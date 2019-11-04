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 Політика України
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Все про:Донбас (13511) операція Об'єднаних сил (1727) Петрівське (7)

 Поки передчасно говорити про подальше розведенні сил на Донбасі по всій лінії розмежування, - представник України в групі з безпеки ТКГ Бондар

Представник України в робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи з питань безпеки, генерал-майор Богдан Бондар зазначає, що поки рано говорити про подальше розведенні сил на Донбасі по всій лінії розмежування.

"Говорити про те, що завтра або післязавтра буде ухвалено рішення про розведення за всією лінією зіткнення, передчасно. В Офісі президента, Міністерстві закордонних справ готується пакет документів, де вся ця дорожня карта має бути розписана, послідовно, за датами, за годинами, можливо, щоб отримати той результат, який ми хочемо отримати, - повернення українських земель під українське керівництво", - сказав він під час брифінгу в понеділок у Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Бондар зазначив, що нинішнє розведення на трьох ділянках є "першим кроком, який має дати більше довіри між сторонами, якими є Російська Федерація як безпосередній учасник збройного конфлікту й агресор, і українська сторона".

"Ми ніколи не сприймали і не сприймаємо сторонами окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), тому що вони є фактично під управлінням Російської Федерації, як це записано в міжнародних документах", - наголосив він.

Також читайте: Після розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське не буде загрози населеним пунктам, - Кравченко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157670
 
 
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Всі ці контраверсійні заяви нагадують як правильно варити жабу...
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А пізніше як віддадуть раптово наказ : всі назад, лише ойкнемо.
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Шкурный вопрос Зеленского

Вот Президент брать с других личные обещания за успех дела. То Иванчука напряжет - дорогу пообещай достроить, то Филатова - увольняйся если мост не завершишь в строк и т.д. Мол шкурой отвечайте ребята за промашки, я вам спуску не дам.
Но вот с личной ответственностью у Гаранта отсутствует такая искромётная требовательность.
А хотелось бы услышать: - Если хоть в одно село с которого выведены войска зайдут сепары то я уволюсь и пойду добровольцем его освобождать.
Нет таких слов не будет. Рисковать жизнями других он готов, а отвечать за правильность решений - никогда.
Так что Владимир Олександрович пообещаете? Или вам 42 года и вы не лох чтобы отвечать за свои косяки?
the FAT
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"Рано говорить...". А думають вже сьогодні як хутіну догодити.
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О чем можно говорить,если раша постоянно провоцирует украинскую сторону и сделает Украину недоговорной
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Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении
Пока преждевременно говорить о дальнейшем
Пока преждевременно говорить о

Пока преждевременно говорить

Пока преждевременно

...
Пока Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии разграничения, - представитель Украины в группе по безопасности ТКГ Бондарь - Цензор.НЕТ 4567 ✈ 🔯
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Понятно - уже буде відступ по всій лінії фронта.
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