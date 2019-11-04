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 Політика України
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 Зеленський підписав закон про судову реформу

Президент України Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління (реєстр. № 1008).

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Проєктом 1008, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їх кількості удвічі - з 200 до 100. При цьому в пояснювальній записці до законопроєкту відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження". Також, фактично ліквідовується чинна Вища кваліфікаційна комісія суддів і створюється нова, при цьому Вища рада правосуддя залишає за собою статус-кво.

16 жовтня Рада прийняла законопроєкт Зеленського про судову реформу.

Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, який істотно загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "варто уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Упродовж двох років звільнено 1 157 суддів, - глава ВСП Овсієнко

Рада Європи також стурбована законопроєктом 1008.

"У ньому [проєкт 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і пов'язані з цим процедури", - наголошується в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

А в документі експерта Ради Європи з оцінки проєкту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" щодо його відповідності стандартам і рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко вказано, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження або реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів незрозуміло і не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в рамках судової системи, оскільки недавно Верховний Суд був реструктуризований і оновлений".

На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ направив запит до Венеціанської Комісії з приводу запропонованих проєктом 1008 змін щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.

У день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже стурбована оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати більше 5 років рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів і впровадження процесуальних фільтрів у кодексах".

Також читайте: "Я не вважала б те, що відбувається, судовою реформою", - глава Верховного Суду Данішевська

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, виступаючи в парламенті, звернулася до народу України, зазначивши, що "19,5 тисячі ув'язнених очікують судового рішення, визначення своєї долі, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються в суди, 2 тисячі суддів не вистачає в судовій системі. І не тільки перезавантаження Верховного Суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, без надання можливості судді підготуватися належним чином, остаточно знищать незалежність судової системи ".

Крім того, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади і може нівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років в частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157665
 
 
 Топ коментарі
 
Вова працює заради лайків. "Реформа суддів" - лайк, а те щл та "реформа" ідіотизм то не його забота...
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Ну а куда им деваться ? Либо диктатуру установить, либо их снесут.
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дятел ты чоколадный, при 200 судьях ВС дела за год-два рассматривались, теперь за сколько будут? Или отдадут все на откуп местным апеляционным, о , то точно ПЕРЕМОГА. Там уже ладошки потирают, во пошла маза!
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До основанья... А затем... Наступних сто років... Лічильник обнулено.
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Вова працює заради лайків. "Реформа суддів" - лайк, а те щл та "реформа" ідіотизм то не його забота...
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Ну и в чем идиотизм? Знаешь сколько получает судья ВСУ? Сокращение в 2 раза даст огромную экономию.
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А чекати по п`ять років на рішення судових спорів яку економію дасть?
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может лучше Беню заставить платить за электричество нормальную цену и офшоры убрать? Или в методичке этого нет?
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А то что Венецианская комиссия и Евросоюз признали эту реформу ошибочной и вредной - подумаешь какая мелочь. Шуты ведь лучше всяких комиссий разбираются.
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кому, рішення по цивільних, адмінках чекали більше року, то тепер не менше трьох.
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дятел ты чоколадный, при 200 судьях ВС дела за год-два рассматривались, теперь за сколько будут? Или отдадут все на откуп местным апеляционным, о , то точно ПЕРЕМОГА. Там уже ладошки потирают, во пошла маза!
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Зря ты так.

Эта реформа предусматривает не только сокращение количества судей, но и их де-факто подчинение президенту.

А при таком раскладе решения будут приниматься очень быстро, не заморачиваясь всякими юридическими нюансами.
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Ага, а для быдла оставят потолок - апелляция. А кассацию Портнову отдадут, у кого то сомнения, что он пройдет по "конкурсу" ? Вот это заживем! Зеленский подписал закон о судебной реформе - Цензор.НЕТ 3390
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Розпуск верховної ради той суд за тиждень розглянув і сказав, що все ОК!
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Евросоюз призвал Украину не вводить в действие судебную реформу Зеленского 18.10.2019

