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 Політика України, Економіка
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Все про:імпорт (101) митниця (603) Острікова (24)

 У 2019 імпорт у валюті виріс на 8%, а митні збори впали на 1%, - Отстрікова. ІНФОГРАФІКА

За період із січня по вересень 2019 імпорт у валюті виріс на 8%, а платежі у валюті за той же період впали на 1%.

Про це повідомила в Facebook колишня глава підкомітету ВР з питань митної справи Тетяна Острікова, передає Цензор.НЕТ.

"Днями було багато різної інформації щодо роботи митниці, щодо обсягів імпорту та митних платежів. На них посилаються, коли хочуть показати, краще чи гірше ситуація. Тобто успіхи або щось не виходить. Зробила наочний графік для загального користування. Ось тепер живіть з цим і думай - те! За січень-вересень 2019 імпорт у валюті виріс на 8% ($ 40,4 млрд у 2018 і $ 43,8 у 2019). Платежі у валюті за той же період упали на 1% ($ 8, 9 млрд у 2018 і $ 8,8 у 2019)", - написала Острікова.

У 2019 імпорт у валюті виріс на 8%, а митні збори впали на 1%, - Отстрікова 01

Вона зазначила, що цифри обсягів імпорту на сайті ДФС, у виданні ДФС "Вісник. Офіційно про податки", в Держстаті і в НБУ різні, і різниця вимірюється мільярдами доларів.

У 2019 імпорт у валюті виріс на 8%, а митні збори впали на 1%, - Отстрікова 02

"Яким джерелам довіряти?! Катастрофа і відсутність якісного управлінського обліку", - написала Острікова.

У 2019 імпорт у валюті виріс на 8%, а митні збори впали на 1%, - Отстрікова 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президента невірно інформують щодо економічних питань, - Острікова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157646
 
 
 Топ коментарі
 
ідіот, чи просто зебіл? Імпорт У ВАЛЮТІ! було, скажімо, 1000 доларів, стало 1080. курс тут яким боком? Мова не про курс, мова про "новіє літса"! Просто красти більше почати, хабарів більше брати, суми відкатів збільшились, без мита більше почали ввозити. Але ж головне, що не барига, чи не так?
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Реформування митниці від зебеней. Далі буде.
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А нікто не додумався що упав курс доллара з 27 до 24 з копійками
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Серега , 73% так же умеют считать как и ты . Поэтому страна в такой ж..пе.
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Після 5 років 'реформ' дивуюсь, що взагалі вижили...
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Але ж вижили, пілять! І бариг пережили, і зелену нечисть переживемо.
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После 1933 тоже выжили , Только не все . Дай Бог нашему народу ума и настойчивости .
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На рахунок розуму, як бачимо, очевидні проблеми...
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Дивлячись на магазини рошен, я бачу, що не всі виживали...деякі мразі жили і жирували...
А повинні були жити всі...
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А ще не так з Рошен? Придурку, Рошен то лише БРЕНД виробника. А магазини - власність будь-кого. Будь-хто відкриває магазин і торгує товаром бренду. Як, скажімо McDonalds. Містер McDonalds до власності десятків тисяч закладів по цілому світу під цим брендом відношення не має ніякого, він отримує гроші лише за використання БРЕНДУ.
Ну і ще, магазини Рошен торугують не наркотою а ласощами досить непоганої якості. Одні виробляють, інші торгують. І одні і другі на тому ЗАРОБЛЯЮТЬ. Розумієш, ідіоте, не крадуть, а ЗАРОБЛЯЮТЬ. Питання, а тебе, зЕбіле, жаба тут чого мучить. Само ні нащо не здатне? Ну то твої проблеми, придурку.
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Що не так? Да бомбезно все... Тупо офігєнні магазини...
Одне питання... Чому Україна так не жила при пєті як рошен?
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Що означає: так не жила? Хіба магазини Рошен змушують купувати свої цукерки? Чи цукерки Рошен найнеобхідніша річь для виживання сім'ї? Якщо ці магазини відкриваються, то мабуть українці там щось купують? Навіщо, якщо там все так погано і їх лише обворовують? А може Вам ці магазини дуже гарно виглядають? Так у більшості українців ремонт вдома теж добре зроблен. І чим принципово відрізняється магазин Рошен від концерту "Квартала 95"?
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Я це веду до того... Що своє власне, петя збудував, в кращих традиціях Європи...
А от з Держави тупо знущався.... І заганяв в совок...
І ще... Якщо щось будується, це може бути як вкладення вкрадених коштів, так і їх відмивання...
Чим відрізняється? 95 квартал це не вкрадений у України бренд...
І київська шоколадна фабрика яку за безцінь приватизував (вкрав) хряк... Це не 95 квартал...
Мало того квартал 95 не приватизував квн... А от київський торт рошен тупо вкрав торгівельну марку... І тепер ніхто не може випускати торти під назвою Київський Торт... Крім рошена...
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Тим,що хтось купує якісний шоколад,а хтось несе гроші на шоу для дебілів.
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Якщо ти рошен порівнюєш з якісним шоколадом...
То я тебе порівняю з Ейнштейном...

