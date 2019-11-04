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 Політика України
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Все про:операція Об'єднаних сил (1727) Золоте (133) Кравченко Володимир (13)

 Жителі Золотого-4 були і залишаються під контролем України: люди не опиняються ні в яких сірих зонах, - командувач ООС Кравченко

Командувач операцією об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко заявляє, що українська сторона вживатиме всіх можливих заходів, щоб відведення сил і засобів на певних ділянках лінії розмежування на Донбасі не послабило оборонні можливості українських підрозділів на цих ділянках.

"Наголошую, що люди не залишаються беззахисними, не опиняються ні в яких "сірих зонах". Жителі Золотого-4 були й залишаються під контролем України. Частина Катеринівки, яка потрапила в межі ділянки розведення, також не буде "сірою зоною". Це скоріше район безпеки, де після завершення процесу розведення працюватимуть представники міжнародних гуманітарних організацій. Свої обов'язки виконують і виконуватимуть представники Нацполіції, Нацгвардії України та Держприкордонслужби, а також місцевої влади", - сказав він на брифінгу в понеділок у Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Командувач ООС наголосив, що Збройні сили України в разі будь-яких провокацій противника готові надати захист цивільним особам. "А в крайніх випадках, якщо того потребуватиме оперативна обстановка, й ворог порушить умови розведення, повернутися на попередні позиції та стримати або відбити наступ противника", - додав він.

Кравченко зазначив, що розведення сил у районі Петрівського може відбутися тільки після того, як представники ОБСЄ підтвердять дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

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"Останній обстріл ділянки розведення №3 (у районі української Богданівки й окупованого Петрівського) було зафіксовано 29 жовтня і підтверджено (у звіті СММ ОБСЄ, – ред.) 30 жовтня", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157650
 
 
 Топ коментарі
 
Придурок Порошенко уже больше чем пол года нет а твоей тупой голове по сей день порохоботы мерещатся . Ответь Зебильное шо там делают депутаты Мордора и напомни мне пожалуйста сколько раз такое было при Порошенко?
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Интересно у тебя выходит украинская армия отводиться а серых зон нет . Это надо понимать так шо сепары занимают территории шо зон нет ?
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Все вроде бы так, но вот почему-то теперь там свободно разгуливают дупутаты Госдуры РосПедерации со своими аквафрешами. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 600
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Интересно у тебя выходит украинская армия отводиться а серых зон нет . Это надо понимать так шо сепары занимают территории шо зон нет ?
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какие порохоботы дебилы.
там НГУ остается и полиция
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Придурок Порошенко уже больше чем пол года нет а твоей тупой голове по сей день порохоботы мерещатся . Ответь Зебильное шо там делают депутаты Мордора и напомни мне пожалуйста сколько раз такое было при Порошенко?
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Да сколько угодно раз.
1 октября 2017 Депутат Госдумы России, член фракции Коммунистической партии Казбек Тайсаев приехал в оккупированный Донецк на показ фильма "Крым", посвященному аннексии полуострова.

20 и 21 ноября в Донецке и Луганске прошли так называемые инаугурации глав группировок «ДНР» и «ЛНР» - Леонида Пасечника и Дениса Пушилина. Мероприятия попытались провести с максимальной помпезностью и демонстрацией власти, на них приехали лидеры образований, считающихся российскими сателлитами и организаций, связанных с Кремлем. Были там и депутаты Государственной Думы, и лидер пропагандистского байк-клуба «Ночные волки» Александр «Хирург» Залдостанов.

