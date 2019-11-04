 У 2019 імпорт у валюті виріс на 8%, а митні збори впали на 1%, - Отстрікова. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомила в Facebook колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.
"Днями було багато різної інформації щодо роботи митниці, щодо обсягів імпорту та митних платежів. На них посилаються, коли хочуть показати, краще чи гірше ситуація. Тобто успіхи або щось не виходить. Зробила наочний графік для загального користування. Ось тепер живіть з цим і думай - те! За січень-вересень 2019 імпорт у валюті виріс на 8% ($ 40,4 млрд у 2018 і $ 43,8 у 2019). Платежі у валюті за той же період упали на 1% ($ 8, 9 млрд у 2018 і $ 8,8 у 2019)", - написала Острікова.
Вона зазначила, що цифри обсягів імпорту на сайті ДФС, у виданні ДФС "Вісник. Офіційно про податки", в Держстаті і в НБУ різні, і різниця вимірюється мільярдами доларів.
"Яким джерелам довіряти?! Катастрофа і відсутність якісного управлінського обліку", - написала Острікова.
А повинні були жити всі...
Ну і ще, магазини Рошен торугують не наркотою а ласощами досить непоганої якості. Одні виробляють, інші торгують. І одні і другі на тому ЗАРОБЛЯЮТЬ. Розумієш, ідіоте, не крадуть, а ЗАРОБЛЯЮТЬ. Питання, а тебе, зЕбіле, жаба тут чого мучить. Само ні нащо не здатне? Ну то твої проблеми, придурку.
Одне питання... Чому Україна так не жила при пєті як рошен?
А от з Держави тупо знущався.... І заганяв в совок...
І ще... Якщо щось будується, це може бути як вкладення вкрадених коштів, так і їх відмивання...
Чим відрізняється? 95 квартал це не вкрадений у України бренд...
І київська шоколадна фабрика яку за безцінь приватизував (вкрав) хряк... Це не 95 квартал...
Мало того квартал 95 не приватизував квн... А от київський торт рошен тупо вкрав торгівельну марку... І тепер ніхто не може випускати торти під назвою Київський Торт... Крім рошена...
То я тебе порівняю з Ейнштейном...
Суті справи це не змінить... Рошен ванюча пальмова олія на рослинному жирі...
Загугли рошен Київ 2014 і 2019...
Або згадувати яке було багате "зубожіня".
Пілять, податки в гривнях, а вартість товару?
Було товару на $1000, долар по 27, відповідно 27000 грн. Податок 8100 грн, або 300 доларів.
Стало товару на $1080, долар став 25, відповідно ті ж самі 2700 грн вартість товару, а податок (увага!) 8100/25=324 доляри!
Дійшло, дебільне? Так що ніхто, крім вас, зебілів, ідіоти і придурки.
2. Депутатша переводила налоги в доллары по СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ курсу, поэтому все ее расчеты - филькина грамота. Импортеры обычно пытаются уплачивать платежи тогда, когда курс валюты относительно низкий.
До речі, я привів прості розрахунки, і що, дійшло? О тож...
Попри укріплення гривні імпорт у ВАЛЮТІ ЗРІС НА 8%!
Тобто якби курс був 27грн/бакс, то зростання було б (((27/25)х100)-100)+8%)=16%!
А зростання митних платежів при цьому у межах статистичної похибки.
Та зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Порахуй 30% від 28(1долар) і 30% від 24(1долар)
А дура острікова вас неосвідчених бере маніпуляцією з курсом... Платежі в доларах не сплачують...
Було товару на $1000, долар по 27, відповідно 27000 грн. Податок 8100 грн, або 300 доларів.
Стало товару на $1080, долар став 25, відповідно ті ж самі 2700 грн вартість товару, а податок (увага!) 8100/25=324 доляри!
Дійшло, дебільне? Так що ніхто, крім вас, зебілів, ідіоти і придурки.
Було 1000$*27=27000 гривень податку. Стало 1080$*24.7=26676 гривень податку. От і маємо -1% зборів.
А верховну раду шоколадну лише в липні погнали...
А тут ти нам уже за весь рік середнє разуєш?)))
Та загубися дурню... Або табличку глянь... Сама критична ситуація була у січні 2019 порівняно з січнем 2018... Коли при рівних показниках 3 мільярди гривень кудись ушло...
Драний шоколад...
От це темпи! Янек у Ростові п^є від заздрощів!
А от зелохторат вірить у зростаня,або просто боти - негатив в лохторату знижують.
Тоді среш в коментах...
Як раз по табличці видно скільки шоколадка за 6 місяців до червня накрала...
Зміна курсу не впливає на підвищення доларової бази оподаткування... В доларах ціна не міняється... 1000 доларів це константа...
Не 27... А https://minfin.com.ua/currency/nbu/usd/2018-10-01/
І не 25, а https://minfin.com.ua/currency/
І ось нашу тисячу баксів ми множем на 28,2 (2018 жовтень)... І 24,7 (сьогодні)...
Далі бався сам... Я витрачати час на профанів не збираюсь...
http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/486E117B34CF13EEC2257BCE0041B995?OpenDocument
Тут про газ який впав на 30%
Зарплати заморожені?) Це хіба у тебе шоколадки... А у людей ростуть...
Висновок: іди роботу шукай троляка смердюча...
Відповідно в гривнях збори зменшишись. Цифри сходяться. Ну 1% можна списати на покращення роботи митниці
Напр., приймемо, що мито складає 10%.
Тоді на початку року ввозили на 100 дол. і платили 100х0,1=10 дол.
Зараз ввозять на 108 дол. і мали б платити 10,8 дол., а платять менше 10-ти.
Це вже покращення, чи ще ні?
Там для вас идиотов несколько раз написали, что платежи снизились в ВАЛЮТЕ!!!!!
Т.е. в гривне падение еще больше
***** хоч у тугріках,об^єм товару незмінний.
нічіво, бубачка сірамно Валєрічу всьо вірньот!
Крім цього митні платежі завжди сплачуються в гривні... А та пєтіна ************ спеціально в долари переводить, для різного роду маніпуляцій...
танька твоя пісенька вже проспівана... Іди роботу шукай...
Коли нема чого сказати по суті, відбиваєшся маркером для бидла?)
Тобі нараховували 1.000. Платив податок 200.
Зараз нараховують 1.080. Ти став платити податок 196?
Основа нарахування 1000
По курсу 1000*28(курс)=28000/30 (мито/пдв)
1000*24(курс)=24000/30
Все...повторно на долари переводити не потрібно...
А вас шоколадних вчать космічної математики...
А ти просто підміняєш поняття...
В нормальных сиранах,без изменеия налоговых пошлин оба показателя одинаковы.
Об резком увеличении ввоза безпошлинных товаров не слышал.
Кражи увеличились на 9%.
Но не барыгам же отдавать! Слугам нужнее.
Напр., приймемо, що мито складає 10%.
Тоді на початку року ввозили на 100 дол. і платили 100х0,1=10 дол.
Зараз ввозять на 108 дол. і мали б платити 10,8 дол., а платять менше 10-ти.
Це вже покращення, чи ще ні?