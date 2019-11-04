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Все про:операція Об'єднаних сил (1727) Кравченко Володимир (13) розведення сил (45) Петрівське (7)

 Після розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське не буде загрози населеним пунктам, - Кравченко

Командувач Операцією об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко підкреслює, що після розведення сил і засобів на третій обумовленій ділянці на лінії розмежування в районі Богданівки і Петрівського не буде загрози населеним пунктам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в понеділок у Краматорську.

"З нашого боку населений пункт Богданівка, він не входить до ділянки розведення, там проживають 200 місцевих жителів. І Петрівське, зайняте ворожою стороною, також не входить до ділянки розведення. Там на ділянці розведення немає населених пунктів, які потрапляють (у так звану зону безпеки. - Ред.)", - сказав Кравченко.

Кравченко зазначив, що після відведення сил і засобів не буде ніякої загрози Богданівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Золотого-4 були і залишаються під контролем України: люди не опиняються ні в яких сірих зонах, - командувач ООС Кравченко

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.

Пізніше стало відомо, що розведення сил у районі Петрівського переноситься через зафіксовані обстріли.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157659
 
 
 Топ коментарі
 
А если будет то что? Пошлёте мордору ноту протеста?
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Питання: чому не зтримано москаля з держдурки ? Чому дозволили йому лазити по нашій землі ? Воно на якій підставі там знаходилося ?

І ви гундосите про те, що жителям нічого не загрожує ?
Москаль вам в очі плюнув і показав, як ви гарно брешете.
Отак і орки чи інші москалі зайдуть, а ви очима лупатимете, "захисники".
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А если будет то что? Пошлёте мордору ноту протеста?
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Є такий коментатор - Громов, якому Наполеон не дає жити. Тепер розумію про кого він писав После разведения сил на участке Богдановка-Петровское не будет угрозы населенным пунктам, - Кравченко - Цензор.НЕТ 3031
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Не буде. Населені пункти перетворить(-ся) на не заселені. Людей просто щмусчть їх покинути. Як Широкіно. Де мирняка немає, а є лише наші армійці. Поки що.
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О да именно так и будет тем более что формула Моники просто перестать стрелять себя уже показала на все 100%
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А ну зробіть карту точок так званих "розводів", розводів лохів. Я так зрозумів це проходи для для утворення котлів під час наступу, і ті місця де наша армія має найбільш вдалі позиції. А ну хто в курсі, зробіть аналіз місцевості і можливі варіанти руху ворога для швидкого оточення наших військ. Ах да ще ж розмінування обовязково, щоб рюсскі вільно пробігли і оточили.... Тепер залишилося тільки в норманськом форматі здати державу та її інтереси. Незабуваємо про Будапештський формат. Кучма урод, тобі привіт! Ну зараз вже не про це, нажаль.... А якщо зеленський буде там виделуватися, то зразу оголосити що Україна зірвала переговори і вдарити по розведених місцях. А потім в Києві бунт, хунта, громадянська війна, і рюсскіє міратворци, каториє ідут спасать братній народ от воиінствующих націонал фашистов. Я б так і зробив...
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Питання: чому не зтримано москаля з держдурки ? Чому дозволили йому лазити по нашій землі ? Воно на якій підставі там знаходилося ?

І ви гундосите про те, що жителям нічого не загрожує ?
Москаль вам в очі плюнув і показав, як ви гарно брешете.
Отак і орки чи інші москалі зайдуть, а ви очима лупатимете, "захисники".
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Мож досить маячну нести?
Загроза завжди є. більшою або меншою але є завжди.
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Навіть біля підїзду будинку... тут поруч відео
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Куму потрібне відео, коли щодня на собі відчуваєш.
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Він же сказав, що він не лох - значить не лох. Правда, він не сказав, що він не поц.
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ну, конечно, не будет- ведь туда зайдут кацапы, будут ездить депутаты госдуры ну разве будут "комбайнеры-трактористы" по своим стрелять
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кравченку ви справді вірите в це що буде безпечно тоді ви делітант пора на покій
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І нов пішла брехня по селу Богдановці-Петровському
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Надіюсь що у Зе є РЕАЛЬНИЙ план звільнення донбасу. Військово з застосуванням авіації артилерії дронів і спецназу. Бо вся ця звиздьож по розведенню військ виглядає як затягування часу...
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Я не зебіл. І на відміну від Вас не пебіл і не юлебіл.
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Що вже не зебіл то добре. Це перший крок до одужання...
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У Зебіла є план, але поки не прийнятий закон про легкі наркотики, він його не може оприлюдити.
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вопрос к "патриотам" партии пети . почему путин не торопится принимать "капитуляцию" президента Зеленского? он ведь тем самым дает время для ваших так называемых " движения сопротивления капитуляции". так зачем путину все это?
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Я вибачаюся, кому вірити?
Украинская сторона CЦКК опровергла информацию о разведении сил в Петровском 4 ноября: "Очередная провокация"


4 ноября должно начаться разведение войск в Петровском, - Зеленский
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Клоуну - він так хоче зустрічі з Х.йлом, що аж сцить від нетерпіння.
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Это вам путин лично пообещал что не будет будет угрозы населенным пунктам?
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Виходить, що поки там стояли ЗСУ для населених пунктів була загроза? А якщо відвести українські війська за адмін. границі Донецької і Луганської області, то тоді не буде ніякої загрози Краматорську, Маріуполю, Артемівську, Лисичанську, Сєверодонецьку і т.д. і т.п.
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