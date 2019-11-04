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 Політика України
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Все про:ВР (6000) мандат (59) Луценко Ірина (227)

 Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Луценко повідомила, що написала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень через проблеми зі здоров'ям.

"Шановні друзі! Повідомляю, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень. Стан здоров'я не дає мені можливості працювати в повну силу, а відлежуватися за спинами команди не звикла", - написала Луценко на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Водночас вона подякувала своїм колегам і однодумцям за підтримку, а також зазначила, що залишається членом команди "Євросолідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко написав заяву про складання повноважень голови Комітету ВР з питань зовнішньої політики

Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 01
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 02
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 03
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 04
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 05
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 06
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 07
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 08
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 09
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 10
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 11
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 12
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 13
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 14
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 15
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 16
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 17
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 18
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 19
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 20
Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень 21

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157645
 
 
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бляха-муха похоже тоже в лондОн собралась...помогать юГику учить английский.
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История, описанная сером Артуром Конаном Дойлем в "Затерянном мире" повторяется. Снова в Лондон залетит птеродактиль....третього тысячолиття Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 8954
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"пора делать ноги" - решила горбоносая Ирка, и свалила вслед за Матиосом
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Да уж скоро останутся одни кивы от тогда заживём вопрчем их и так там 90 процентов
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жынка трэтого тысячолиття та же кива, только со стрёмной рожей
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Т.е. ухоженная Ирина Луценко имеет стремную рожу, а вырожденец Кива получается красивую. Ну-нун Константин продолжайте, так допишитесь до диагноза.
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В Лондон изучать английский подастся?
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В Лондон изучать английский подастся?

Тут двух мнений быть не может . Если власти не будут ушами хлопать , то арестуют эту поддельницу пока она к муженьку не чухнула .
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Вот уж за кем не буду скучать, так это за бабой третьего тысячелетия. Ирина Луценко подала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий - Цензор.НЕТ 6466
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Она даже зубы себе новые украла из бюджета налогоплательщика .
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За Юг`ою постійний догляд потрібен? - Буває.
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Та да.У него застарелый цирроз печени.Нужен глаз да глаз,что бы он принимал лекарства,а не ходил по местным наливайкам пабам. Ірина Луценко подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 1030
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шо то быстро здулася женщина третьего тысячелетия, прекращение ее депутатства - большая боль для украины, даже можно сказать трагедия
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Невже тепер Володя В'ятрович стане депутатом?!
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Ловите тварь! Не дайте ей убежать за границу! Пускай живет в "процветающей" Украине.
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подожди немного, эпоха бидности уже закончилась
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наверное уже Лєпса слухає.. я уєду жіть в Лондааан
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Ирина сделала своё дело. Ирина может уходить).
Интересно, как проголосуют))
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наверное поедет английский учить к гонтаревой
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С Югой, в контролируемый запой пустится)))))
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Ирка пляха-муха королева петя-ботов ана вас променяла на мальдивы!)))
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Пришла пора мотать в Лондон к муженьку и лерке-облигации?
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Шось всі куми Поці збираються у Лондоні,мабуть і він скоро там буде.І хати свої в України попалять.
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Меньше подтяжек и пластики нужно делать...
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Цензор подав новину, коли вона вже для переважної більшості перестала бути новиною.. Ще була інформація, що югко приїхав в Україну до "хворої".. Як на мене - готуються терміново перебиратися в Лондон до лєри . Будиночок застрахували - тепер треба щоб біля нього постійно чергувало відділення пожежних.. Ходять чутки, що сірожа пашинський образився на петю й не захотів ставати цапом-відбувайлом - заспівав , багато цікавого вже наспівав, і не т ак про випадок з Хімікусом як про якусь марину та про югка.. Щодо складання мандату - у петі кожен голос на вагу золота, а з далекого лондона - не проголосуєш. Після консультацій з петьою вирішила скласти мандат , щоб не втрачав ПЄС один голос під час голосувань..
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яка могутня аналітична потуга, радіатор не закипів?
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Бегут крысы с корабля, будет скоморох Петрушка сам за все отдуваться.)))
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жинка ххх лиття хелоуин отработала теперь может уезжать, а то югику собутыльница нужна.
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Зато продавцы масок зитхнуть с облегчением. Избавились от конкурента
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Мне показалось или она действительно молодеет, какая молодец....
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За станом здоров"я??? Старі силіконові рани даются в знаки! Юік недурно англійську вивчає, вже і в Лондон зїздив, мабуть осбнячок біля Гонтарьовуї прикупив. Вся Пєтьові піз%обратія розбігаєтя, як щурі з корабля який тоне.
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" Я всегда рассматривала депутатский мандат как большую ответственность и возможность приобщиться" к корыту .
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Все логично - за неприкосновенностью уже не спрячешься …
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Бляха-Муха полетит к Югику английский учить
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Бляху-муха вдруг поняла, что ей срочно нужно подтянуть английский вместе с мужем-алкашом, пока еще есть возможность драпануть из страны. Будут вместе с леркой-воровкой, которая уже год ногу в гипсе держит, профессионально переживать об судьбе Украины!
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Значит, устойчивые слухи о перебазировании семейки тварей Луценко в Англию на ПМЖ небезосновательны.
Петина банда, 5 лет успешно грабившая Украину, делает пока-пока. Ручаюсь, 8%-ое лошьё и здесь найдёт ПЭРЭМОГУ.
P.S.
Вятрович-то как обрадуется! Дождался мандата, рогульский король . Олешко хоть садовником пристройте.
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гарна новина! Ввійде наступний? Вятрович?!
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