 Окупанти посилили контроль за використанням матзасобів, зброї і боєприпасів, які прибули на Донбас у "гумконвоях" РФ, - ГУР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ почалася підготовка до перевірки комісією ГШ ЗС РФ цільового використання матеріальних засобів, доставлених протягом року з РФ "гуманітарними конвоями" і таємно через неконтрольовані України ділянки кордону, в тому числі зброї і боєприпасів.

Крім того, комісія перевірятиме інформацію про можливе розкрадання російським окупаційним командуванням запасів військового майна, в т.ч. пально-мастильних матеріалів і ремонтних комплектів для автомобільної техніки.

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