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Все про:конвой (71) Міноборони (2899) розвідка (1490)

 Окупанти посилили контроль за використанням матзасобів, зброї і боєприпасів, які прибули на Донбас у "гумконвоях" РФ, - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про посилення командуванням ЗС РФ контролю за використанням окупаційними військами гуманітарної допомоги і матеріально-технічного майна на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ почалася підготовка до перевірки комісією ГШ ЗС РФ цільового використання матеріальних засобів, доставлених протягом року з РФ "гуманітарними конвоями" і таємно через неконтрольовані України ділянки кордону, в тому числі зброї і боєприпасів.

Крім того, комісія перевірятиме інформацію про можливе розкрадання російським окупаційним командуванням запасів військового майна, в т.ч. пально-мастильних матеріалів і ремонтних комплектів для автомобільної техніки.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157664
 
 
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Дристайки протестував проти гумконвоїв, чи чекає, доки у мережі набереться критична маса "порохоботських" коментарів?
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Контроль усилили... Хе-хе-хе... Вот, на сайте Мариуполя, свежак:

"В оккупированном Донецке задолженность жителей за квартплату - более 500 миллионов российских рублей.
Об этом заявил начальник управления ЖКХ оккупационной администрации Донецка Валерий Литвинов в комментарии оккупационным СМИ.
"У нас сегодня более полумиллиарда - долг только по квартплате…", - сказал он. При этом, по словам Литвинова, в оккупированном Донецке есть домовладельцы имеющие десятки квартира и не оплачивающие при этом их содержание. "Некоторые жители имеют по 15-17 квартир и долг до миллиона ", - сказал он, не назвав фамилии должников. Он добавил, что долг пытаются взыскать через "суд".(с).

Шо ш это за домовладельцы такие? Хаты десятками поотжимали.
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Мне просто вот посмотреть на мозги редактора, кто это выбирает.. Эта новость, какая её цель?
Если цензор запрещен в россии. То это цель, показать нашим, какие у них хозяйственные и ответственные окупанты. Смотрите, какие молодцы, каждый автомат пулю под отчет..
И разминирование для их наступления за Голландские деньги сделаем вовремя, все по графику.. Но какой смысл этой новостной ленты?
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Да тут дело в другом... Просто, Донбасс, для российского бюджета, превратился в очередную "чёрную дыру", как, в своё время, Чечня... Встретился летом 2008 года, со всоим бывшим одногруппником, оставшимся служить в России. Рассказывал много о Чечне - дважды через неё прошёл...Полковник. Много чего рассказал о "восстановлениях". По ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА "ВОССТАНАВЛИВАЛИ" МОСТЫ, ДОРОГИ, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, ШКОЛЫ... а ТАМ И КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ... Если сначала материальные средства везли до границы Чечни, а оттуда везли "неизвестно куда", ТО ПОД КОНЕЦ ВСЁ ТУПО ПРОВОДИЛИ "БАМАЖКАМИ", А ГРУЗОВ НИКТО "В ГЛАЗА НЕ ВИДЕЛ"... А на Донбассе ещё хуже - кроме воровства материальных средств, вывозят оружие и боеприпасы обратно в Россию, и всё оно идёт как криминалу, так и "экстремистам"... Северный Кавказ забит "стрелкотнёй", по самую завязку.. И это не только "кадыровские".. Оружие покупает и Ингушетия... А они "зуб точат" не только на Чечню, но и на Москву.... Вот кацапня кремлёвская, и запаниковала...
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Ну и новость Окупанти посилили контроль за використанням матзасобів, зброї і боєприпасів, які прибули на Донбас у "гумконвоях" РФ, - ГУР - Цензор.НЕТ 845 гумконвоями они еду и стройматериалы с медпрепаратами возят )) а для оружия у них поезда есть которыми они и уголь в Украину вывозят а потом продают как Африканский
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