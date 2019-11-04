 У жовтні була обкатка процесів, а тепер буде зростання обсягів, і росіяни робитимуть усе, щоб Україна заковтнула наживку, - Вовк про збільшення імпорту електроенергії з РФ. ІНФОГРАФІКА

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав ексглава НКРЕКП Дмитро Вовк, передає Цензор.НЕТ.

"Місяць тому писав замітку "мед на вістрі кинджала" про загрози імпорту е/е з РФ ... Як і припускав, в жовтні була обкатка процесів, а тепер буде зростання обсягів і росіяни будуть робити все, щоб Україна заковтнула наживку. Спасибі товаришу Герусу! Ps: до речі, чому мито на імпорт дизеля 4% (ініціатива Геруса), на імпорт е/е 2% (теж його ініціатива), при тому що акциз на е/е в Україні 3.2% ", - розповів він і опублікував посилання на статистику видання ExPro.

"Як повідомляють джерела ExPro на ринку, середньодобовий показник імпорту електроенергії з РФ у жовтні становив 4,12 млн кВт-год, а 1-3 листопада імпорт збільшився до 12 млн кВт-год У жовтні поставки електроенергії з Росії загалом становили 128 млн кВт-год. При цьому, за даними джерел, обсяги імпорту електроенергії з Білорусі протягом липня-жовтня зросли в два рази - зі 103 до 215 млн кВт-год", - пише видання.

"Згідно з раніше опублікованою інформацією Геруса, у жовтні імпорт електроенергії з Росії та Білорусі здійснювався лише на ринок "на добу наперед" (без двосторонніх договорів). За даними ДП "Оператор ринку", у жовтні загальний обсяг продажу електроенергії на РДН в ОЕС України становив 3,349 млрд кВт-год. Таким чином, доля імпортованої з РФ та Білорусі електроенергії на ринку "на добу наперед" в ОЕС України у жовтні (379 млн кВт-год) становила 11,3%", - зазначає видання.





"Імпорт електроенергії з Росії розпочався з початку жовтня. Поставки за двосторонніми договорами стали можливими після внесення змін до закону "Про ринок електроенергії" (18 вересня 2019р.), за ініціативи голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса. Розширення торгівлі з країною-агресором було розкритиковано рядом депутатів та ЗМІ, після цього 16 жовтня парламентський комітет з питань енергетики та ЖКГ схвалив законопроєкт №2236-2, яким пропонується виключити можливість імпорту електроенергії з Росії для продажу на ринку двосторонніх договорів, однак таку можливість пропонується залишити для поставок з Білорусі. 3 листопада Герус на своїй Facebook-сторінці опублікував підсумки роботи ринку електроенергії, в яких він заявив про збитковість для трейдерів здійснення імпортних операцій з Росії та Білорусі. "Останній тиждень жовтня імпорт був збитковий, тому деякі компанії припинили такий імпорт у листопаді. У перші дні листопада імпорт також збитковий", - пише видання.