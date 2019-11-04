 Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень

"Шановні друзі! Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала Луценко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Водночас вона подякувала своїм колегам і однодумцям за підтримку, а також зазначила, що залишається членом команди "Євросолідарності".

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