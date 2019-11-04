 Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень

"Шановні друзі! Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала Луценко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Водночас вона подякувала своїм колегам і однодумцям за підтримку, а також зазначила, що залишається членом команди "Євросолідарності".
Радуйся.
Тут двух мнений быть не может . Если власти не будут ушами хлопать , то арестуют эту поддельницу пока она к муженьку не чухнула .
наливайкампабам.
Интересно, как проголосуют))
Петина банда, 5 лет успешно грабившая Украину, делает пока-пока. Ручаюсь, 8%-ое лошьё и здесь найдёт ПЭРЭМОГУ.
P.S.
Вятрович-то как обрадуется! Дождался мандата, рогульский король . Олешко хоть садовником пристройте.