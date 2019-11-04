 Жителі Золотого-4 були і залишаються під контролем України: люди не опиняються ні в яких сірих зонах, - командувач ООС Кравченко

"Наголошую, що люди не залишаються беззахисними, не опиняються ні в яких "сірих зонах". Жителі Золотого-4 були й залишаються під контролем України. Частина Катеринівки, яка потрапила в межі ділянки розведення, також не буде "сірою зоною". Це скоріше район безпеки, де після завершення процесу розведення працюватимуть представники міжнародних гуманітарних організацій. Свої обов'язки виконують і виконуватимуть представники Нацполіції, Нацгвардії України та Держприкордонслужби, а також місцевої влади", - сказав він на брифінгу в понеділок у Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Командувач ООС наголосив, що Збройні сили України в разі будь-яких провокацій противника готові надати захист цивільним особам. "А в крайніх випадках, якщо того потребуватиме оперативна обстановка, й ворог порушить умови розведення, повернутися на попередні позиції та стримати або відбити наступ противника", - додав він.

Кравченко зазначив, що розведення сил у районі Петрівського може відбутися тільки після того, як представники ОБСЄ підтвердять дотримання режиму тиші протягом 7 днів.

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"Останній обстріл ділянки розведення №3 (у районі української Богданівки й окупованого Петрівського) було зафіксовано 29 жовтня і підтверджено (у звіті СММ ОБСЄ, – ред.) 30 жовтня", - зазначив він.