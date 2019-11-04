 Поки передчасно говорити про подальше розведенні сил на Донбасі по всій лінії розмежування, - представник України в групі з безпеки ТКГ Бондар

"Говорити про те, що завтра або післязавтра буде ухвалено рішення про розведення за всією лінією зіткнення, передчасно. В Офісі президента, Міністерстві закордонних справ готується пакет документів, де вся ця дорожня карта має бути розписана, послідовно, за датами, за годинами, можливо, щоб отримати той результат, який ми хочемо отримати, - повернення українських земель під українське керівництво", - сказав він під час брифінгу в понеділок у Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Бондар зазначив, що нинішнє розведення на трьох ділянках є "першим кроком, який має дати більше довіри між сторонами, якими є Російська Федерація як безпосередній учасник збройного конфлікту й агресор, і українська сторона".
"Ми ніколи не сприймали і не сприймаємо сторонами окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), тому що вони є фактично під управлінням Російської Федерації, як це записано в міжнародних документах", - наголосив він.
Вот Президент брать с других личные обещания за успех дела. То Иванчука напряжет - дорогу пообещай достроить, то Филатова - увольняйся если мост не завершишь в строк и т.д. Мол шкурой отвечайте ребята за промашки, я вам спуску не дам.
Но вот с личной ответственностью у Гаранта отсутствует такая искромётная требовательность.
А хотелось бы услышать: - Если хоть в одно село с которого выведены войска зайдут сепары то я уволюсь и пойду добровольцем его освобождать.
Нет таких слов не будет. Рисковать жизнями других он готов, а отвечать за правильность решений - никогда.
Так что Владимир Олександрович пообещаете? Или вам 42 года и вы не лох чтобы отвечать за свои косяки?
the FAT
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей линии
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по всей
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе по
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на Донбассе
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил на
Пока преждевременно говорить о дальнейшем разведении сил
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Пока преждевременно говорить о
Пока преждевременно говорить
Пока преждевременно
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