 Після розведення сил на ділянці Богданівка-Петрівське не буде загрози населеним пунктам, - Кравченко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу в понеділок у Краматорську.

"З нашого боку населений пункт Богданівка, він не входить до ділянки розведення, там проживають 200 місцевих жителів. І Петрівське, зайняте ворожою стороною, також не входить до ділянки розведення. Там на ділянці розведення немає населених пунктів, які потрапляють (у так звану зону безпеки. - Ред.)", - сказав Кравченко.

Кравченко зазначив, що після відведення сил і засобів не буде ніякої загрози Богданівці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителі Золотого-4 були і залишаються під контролем України: люди не опиняються ні в яких сірих зонах, - командувач ООС Кравченко

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати не більше 30 днів.

Президент України Володимир Зеленський 31 жовтня заявив, що розведення сил у районі Петрівського заплановано на 4 листопада.

Пізніше стало відомо, що розведення сил у районі Петрівського переноситься через зафіксовані обстріли.