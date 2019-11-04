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 Найманці РФ з опівночі тричі обстріляли позиції ОС на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

З початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська здійснили 3 обстріли.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, на Луганському напрямку противник вночі з боку Доломітного випустив 4 міни 82-го калібру, вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новолуганського.

Після 9-ї ранку окупанти понад пів години з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілювали позиції наших військ, обладнані поблизу Кримського.

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На Донецькому напрямку близько 9-ї години ранку з ручних протитанкових гранатометів були обстріляні наші військовослужбовці, які виконують бойові завдання в районі населеного пункту Пищевик.

"За наявною інформацією, внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157666
 
 
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