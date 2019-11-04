 Дружина мала серйозну проблему з серцем, я вже 10 днів як повернувся до Києва, - Луценко

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Так, моя дружина Ірина написала заяву про складення депутатських повноважень. Вона перенесла серйозну проблему з серцем. Такий діагноз не дозволяє працювати на виборців на повну віддачу, як вона це робила і в опозиції, і при владі. Ні, це ніяк не пов‘язано з "версіями" переповнених жовчю псевдоекспертів. Хоча би тому, що я вже 10 днів як закінчив курс англійської і повернувся в Київ", - написав Луценко.
Він зазначив, що вся його моя сім'я народилася, працювала, боролася і воювала в Україні. "Ми не змінимо ні переконань, ні місця проживання", - зазначив Луценко.
Нагадаємо, що в кінці вересня стало відомо, що ексгенпрокурор Юрій Луценко полетів до Британії на курси англійської.
я скажу очень выгодная модель. У них затылок плоский и классно им даваль подзатыльники.Рука прямо прилипала к голове этого рузькава чилавека.
Видать, Ирина Степановна неосторожно при полном освещении подошла к зеркалу - а тама кондратий свой шанс не прогавил.
Хотелось бы, чтобы и Юрий Витальевич свою знаменитую алюминиевую кружку по прямому назначению попользовал.
Или неНаша, а ЗЕлина Ряба просто Рябошляпа?
Там уже г-жа Гонтарева гнездо свила, туда вскоре и Петр Алексеич со своей свитой пожалует.
И начнутся в Украине массовые поджоги бывших имений.
А как иначе доказать политические преследования?
а еще хуже,если получили "недоторканнисть" от гпу.
Меня это уже прилично раздражает.
Если воры, - то они должны сидеть в тюрьме и именно там английскому обучаться, а не в Англиях.
А если они не воры, тогда почему не подают в суд на журналистов-клеветников, которые и расследовали все их преступления?