 Губернатори отримають ключові показники ефективності, - Голик

Нарада з цього питання відбулася минулого тижня у міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, повідомив у Facebook радник прем'єра Юрій Голик.

"На нараді у Діми було цікаво спостерігати за зіткненням двох концепцій - нашої з Дімою, в якій ми впевнені, що можливо все і у всьому повинен бути Здоровий Сенс, і концепцією деяких багаторічних чиновників, котрі щиро вірять в історичні догми. При цьому, як мені здалося, багато хто з них в результаті точку зору на більш сучасну змінив", - розповів Голик.

За його словами, виразних критеріїв оцінки ОДА не існує. Багато параметрів, за якими їх оцінювали раніше, не перебувають у прямому і безпосередньому їх впливі.

Наприклад, рівень середньої зарплати по області або рівень заборгованості із зарплати. Велика частина такої заборгованості - це державні підприємства, які ОДА не підкоряються. Також, на його думку, губернатори не можуть впливати на рівень іноземних інвестицій.





При цьому радник прем'єра перерахував ті показники, на які губернатори реально впливають. Серед них:

- який відсоток власних доходів обласного бюджету йде в бюджет розвитку;

- який відсоток споживання газу був заміщений альтернативними джерелами, скільки котелень на альтернативних видах палива відкрито, яка їхня сумарна потужність;

- скільки кілометрів доріг капітально відремонтовано;

- капітальні видатки обласного бюджету в перерахунку на 1 000 жителів;

- кількість дітей в черзі у дитячі садки;

- кількість дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьків, які живуть у прийомних сім'ях, малих групових будинках і дитячих будинках сімейного сипу;

- кількість шкіл, 100%-во доступних для дітей з особливими потребами;

- рівень конкурентності у торгах, де замовником є ОДА або її структурні підрозділи.

"При цьому, швидше за все, повинен бути базовий набір з декількох показників і окремі для деяких областей, що мають свою специфіку, щоб не порівнювати в результаті непорівнювані речі", - зазначив Голик. За його словами, рішення щодо КРI для ОДА - ще не доконаний факт. Дискусія з цього приводу буде продовжена, додав радник прем'єра.

Нагадаємо, Юрій Голик, ексрадник колишнього голови Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, у жовтні цього року зайняв посаду радника прем'єр-міністра України.