Суті справи це не змінить... Рошен ванюча пальмова олія на рослинному жирі...
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Придурок тут один... Це той що тебе в презервативі не залишив.
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Зебілізм хвороба важка і, практично, невиліковна. І маю підозру, що ти того магазину Рошен і в очі не бачив, але ж ти зЕбіл.
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Маю підозру що ти просто смердючий бот...
Загугли рошен Київ 2014 і 2019...
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За зеленого покращеня - не виживеш.
Або згадувати яке було багате "зубожіня".
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ідіот, чи просто зебіл? Імпорт У ВАЛЮТІ! було, скажімо, 1000 доларів, стало 1080. курс тут яким боком? Мова не про курс, мова про "новіє літса"! Просто красти більше почати, хабарів більше брати, суми відкатів збільшились, без мита більше почали ввозити. Але ж головне, що не барига, чи не так?
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Митний кодекс в руки візьми... Там написано до чого і як курс впливає...
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Забейся в будку, порохобот Чел все правильно сказал. Таможенные платежи (а именно пошлина и НДС) начисляются в процентах от таможенной стоимости, но уплачиваются в гривнах по официальному курсу. Если курс был 27, а теперь 24, то вполне логично, что с одной и той же базы (1000 долларов) сейчас уплачивается меньше таможенных платежей. И экономике это идет только на пользу. А депутатша, которая провела сие "исследование" только подтвердила свою дремучесть.
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Ще тобі, зебіле, повторю
Пілять, податки в гривнях, а вартість товару?
Було товару на $1000, долар по 27, відповідно 27000 грн. Податок 8100 грн, або 300 доларів.
Стало товару на $1080, долар став 25, відповідно ті ж самі 2700 грн вартість товару, а податок (увага!) 8100/25=324 доляри!
Дійшло, дебільне? Так що ніхто, крім вас, зебілів, ідіоти і придурки.
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1. Налоги на таможне платят в гривнах и их снижение в гривнах вполне объяснимо. Странно, что этого не понимаешь.
2. Депутатша переводила налоги в доллары по СРЕДНЕМЕСЯЧНОМУ курсу, поэтому все ее расчеты - филькина грамота. Импортеры обычно пытаются уплачивать платежи тогда, когда курс валюты относительно низкий.
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Я то "понімаю". Навіть добре розумію, що відбувається насправді, а насправді відбувається лише перерозподіл потоків, і все. А як брали хабарі, так і беруть, як ввозили без мита, так і ввозять. Змінилось що? Мало того, стільки шуму, стільки хайпу, бруду і всякої гидоти, а самі ж то вже обісрались. За що б не взялись - і обісрались. І то лише або повні сволочі на службі або впороті ідіоти не розуміють...
До речі, я привів прості розрахунки, і що, дійшло? О тож...
