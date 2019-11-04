 Зеленський підписав закон про судову реформу

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Проєктом 1008, серед іншого, передбачено "перезавантаження" нового Верховного Суду шляхом проведення повторного відбору суддів і скорочення їх кількості удвічі - з 200 до 100. При цьому в пояснювальній записці до законопроєкту відсутні будь-які аргументи на користь такого "перезавантаження". Також, фактично ліквідовується чинна Вища кваліфікаційна комісія суддів і створюється нова, при цьому Вища рада правосуддя залишає за собою статус-кво.
16 жовтня Рада прийняла законопроєкт Зеленського про судову реформу.
Нагадаємо, проєкт 1008 був розкритикований міжнародною спільнотою, як такий, який істотно загрожує суддівській незалежності. Так, одними з перших з критикою виступили Представництво ЄС в Україні та Посольство Канади, які в спільному листі до Офісу Президента зазначили, що "варто уникати повторного відбору суддів Верховного Суду", а перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів і створення нової "не будуть ефективними, якщо одночасно не реформувати Вищу раду правосуддя".
Рада Європи також стурбована законопроєктом 1008.
"У ньому [проєкт 1008] пропонуються широкомасштабні зміни, які можуть мати серйозні наслідки для незалежності судової системи. Зокрема, проєкт закону впливає на статус і кваліфікаційні вимоги до суддів і пов'язані з цим процедури", - наголошується в листі генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич до міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.
А в документі експерта Ради Європи з оцінки проєкту Закону №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління" щодо його відповідності стандартам і рекомендаціям Ради Європи, який оприлюднила "Судово-юридична газета", чітко вказано, що "Запропоноване скорочення не виправдано причинами зменшення навантаження або реформою касаційних функцій Верховного Суду. Насправді, обґрунтування такого зменшення кількості суддів незрозуміло і не пояснюється зміною ролі Верховного Суду в рамках судової системи, оскільки недавно Верховний Суд був реструктуризований і оновлений".
На початку жовтня Моніторинговий комітет ПАРЄ направив запит до Венеціанської Комісії з приводу запропонованих проєктом 1008 змін щодо діяльності Верховного Суду і органів суддівського управління, - повідомляється на офіційному сайті Комісії.
У день розгляду проєкту 1008 у другому читанні найбільші бізнес-асоціації (Американська торгова палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація та Союз українських підприємців) оприлюднили спільну заяву, в якій зазначили, що "бізнес-спільнота дуже стурбована оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати більше 5 років рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій, апеляційних судів і впровадження процесуальних фільтрів у кодексах".
Голова Верховного Суду Валентина Данішевська, виступаючи в парламенті, звернулася до народу України, зазначивши, що "19,5 тисячі ув'язнених очікують судового рішення, визначення своєї долі, 4 мільйони громадян України щорічно звертаються в суди, 2 тисячі суддів не вистачає в судовій системі. І не тільки перезавантаження Верховного Суду вплине на стабільність судової системи. Дисциплінарні процедури, які пропонуються, без надання можливості судді підготуватися належним чином, остаточно знищать незалежність судової системи ".
Крім того, ще у вересні Пленум Верховного Суду затвердив Висновок щодо проєкту 1008, зазначивши, що проєкт "створює істотні ризики для незалежності судової влади і може нівелювати досягнення реформи правосуддя 2014-2018 років в частині посилення незалежності та деполітизації судової влади".
Эта реформа предусматривает не только сокращение количества судей, но и их де-факто подчинение президенту.
А при таком раскладе решения будут приниматься очень быстро, не заморачиваясь всякими юридическими нюансами.
Президентский законопроект о судебной реформе не соответствует европейским стандартам и может подорвать независимость судебной ветви власти в Украине, и поэтому Европейский Союз призывает украинские власти воздержаться от реализации положений этого документа до одобрения его Венецианской комиссией.
Истина.
по моему, это не реформа а диверсия..
🤗
Недовыбитый «выбитый зуб» главы президентской канцелярии, который становится главной инсайдерской новостью на три дня…
Такое мнение высказал сегодня в Фейсбуке политолог Михаил Подоляк.
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Сам Игорь Валерьевич, который не досмотрел сериал Бригада в своё время, а потому вернул нас в 90-е манерой публичного общения…
Луценко-Она, которой не досталось роли «барствующей смотрящей» в новой реальности и потому она тоже хочет жить в Лондоне. Или на Манхеттене, чтобы с «Деми Мур делиться секретами» и ходить по красным дорожкам модных пластических хирургов…
И все это «наше» обязательно обильно смазано коррупцией. Во всех ее мелких и крупных проявлениях. А также дополнено беспрерывным «конкурсом идиотов» в чиновничьих мантиях. На самую глупую управленческую шутку…
Украина на страницах европейских и американских медиа нынче - такая себе Мекка абсурда. Улучшенный вариант Сомали - более креативный, современный и необычный. Страна, которая всерьёз предлагает проекты, над которыми можно вволю только похохотать. Нет, не так. Скорее, уржаться до вызова специальной урологической помощи…
И чего мы хотим взамен, презентуя себя в качестве профессиональной страны-фрика? Хороших и качественных проектов? Роста глобальной влиятельности? Участия в глобальных программах на равных условиях? Настоящего и взаимовыгодного партнёрства? Ошаленного притока полновесных инвестиций? Инвестиций в кого и во что? В нескончаемую комедию провинциального погорелого театра?)…
Безусловно, сегодня мы - никто. Не перспективны. Не интересны. Не профессиональны. Не адекватны времени и месту.
Гарантий в стране никто никому дать не сможет. Ощущения реформ и близко не ночевало в наших домах. Переформатирования ключевых направлений - не произошло. Мы просто перестали быть «чмокающими пафосниками» вчерашнего дня и превратились в банальных «смешных парней» дня нынешнего.
С нами иногда весело. Мы иногда шокируем. Но делаем это так, что нас хочется обнять, обогреть и дать копейку. За качественное уличное развлечение. Не больше. Потому что… просто время выбитых зубов…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338907-ukraina_segodnja__eto_mekka_absurda_i_uluchshennyj_variant_somali__politolog
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Зате в параші 170 - мабуть тому у цій країні такий низький рівень корупції (ні).