Президентский законопроект о судебной реформе не соответствует европейским стандартам и может подорвать независимость судебной ветви власти в Украине, и поэтому Европейский Союз призывает украинские власти воздержаться от реализации положений этого документа до одобрения его Венецианской комиссией.
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Истерика лукавых ********,как восход солнца.Посадок мздоимцев нет.Дела затягиваются под срок давности.За курку - тюрма, за миллиард - в депутаты.Мусора катаются на украденных машинах,А ПРОКУРОРЫ И СУДЬИ - КОТЫ В МАСЛЕ.
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не перди, зебил, реформа ВС таки была самой удачной за 28 лет. Но, ты же тупорылый, откуда тебе знать
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пук в лужу, можешь повторить, и сделать еще одну кучу разом
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Высший Антиконституционный и месяца не проработал. Посадок нет, бо Рябокепке за реформами прокуратуры в офис или в жопу ( тут он еще не определился) некогда
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Ну а куда им деваться ? Либо диктатуру установить, либо их снесут.
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В самом понятии Диктатура нет ни отрицательной окраски, ни положительной
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та ты шо? Особенно это хорошо понимаешь стоя у стенки
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Чтож поделаешь. Многие народы так самоочищались от дерьма
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Але не всі визнавали себе лайном, коли їм стріляли у потилицю. Спробуйте це, але розумію, що ви не будете розповідати про свої враження.
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Что вы меня запугиваете?! У вас нет рецепта как очистить общество от прокурорских и судейских упырей
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В Австралії 12 верховних суддів, чи ви не знали?
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Тобто після такого рішення судова влада України буде вважатися тоталітарною. Ви це зробили разом, зебіли.
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Не скули, скоро пайку принесут и 100 грамм за переработку
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странно, а Киевский Окружной Админ суд, и Барышевский рай суд, ну те которые более всех беспределили - не реформируют.. значит они нужны Богдану..
по моему, это не реформа а диверсия..
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Я так понимаю, новым Председателем ВС - Портняша станет. На Г+Г оно уже правозащитник, так что больше и некого то
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...Украина сегодня - это Мекка абсурда и улучшенный вариант Сомали, - политологИ все это «наше» обязательно обильно смазано коррупцией. Во всех ее мелких и крупных проявлениях. А также дополнено беспрерывным «конкурсом идиотов» в чиновничьих мантиях. На самую глупую управленческую шутку…
Недовыбитый «выбитый зуб» главы президентской канцелярии, который становится главной инсайдерской новостью на три дня…
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Кокетливая и стервозная «праздничная проститутка», почти упакованная в табу-торт для отвратного парламентского черта, откровенно угрожающего журналистам…
Очередное залоговое подозрение очередному смотрящему по железнодорожной отрасли, которое обязательно улучшит качество жизни прокурорских…
Креативные рекламные ролики высокого качества о будущем, которые конвейерно производят члены правящей смех-бригады, всерьёз полагая, что гос/управление - оно именно такое…
А ещё - вчерашние «крутые парни», включая глав-Упитыша, собравшиеся в Лондоне на понтовых посиделках бывших, но все про…вших…
Лучший банкир всех времён и народов (после Арбузова, разумеется, но до Смолия) Валерия Алексевна Гонтарева в роли безупречного «неуловимого Джо», у которого горит все подряд, чтобы ее не выдали лично Игорю Валерьевичу…
Сам Игорь Валерьевич, который не досмотрел сериал Бригада в своё время, а потому вернул нас в 90-е манерой публичного общения…
Луценко-Она, которой не досталось роли «барствующей смотрящей» в новой реальности и потому она тоже хочет жить в Лондоне. Или на Манхеттене, чтобы с «Деми Мур делиться секретами» и ходить по красным дорожкам модных пластических хирургов…
И все это «наше» обязательно обильно смазано коррупцией. Во всех ее мелких и крупных проявлениях. А также дополнено беспрерывным «конкурсом идиотов» в чиновничьих мантиях. На самую глупую управленческую шутку…
Украина на страницах европейских и американских медиа нынче - такая себе Мекка абсурда. Улучшенный вариант Сомали - более креативный, современный и необычный. Страна, которая всерьёз предлагает проекты, над которыми можно вволю только похохотать. Нет, не так. Скорее, уржаться до вызова специальной урологической помощи…
И чего мы хотим взамен, презентуя себя в качестве профессиональной страны-фрика? Хороших и качественных проектов? Роста глобальной влиятельности? Участия в глобальных программах на равных условиях? Настоящего и взаимовыгодного партнёрства? Ошаленного притока полновесных инвестиций? Инвестиций в кого и во что? В нескончаемую комедию провинциального погорелого театра?)…
Безусловно, сегодня мы - никто. Не перспективны. Не интересны. Не профессиональны. Не адекватны времени и месту.
Гарантий в стране никто никому дать не сможет. Ощущения реформ и близко не ночевало в наших домах. Переформатирования ключевых направлений - не произошло. Мы просто перестали быть «чмокающими пафосниками» вчерашнего дня и превратились в банальных «смешных парней» дня нынешнего.
С нами иногда весело. Мы иногда шокируем. Но делаем это так, что нас хочется обнять, обогреть и дать копейку. За качественное уличное развлечение. Не больше. Потому что… просто время выбитых зубов…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338907-ukraina_segodnja__eto_mekka_absurda_i_uluchshennyj_variant_somali__politolog
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Цензор каждый раз всё что делает Зеленский печатает выделенным шрифтом будто сигнализируя порохосрани шо пистец соевым выпляткам уже близко и нужно усерднее хезать шоб шыкаладная барыга успела себе катапульту смастерить Зеленський підписав закон про судову реформу - Цензор.НЕТ 3641
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лучше шоб ты подписал заявление о собственной отставке добровольно
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Я так понимаю, что теперь, в случае, когда судьи отпустят коррупционера или сепара, гавканье зебилов о том, что "виноват реформированный петей суд", незаконно? Теперь у нас суд, "реформированный зелей"?
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Судебная реформа в Украине должна выглядеть так , Нанять на работу судей из Великобритании ,США , Германии , в дальнейшем пусть они готовят кадры на замену из местных и сами подбирают все . Вся реформа , остальное , это профанация и жульничество Из кого набирать новых судей , из воров и коррупционеров Зеленський підписав закон про судову реформу - Цензор.НЕТ 2964
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200 суддів ВС - це напевно жарт був.... в Англії лише 12, в Канаді - 9, в США 9.

Зате в параші 170 - мабуть тому у цій країні такий низький рівень корупції (ні).
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Тобто тепер і Верховного суду в нас не буде... Навіть гірше - він буде портновським, тобто російським...
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