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Повторяю - перевод налогов в доллары по среднему курсу- чистой воды манипуляция. Более того, если ты внимательно смотрел ее расчеты, то основная несостыковка приходится на время старой власти. Например, импорт за февраль и апрель 2019 вырос на 16%, а налоги - всего на 4% и 2% соответственно. То есть отклонение - 12-14%. Зели еще и близко не было у власти. Насчет того, что новая власть еще ничего не сделала - спорить не буду. так оно и есть.
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Ти у Трускавці вчився? Тоді зрозуміло! Зє! - твій кумир, це природно.
Попри укріплення гривні імпорт у ВАЛЮТІ ЗРІС НА 8%!
Тобто якби курс був 27грн/бакс, то зростання було б (((27/25)х100)-100)+8%)=16%!
А зростання митних платежів при цьому у межах статистичної похибки. В 2019 году импорт в валюте вырос на 8%, а таможенные сборы упали на 1%, - Отстрикова - Цензор.НЕТ 2993
Та зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Податки в гривні нараховуються...
Порахуй 30% від 28(1долар) і 30% від 24(1долар)
А дура острікова вас неосвідчених бере маніпуляцією з курсом... Платежі в доларах не сплачують...
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Пілять, податки в гривнях, а вартість товару?
Було товару на $1000, долар по 27, відповідно 27000 грн. Податок 8100 грн, або 300 доларів.
Стало товару на $1080, долар став 25, відповідно ті ж самі 2700 грн вартість товару, а податок (увага!) 8100/25=324 доляри!
Дійшло, дебільне? Так що ніхто, крім вас, зебілів, ідіоти і придурки.
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Немає в Україні розрахунку доларами. Особливо з податковою.
Було 1000$*27=27000 гривень податку. Стало 1080$*24.7=26676 гривень податку. От і маємо -1% зборів.
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Знову, пілять. Середній курс долара за 2019 рік близько 26 грн. А тепер порахуйте.
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Ой бот... Так ти забув сказати що до червня твій шоколадно гавняний державою правив...
А верховну раду шоколадну лише в липні погнали...
А тут ти нам уже за весь рік середнє разуєш?)))
Та загубися дурню... Або табличку глянь... Сама критична ситуація була у січні 2019 порівняно з січнем 2018... Коли при рівних показниках 3 мільярди гривень кудись ушло...
Драний шоколад...
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Йди нах, придурку. Так ти зрозумів, чи по словах розписати?
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То вони тіки за 3 місяці стільки вкрали!?
От це темпи! Янек у Ростові п^є від заздрощів!
А от зелохторат вірить у зростаня,або просто боти - негатив в лохторату знижують.
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Там табличка в статті... Читаєш дивишся... Чи що ти вмієш... Тоді аналізуєш (це не аналізи здавати)
Тоді среш в коментах...
Як раз по табличці видно скільки шоколадка за 6 місяців до червня накрала...
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Видаляй свою порнографію і не позорся.
Зміна курсу не впливає на підвищення доларової бази оподаткування... В доларах ціна не міняється... 1000 доларів це константа...
Не 27... А https://minfin.com.ua/currency/nbu/usd/2018-10-01/
І не 25, а https://minfin.com.ua/currency/