30.10.18 "Наверное, заблудился": Депутат Госдумы РФ единоросс Водолацкий "засветился" в ''ЛНР''. ФОТО
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так эти депутаты приезжали в подконтрольные Украиной зоны??? .. или ты настолько глуп что уже и читать разучился???
в "Донецке и Луганске" .. ты говоришь про них ... а я говорю а тебе дурню говорят про тут населенные пункты которые еще в начале выходных были Украиной ... при порохе такой уйни не было
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на эторм аргументы заканчиваются??))) .. может еще веселых картинок покажешь??
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А и да Кабзона в больнице дыры с жареными бурятами не вспоминай как понимаешь поводы разные как и разные места появления мордорских депутатов
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Так вони першими й драпонуть. Не вперше так відбувається.
А зебили все казочкам вірять, чи вам так хочеться?
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Порохоботы дебилы что переживают за свою страну? и что могут сдать територию? А ты выходит за,если за Зе то можна не иметь своей позиции и тупо верить что говорит ваш клоун?,даже если это антиукраинская позиция,да вы овощи,к тому же ватные,когда порох был его стороники и хвалили но ещё больше критиковали,а вы за ваше Зе как под гипнозом ноль критики даже если она явно кричащая
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Зебыдло пинка дали тебе и зеботам, от пуйла который поставил твоего Зеленского раком,и склонил к разводу,как раз в роли петуха оказался Зеленский,только тебя это устраивает,вали в мордор ватник зебильный,твоему клоуну осталось недолго до Ростова,судя с лексикона ты гопота конченная,таких как ты нужно утилизировать вы биомусор такие же орки как и кацапы,только свои ватные,и основной электорат шута Зеленского
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Все вроде бы так, но вот почему-то теперь там свободно разгуливают дупутаты Госдуры ************ со своими аквафрешами.
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поразка - це перемога
клован - це президент
Баканов - друх
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И только гундяй, как был гундяем, так им и остался.
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Літінант став друхом коли зробив з Боді Шепелявого.
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Ему верить нельзя - это назначенец режима Зе.
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Ага. Сегодня целый день был дождь, и холодно. А пару дней назад было больше 30.
У нас в Мельбурне народ любит пословицу что в этом городе за один день могут быть четыре сезона. Жители Золотого-4 были и остаются под контролем Украины: люди не оказываются ни в каких серых зонах, - командующий ООС Кравченко - Цензор.НЕТ 5343
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Честно, побаиваюсь я этой вашей грядущей зимы... Новый майдан может быть куда страшнее 2014-го.
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Та да, тут не расєя з рабами. Єслі шо, винесуть вперед ногами. янеЛох про це знає.
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Люди теперь отдохнут от обстрелов
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Татишо, відпочинуть? 2км - для 82-го не позамежна відстань, а для снайперів чи пяних сепарів взагалі не відстань.
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Во-первых нужен снайпер экстра-класса, во-вторых винтовка дороже 10 тысяч долларов, в третьих лазерный дальномер и метеостанция. Ну ещё по мелочи.
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Авжеж, авжеж. по науці та ще й в америці це так. А в нас на донбасі все простіше - підліз до (умовного) кордонуі шмальнув на обум. А якщо ще ширнутися чи залитися по самі вуха ....

А НГУ та поліція замежі нп носа не кажуть. Це у військових буди засідки, секрети, патрулі дозори.
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А можна ножками протопать лишний километр и шмалять как раньше
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Хіба що перестануть стріляти з пістолета і автомата - убойна сила до 1км. Решта серйозної зброї дістане.
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А що з тим кацапським прапором ?Там точно нац гвардія а не рос гвардія ?
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Хєр його знає що там насправді. По-ходу брешуть усі без вийнятку. Так сказати гібридна війна.
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Пан правий... Вже не знаю в яку інфу вірити..
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Да, Владимир Владимирович, вы, конечно, не правы, что убили десять тысяч украинцев, аннексировали Крым и ввели войска на Донбасс. Но и мы, конечно, зря вот это майданили и провоцировали.

Что? Не зря? Не вводили войска? Ну как же…

Вот так, да? Хорошо, сойдёмся посередине, вы не вводили войска, просто мы зря майданили.

И что ещё? Зря убивали мирных донецких трактористов? Да, это мы зря, конечно. Нехорошо получилось.

Что? Да, и бомбили пенсионеров зря, да. Ну вот и хорошо, видите, всё разрешилось, давайте теперь жить мирно.

А? Что? Репарации и компенсации жителям Донбасса? Ну я даже не знаю… давайте сойдёмся посередине.

Репарации нет, но вы забирайте Крым, а мы разберёмся с Донбассом, там, льготы, особый статус, вот это всё.

Да, и газ будем покупать, да. И внеблоковый статус. Да, записываю. Ну вот видите, как хорошо. Мы оба были не правы.

Да, простите, вы были правы, а мы нет.

Сойдёмся посередине. Да, уже иду. Да, на х*й. Спасибо, спасибо. Можно селфи? Благодарю.
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Раджу проукраїнським громадянам сірої зони Станиці Луганської і Золотого правдами, неправдами, але рухатись до Києва і там таборитись на Майдані. Бо краще бути живому на Майдані, ніж вбитому лугандонами у власному домі.
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Да-да, помоги олигархам расшатать ситуацию и поставить удобного им "Херанта" а-ля Пеця!
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а прапор парашорди, який підняли в Золотому- це символ перемоги? пєрємірія? міра-дружби-жвачки з вбивцями ???? Погань зєлєгнійна, що ви робите? На просоченій кров'ю захисніків землі,- прапор вбивць....Це просто знущання над всіма, хто має навіть не любов до рідної землі, а хоч крихту сумління, совісті, людяності...Знущатися над полеглими героями- гріх...І кара Божа за це буде неминучою!
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