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 756
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Вчера публика по поводу увольнения Горбатюка радовалась,
дескать, "бездарного" уволили, теперь дела пойдут.
Сегодня же тРубой подтверждается вчерашнй пост:

"Настоящих профессионалов" в отдел по этим делам только собираются набрать ГПУ має передати ДБР 5 тисяч томів "справ Майдану", - Труба поскаржився на брак слідчих і можливу "катастрофу" - Цензор.НЕТ 9290
и им предстоит вникнуть в сотни уже написанных томов или написать заново новые. За соответствующее время, не меньшее чем прошлое. На фоне того, что команде Зе все это, в общем, фиолетово

- Короче, словами Богдана: "Следствие закончено. Забудьте"
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