І ось нашу тисячу баксів ми множем на 28,2 (2018 жовтень)... І 24,7 (сьогодні)...
Далі бався сам... Я витрачати час на профанів не збираюсь...
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Отже висновок - реально. на краще НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЬ! Скоріше навіть навпаки! Абсолютно ніякого зростання митних платежів (реально вони падають), а тарифи ростуть, а не падають. Невпинно ростуть ціни, пенсії і зарплати заморожені, а часто просто падають. От тепер запитання - а заради чого ж тоді стільки бруду, брехні, хаосу і безладу? І то ще не все, далі ще веселіше буде. От в чому справа, от що найгірше.
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Борька мойсєєв твоя фамілія...

http://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/486E117B34CF13EEC2257BCE0041B995?OpenDocument
Тут про газ який впав на 30%
Зарплати заморожені?) Це хіба у тебе шоколадки... А у людей ростуть...
Висновок: іди роботу шукай троляка смердюча...
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Все вірно. Імпорт у валюті зріс на 8%. Але сама валюта подешевшала на 11%.
Відповідно в гривнях збори зменшишись. Цифри сходяться. Ну 1% можна списати на покращення роботи митниці
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Вона все рахує в доларах, до чого тут курс?
Напр., приймемо, що мито складає 10%.
Тоді на початку року ввозили на 100 дол. і платили 100х0,1=10 дол.
Зараз ввозять на 108 дол. і мали б платити 10,8 дол., а платять менше 10-ти.

Це вже покращення, чи ще ні?
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А ще, за той самий період мій кіт мав 0,3 кг, а став 3,5 кг. І цей кіт має таке саме відношення до даної статті як і твій курс долара.
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Сразу видно, что ты - лохторат Зе! А читать не пробовал?!
Там для вас идиотов несколько раз написали, что платежи снизились в ВАЛЮТЕ!!!!!
Т.е. в гривне падение еще больше
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А до чого тут курс,коли мова йде про % обсяги?!
***** хоч у тугріках,об^єм товару незмінний.
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Понятно , воруют , но уже без кумовства и коррупции .
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Не кричат об этом из каждого утюга - зелохторат верит,что так и есть. Все побороли.
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як же ж це Порох примудряється так гадити вже після свого президентства?
нічіво, бубачка сірамно Валєрічу всьо вірньот!
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Реформування митниці від зебеней. Далі буде.
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А шо?! Он уже один раз "объяснился", когда рассказывал, что поборол коррупцию на таможне и хватит!
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Курс упав на 10%... Відповідно й платежі повинні були зменшитись на 10% ... Оскільки митна вартість являється валютною (доларовою, євро, фунти) вартістю... і грандіозно залежить від курсу...

Крім цього митні платежі завжди сплачуються в гривні... А та пєтіна ************ спеціально в долари переводить, для різного роду маніпуляцій...

танька твоя пісенька вже проспівана... Іди роботу шукай...
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Отримую в гривні... Відповідно перерахунок не потрібний...
Коли нема чого сказати по суті, відбиваєшся маркером для бидла?)
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Ти тупий,чи прикидвєшся?
Тобі нараховували 1.000. Платив податок 200.
Зараз нараховують 1.080. Ти став платити податок 196?
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Дурень до чого тут 1080????
Основа нарахування 1000
По курсу 1000*28(курс)=28000/30 (мито/пдв)
1000*24(курс)=24000/30
Все...повторно на долари переводити не потрібно...
А вас шоколадних вчать космічної математики...
А ти просто підміняєш поняття...
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у вересні зе дав митниці 1 місяць "на виправлення" - чи хтось ще пам'ятає про це?
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Заслуг новогоЗе с кварталом.
В нормальных сиранах,без изменеия налоговых пошлин оба показателя одинаковы.
Об резком увеличении ввоза безпошлинных товаров не слышал.
Кражи увеличились на 9%.
Но не барыгам же отдавать! Слугам нужнее.
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заткну манипуляторов. в Статье написано что уменьшились налоговые платежи в ДОЛЛАРАХ!!! и вырос импорт в долларах! а лохам рассказывают про курс
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Вона все рахує в доларах, до чого тут курс?
Напр., приймемо, що мито складає 10%.
Тоді на початку року ввозили на 100 дол. і платили 100х0,1=10 дол.
Зараз ввозять на 108 дол. і мали б платити 10,8 дол., а платять менше 10-ти.

Це вже покращення, чи ще ні?
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