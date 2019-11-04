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Все про:МЗС (1937) нормандська четвірка (654) Пристайко (235)

 Україна готова до зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко

Україна готова до зустрічі в "норманському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні лідерів держав, за підсумками якої, в тому числі, можливо підписання спільного документа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній пресконференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві.

"Є вимога щодо підготовки документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися (про зустріч. - ред.) було всього дві умови - "формула Штайнмаєра" і розведення (сил на певних ділянках на Донбасі. - Ред.). Російська сторона почала говорити про документ, які сторони узгодять, щоб лідери з ним працювали. В принципі, якщо це документ за результатами зустрічі, то це можна підготувати".

При цьому Пристайко наголосив, що Україна готова до зустрічі.

Також читайте: Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157637
 
 
 Топ коментарі
 
Кто то может мне пояснить, н... нужна это встреча? Ни пристайкьо ни сам маэстро иммитации игры х.. на рояле этого сказать не могут.
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Готові? Та мені страшно подумати, що ви там можете понапідписувати.
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Кто то может мне пояснить, н... нужна это встреча? Ни пристайкьо ни сам маэстро иммитации игры х.. на рояле этого сказать не могут.
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надейся на лучшее, готовься к худшему. что будет делать Зеленский, когда из этой встречи выйдет пшик? побежит жаловаться? закусит удила? какой у него план на этот случай?..
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Ну, план то у него явно не Чуйский. Выйдет пшик, он,как закусит удила и, как побежиииит жаловаться. В Ростов на Дону. Традиция сейчас у них такая. У гидрантов.
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Готові? Та мені страшно подумати, що ви там можете понапідписувати.
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к чему вы там готовы ? наколенники Вовочке купили ?

Украина готова ко встрече в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4390
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Клизму не забудьте перед встречей поставить а то неудобно может получиться.
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"Украина готова...." ? При@урок, не путай Украину и украинцев, с кучкой обрезанных кретинов, которых с нашей страной связывает только отсос денег. У них израильская ксива постоянно на кармане, а когда спят, в трусах, что бы не забыть при шухере.
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Пристайко уже как кива,тихо сам с собой,встречи назначает.
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Сучий зеля. При порохе Украина выдвигала условия, а теперь выполняет путинские хотелки. Типа, "чево изволите?" На отсутствие политопыта это уже не свалить. Налицо откровенная измена родине и сдача украинских интересов. Осознанная.
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" і раком встретім приближєньє міра" зеко ***** , главзебіл , и малорос прістайка.
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Мне думается, что Пристайко вместе со своим шефом мало унижались перед российским лидером и не заслужили с ним встречи. Пока мало унижались....
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сім'я "пристайків" (батько й син) уже заслужила. А блаЗЄнський ще ні Україна готова до зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1479
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6й год крутьки орду обламывают.Бла-бла бла.6й год.А ребята гибнут.за октябрь девять сынов Украина потеряла и очень много скаличеных.Столетняя война?.
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