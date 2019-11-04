 Зеленський призначив Романа Боднара новим головою Черкаської ОДА

Про це повідомляється у відповідному указі №798/2019, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Боднара Романа Миколайовича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.
Іншим своїм указом (№797/2019) Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Шевченка, згідно з поданою ним заявою.
падеж скота необъяснимый..
Украинская военнослужащая и волонтер Маруся Звиробий считает, что российские силовики запустили спецоперацию прямо в сердце Украины, в Офисе президента Владимира Зеленского в Киеве.
Об этом она высказалась на своем канале в Телеграм.
Отмечается, что накануне в Золотом Луганской области, где проходит разведение сил и разминирование, приехал российский депутат и поднял флаг России. Украина при этом в этот населенный пункт доступа не имеет.
Звиробий заметила, что, помимо российского триколора, на оккупированной территории активно вводят понятия "ветеран-бандит", начинаются преследования ветеранов боевых действий, волонтеров и блогеров.
В то же время предпринимают меры, чтобы снять уголовную ответственность с боевиков "ДНР" и "ЛНР".
"Это и многие другие случаи, свидетельствует о том, что ТА СТОРОНА теперь здесь! В столице! Нет никакого Зеленского, есть спецоперация ФСБ "Клоун", - подчеркнула Звиробий.
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Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338901-marusja_zvirobij_fsb_provodit_v_ukraine_spetsoperatsiju_kloun
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Більше у нього нічого нема, окрім дружини
Как отметил Пугачев, стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% - до 6,83 млрд долл. США.
За первых девять месяцев 2019 года за границу было продано 137 млн т пшеницы (на 2,5 млрд долл. США), кукурузы - 22,6 млн т (3,7 млрд долл. США), ячменя - 3,3 млн т (0,6 млрд долл. США).
Крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года, как и прежде, были страны Африки, Азии и Европы.
Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет. Его доля в общем экспорте этой продукции в январе-сентябре составила 14,1% стоимостных объемов поставок. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта страна на 75% увеличила сумму на закупки зерна - до 966 млн долл. США.
Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш ( 3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). Вместе эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции указанной группы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338910-s_nachala_goda_2019_goda_ukraina_eksportirovala_rekordnye_40_mln_tonn_zerna
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InfoResist
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Об этом сообщает Офис президента.
В рамках указа No797 глава государства уволил с указанной должности Игоря Шевченко. Между тем указом No798 Зеленский назначил на должность главы Черкасской ОГА Романа Боднара.
Шевченко покинул занимаемый пост по собственному желанию. Он был назначен главой Чергасской ОГА 30 июля. Во время представления Шевченко президент Зеленский пообещал «поменять главу области, если что-то будет не так».
В свою очередь Роман Боднар в 2018 году работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там он за год получил 438 000 гривен зарплаты. Согласно декларации на сайте НАПК, Боднар владеет половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв.м, другого недвижимого имущества и автомобиля нет. Накоплений имеет только 120 000 грн.
Декларация также свидетельствует о том, что новозназначенный глава Черкасской ОГА зарегистрирован в Черновцах, однако проживает в Мариуполе.
Ранее экс-нардеп Борислав Береза сообщил, что новый глава Тернопольской ОГА является соратником Виктора Януковича.