 Окупанти посилили контроль за використанням матзасобів, зброї і боєприпасів, які прибули на Донбас у "гумконвоях" РФ, - ГУР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Так, в з'єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ почалася підготовка до перевірки комісією ГШ ЗС РФ цільового використання матеріальних засобів, доставлених протягом року з РФ "гуманітарними конвоями" і таємно через неконтрольовані України ділянки кордону, в тому числі зброї і боєприпасів.
Крім того, комісія перевірятиме інформацію про можливе розкрадання російським окупаційним командуванням запасів військового майна, в т.ч. пально-мастильних матеріалів і ремонтних комплектів для автомобільної техніки.
"В оккупированном Донецке задолженность жителей за квартплату - более 500 миллионов российских рублей.
Об этом заявил начальник управления ЖКХ оккупационной администрации Донецка Валерий Литвинов в комментарии оккупационным СМИ.
"У нас сегодня более полумиллиарда - долг только по квартплате…", - сказал он. При этом, по словам Литвинова, в оккупированном Донецке есть домовладельцы имеющие десятки квартира и не оплачивающие при этом их содержание. "Некоторые жители имеют по 15-17 квартир и долг до миллиона ", - сказал он, не назвав фамилии должников. Он добавил, что долг пытаются взыскать через "суд".(с).
Шо ш это за домовладельцы такие? Хаты десятками поотжимали.
Если цензор запрещен в россии. То это цель, показать нашим, какие у них хозяйственные и ответственные окупанты. Смотрите, какие молодцы, каждый автомат пулю под отчет..
И разминирование для их наступления за Голландские деньги сделаем вовремя, все по графику.. Но какой смысл этой новостной ленты?