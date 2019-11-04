EN|RU|UK
Теми дня: Формула Штайнмаєра Убивство Гандзюк Секс-скандал з Яременком Корупційний скандал у Слузі народу Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  535  11
Все про:ОБСЄ (2305) Сайдік (147) Золоте (133)

 ОБСЄ підтвердила завершення розведення сил і техніки в Золотому

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні підтвердила завершення відведення сил і засобів у районі Золотого Луганській області.

Про це йдеться у звіті на сайті місії, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю завершення виведення сил і техніки із Золотого і початок діяльності з розмінування території. Натхнений прогресом у Станиці-Луганській і Золотому, я настійливо закликаю сторони зробити все необхідне для якнайшвидшого розведення сил у районі Петрівського", - заявив спецпредставник глави ОБСЄ в Україні Мартін Сайдік.

Він також зазначив, що виконання зобов'язань щодо роз'єднання сил і техніки сприятиме зміцненню довіри між сторонами і мирному врегулюванню конфлікту на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сторони підтвердили розведення сил у районі Золотого, заплановано демонтаж фортифікаційних споруд і розмінування, - СММ ОБСЄ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157638
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленая навозная муха настроена на капитуляцию - очередное подтверждение от ОБСЕ .
 показати весь коментар
 
кто с украинской стороны мог так свободно пройти и посмотреть на оккупированную территорию, что бы такие сообщения делать.
 показати весь коментар
 
Слышно, как бостууги не табу согласились.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
кто с украинской стороны мог так свободно пройти и посмотреть на оккупированную территорию, что бы такие сообщения делать.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А что там с соемайданом "Проти капітуляції!"? Чего слышно?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Капитулировали.
 показати весь коментар
 
 
И теперь все выдвинулись защитить Лондон!
 показати весь коментар
 
 
Слышно, как бостууги не табу согласились.
 показати весь коментар
 
 
Где видео, как у ихтамнетов слепоглухонемые буряты переписывают номера автоматов?
 показати весь коментар
 
 
Да, говорят уже блиндажи заняли и проукраинских граждан на столбах вешают.
 показати весь коментар
 
Зеленая навозная муха настроена на капитуляцию - очередное подтверждение от ОБСЕ .
 показати весь коментар
 
 
у сепаров тоже серийники автоматов переписывали?
 показати весь коментар
 
Не терпиться впихнути собі газову трубу в одне місце?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору