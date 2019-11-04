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 Політика України
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Все про:Луценко (2685) Луценко Ірина (227)

 Дружина мала серйозну проблему з серцем, я вже 10 днів як повернувся до Києва, - Луценко

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко підтвердив, що його дружина написала заяву про складання депутатських повноважень у зв'язку з хворобою. Також він заявив, що перебуває в Києві.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Так, моя дружина Ірина написала заяву про складення депутатських повноважень. Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців на повну віддачу, як вона це робила і в опозиції, і при владі. Ні, це ніяк не пов‘язано з "версіями" переповнених жовчю псевдоекспертів. Хоча би тому, що я вже 10 днів як закінчив курс англійської і повернувся в Київ", - написав Луценко.

Він зазначив, що вся його моя сім'я народилася, працювала, боролася і воювала в Україні. "Ми не змінимо ні переконань, ні місця проживання", - зазначив Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень

Нагадаємо, що в кінці вересня стало відомо, що ексгенпрокурор Юрій Луценко полетів до Британії на курси англійської.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157654
 
   
 Топ коментарі
 
Так в чём проблема, почему ж не садят??? а ты просто пердишь в муку сотрясая воздух? Смешно уже выглядите ЗЕбилы..
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Рябошапка , пакуй обоих пока не сбежали . Хватит сопли жевать .
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Не надо за ними по миру гоняться, а просто раз и всех посадить.
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Всралась. що грощі відберуть? Нажаль ні в кого нічого не відібрали і не посадили . ( РИГИ ходять по Київу і триндять по усіх каналах. Наче і не було розстріляних людей на Майдані. (
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видать генитальный вернулся за заначкой. там в пабах ему уже перестали в долг наливать.
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Он утверждает, что место жительства НЕ сменит)) http://prntscr.com/ps8mpw
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так алкаш утвержал что он бросил пить. и что ему ктото поверил?
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А заодно шоб щиро-каракалпакские порохоботы ему тухес полирнули
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было у нас на службе несколько каракалпаков.

я скажу очень выгодная модель. У них затылок плоский и классно им даваль подзатыльники.Рука прямо прилипала к голове этого рузькава чилавека.
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не ерничаю, констатирую - Бог есть.
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"Гарна, як срака навиворіт"©
Видать, Ирина Степановна неосторожно при полном освещении подошла к зеркалу - а тама кондратий свой шанс не прогавил.
Хотелось бы, чтобы и Юрий Витальевич свою знаменитую алюминиевую кружку по прямому назначению попользовал.
Или неНаша, а ЗЕлина Ряба просто Рябошляпа?
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Карма - она такая непредсказуемая. Некоторым ответка прилетает быстро!
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Ой чует мое сердце, что отпустят обоих и это уже новой власти точно никогда не простят. Лучше пакуйте обоих, второго шанса уже может и не быть.
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Настоящий украинский патриот может любить Украину только вдалеке от нее. Например, из Лондона. Что и докажут вскоре бывший Генеральный с женщиной третьего тысячелетия.
Там уже г-жа Гонтарева гнездо свила, туда вскоре и Петр Алексеич со своей свитой пожалует.
И начнутся в Украине массовые поджоги бывших имений.
А как иначе доказать политические преследования?
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проблемы с сердцем у луциків- это к тюрьме
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Югик, ты даже себе не представляешь ,как вас народ проклинает ,поэтому проблемы с сердцем это следствие того,что у вас рак души ...
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Це,ти, народ? Ти, лайно.Я, особисто нікого не проклинаю, навіль тупого блазня і його зелайно.
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Ну ничего ,пэтю прикроют ,зарплату не получишь и сразу начнёшь проклинать соевую банду ,при чём громче всех Дружина мала серйозну проблему з серцем, я вже 10 днів як повернувся до Києва, - Луценко - Цензор.НЕТ 2373
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Коли,вас, недоумків ватних, вже розсадять по "очках"? Дістали вже боти ольгінські, недоумки і ідіоти.
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Вони казяться вже десятки років в Україні, але нам своє робить, хай собі деренчать прутнєм по клавішах!
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вернулся???...наверно за баблом.
а еще хуже,если получили "недоторканнисть" от гпу.
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І чого цього алкаш клептомана ,ще не закрили?!
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Ірка терміново потребує цілющого лондонського повітря?)
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Рябошапка, по-моему, недалеко ушел от предыдущих генпрокуроров. А воз и ныне там. Мямля.
Меня это уже прилично раздражает.
Если воры, - то они должны сидеть в тюрьме и именно там английскому обучаться, а не в Англиях.
А если они не воры, тогда почему не подают в суд на журналистов-клеветников, которые и расследовали все их преступления?
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