EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2314  36
Все про:Зеленський (3454) ОДА (693) Черкащина (302)

 Зеленський призначив Романа Боднара новим головою Черкаської ОДА

Президент Володимир Зеленський своїм указом призначив Романа Боднара головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляється у відповідному указі №798/2019, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Боднара Романа Миколайовича головою Черкаської обласної державної адміністрації", - йдеться в тексті указу.

Іншим своїм указом (№797/2019) Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Шевченка, згідно з поданою ним заявою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Новим головою Чернігівської ОДА призначено політтехнолога Прокопенка. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157667
 
 
 Топ коментарі
 
А он с какой команды КВН? Что-то не припоминаю такого "юмориста" стенд-апера.
 показати весь коментар
 
У нього очі дивляться у різні боки. Тому він точно зекомандир.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Оскільки у Зеленського є величезна проблема з призначеннями на посади в регіонах, потрібно проводити відкриті конкурси, як це робив Саакашвілі! Всі хто хочуть подають свої резюме, їх відбирає команда рекрутерів, психологів, фахівців в галузі державного управління, далі публічне інтерв'ю з трансляцією в Інтернет, далі громадське обговорення і другий раунд конкурсу, де кандидати он-лайн представляють своє бачення розвитку регіону і по результатам кількох турів конкурсу визначаться достойні кандидати! Саакашвілі так набрав 25 голів районних адміністрацій і ці люди чесно та відповідально працювали і досі працюють на різних посадах! Чому не скористатись суперуспішним досвідом команди Саакашвілі в Одеській області і не перенести цю модель відбору кандидатів на всю Україну? Кандидати Зеленського відверто слабкі і не сприймаються народом, і результати будуть такі ж нікчемні як і кандидати, а це доб'є рейтинг влади дуже швидко!
 показати весь коментар
 
А он с какой команды КВН? Что-то не припоминаю такого "юмориста" стенд-апера.
 показати весь коментар
 
 
Роман большой карман, є лідером міжнародної компанії лідерства, якщо коротше шахрай, аферист, блазень..
 показати весь коментар
 
 
У нього очі дивляться у різні боки. Тому він точно зекомандир.
 показати весь коментар
 
 
мляяя, работяг - рядовых сотрудников сокращают, а бездельников назначают...
 показати весь коментар
 
 
а Шевченко продержался на посаде всего несколько месяцев..
падеж скота необъяснимый..
 показати весь коментар
 
 
...ФСБ проводит в Украине спецоперацию "Клоун"
Украинская военнослужащая и волонтер Маруся Звиробий считает, что российские силовики запустили спецоперацию прямо в сердце Украины, в Офисе президента Владимира Зеленского в Киеве.
Об этом она высказалась на своем канале в Телеграм.
Отмечается, что накануне в Золотом Луганской области, где проходит разведение сил и разминирование, приехал российский депутат и поднял флаг России. Украина при этом в этот населенный пункт доступа не имеет.
Звиробий заметила, что, помимо российского триколора, на оккупированной территории активно вводят понятия "ветеран-бандит", начинаются преследования ветеранов боевых действий, волонтеров и блогеров.
В то же время предпринимают меры, чтобы снять уголовную ответственность с боевиков "ДНР" и "ЛНР".
"Это и многие другие случаи, свидетельствует о том, что ТА СТОРОНА теперь здесь! В столице! Нет никакого Зеленского, есть спецоперация ФСБ "Клоун", - подчеркнула Звиробий.
Зеленский назначил Романа Боднара новым главой Черкасской ОГА - Цензор.НЕТ 1795
..
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338901-marusja_zvirobij_fsb_provodit_v_ukraine_spetsoperatsiju_kloun

...
 показати весь коментар
 
 
Прізвище: БОДНАРІм'я: РОМАНПо батькові: МИКОЛАЙОВИЧІдентифікаційний код: [Конфіденційна інформація]Готівкові кошти150000Валюта:UAH
_______________________________________________________________________________
Більше у нього нічого нема, окрім дружини
 показати весь коментар
 
...Член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины Николай Пугачев сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года экспорт отечественных зерновых увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных 39,8 млн тонн.Об этом передает сайт Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
Как отметил Пугачев, стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% - до 6,83 млрд долл. США.
За первых девять месяцев 2019 года за границу было продано 137 млн т пшеницы (на 2,5 млрд долл. США), кукурузы - 22,6 млн т (3,7 млрд долл. США), ячменя - 3,3 млн т (0,6 млрд долл. США).
Крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года, как и прежде, были страны Африки, Азии и Европы.
Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет. Его доля в общем экспорте этой продукции в январе-сентябре составила 14,1% стоимостных объемов поставок. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта страна на 75% увеличила сумму на закупки зерна - до 966 млн долл. США.
Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш ( 3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). Вместе эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции указанной группы.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338910-s_nachala_goda_2019_goda_ukraina_eksportirovala_rekordnye_40_mln_tonn_zerna
...
 показати весь коментар
 
Лично я не в курсе) Но странно то, что Донецкие опять займут теплые местечки. Неужели в Черкасской области нет людей, знающих свою землю и проблемы людей...
 показати весь коментар
 
 
не вижу ничего плохого в том, что так быстро меняет - значит нашли на него компромат или просто не справляется
 показати весь коментар
 
Зеленский назначил главой Черкасской ОГА СБУшника с Донбасса

InfoResist

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Черкасской областной государственной администрации. Об этом сообщает Офис президента.
В рамках указа No797 глава государства уволил с указанной должности Игоря Шевченко. Между тем указом No798 Зеленский назначил на должность главы Черкасской ОГА Романа Боднара.
Шевченко покинул занимаемый пост по собственному желанию. Он был назначен главой Чергасской ОГА 30 июля. Во время представления Шевченко президент Зеленский пообещал «поменять главу области, если что-то будет не так».
В свою очередь Роман Боднар в 2018 году работал в Главном управлении СБУ в Донецкой и Луганской областях. Там он за год получил 438 000 гривен зарплаты. Согласно декларации на сайте НАПК, Боднар владеет половиной квартиры в Черновцах общей площадью 78 кв.м, другого недвижимого имущества и автомобиля нет. Накоплений имеет только 120 000 грн.
Декларация также свидетельствует о том, что новозназначенный глава Черкасской ОГА зарегистрирован в Черновцах, однако проживает в Мариуполе.
Ранее экс-нардеп Борислав Береза сообщил, что новый глава Тернопольской ОГА является соратником Виктора Януковича.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору