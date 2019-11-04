 Жителі Золотого-4 були і залишаються під контролем України: люди не опиняються ні в яких сірих зонах, - командувач ООС Кравченко

"Наголошую, що люди не залишаються беззахисними, не опиняються ні в яких "сірих зонах". Жителі Золотого-4 були й залишаються під контролем України. Частина Катеринівки, яка потрапила в межі ділянки розведення, також не буде "сірою зоною". Це скоріше район безпеки, де після завершення процесу розведення працюватимуть представники міжнародних гуманітарних організацій. Свої обов'язки виконують і виконуватимуть представники Нацполіції, Нацгвардії України та Держприкордонслужби, а також місцевої влади", - сказав він на брифінгу в понеділок у Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Командувач ООС наголосив, що Збройні сили України в разі будь-яких провокацій противника готові надати захист цивільним особам. "А в крайніх випадках, якщо того потребуватиме оперативна обстановка, й ворог порушить умови розведення, повернутися на попередні позиції та стримати або відбити наступ противника", - додав він.
Кравченко зазначив, що розведення сил у районі Петрівського може відбутися тільки після того, як представники ОБСЄ підтвердять дотримання режиму тиші протягом 7 днів.
"Останній обстріл ділянки розведення №3 (у районі української Богданівки й окупованого Петрівського) було зафіксовано 29 жовтня і підтверджено (у звіті СММ ОБСЄ, – ред.) 30 жовтня", - зазначив він.
там НГУ остается и полиция
1 октября 2017 Депутат Госдумы России, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев приехал в оккупированный Донецк на показ фильма "Крым", посвященному аннексии полуострова.
20 и 21 ноября в Донецке и Луганске прошли так называемые инаугурации глав группировок «ДНР» и «ЛНР» - Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. Мероприятия попытались провести с максимальной помпезностью и демонстрацией власти, на них приехали лидеры образований, считающихся российскими сателлитами и организаций, связанных с Кремлем. Были там и депутаты Государственной Думы, и лидер пропагандистского байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.
30.10.18 "Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР''. ФОТО
в "Донецке и Луганске" .. ты говоришь про них ... а я говорю а тебе дурню говорят про тут населенные пункты которые еще в начале выходных были Украиной ... при порохе такой уйни не было
А зебили все казочкам вірять, чи вам так хочеться?
клован - це президент
Баканов - друх
ги
У нас в Мельбурне народ любит пословицу что в этом городе за один день могут быть четыре сезона.
А НГУ та поліція замежі нп носа не кажуть. Це у військових буди засідки, секрети, патрулі дозори.
Что? Не зря? Не вводили войска? Ну как же…
Вот так, да? Хорошо, сойдёмся посередине, вы не вводили войска, просто мы зря майданили.
И что ещё? Зря убивали мирных донецких трактористов? Да, это мы зря, конечно. Нехорошо получилось.
Что? Да, и бомбили пенсионеров зря, да. Ну вот и хорошо, видите, всё разрешилось, давайте теперь жить мирно.
А? Что? Репарации и компенсации жителям Донбасса? Ну я даже не знаю… давайте сойдёмся посередине.
Репарации нет, но вы забирайте Крым, а мы разберёмся с Донбассом, там, льготы, особый статус, вот это всё.
Да, и газ будем покупать, да. И внеблоковый статус. Да, записываю. Ну вот видите, как хорошо. Мы оба были не правы.
Да, простите, вы были правы, а мы нет.
Сойдёмся посередине. Да, уже иду. Да, на х*й. Спасибо, спасибо. Можно селфи? Благодарю.