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 Політика України
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Все про:МЗС (1937) нормандська четвірка (654) Пристайко (238)

 Росія вимагає підготувати спільний документ перед зустріччю в "нормандському форматі", - Пристайко

Україна готова до зустрічі в "норманському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) на рівні лідерів держав, за підсумками якої, в тому числі, можливо підписання спільного документа.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній пресконференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві.

"Є вимога щодо підготовки документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися (про зустріч. - ред.) було всього дві умови - "формула Штайнмаєра" і розведення (сил на певних ділянках на Донбасі. - Ред.). Російська сторона почала говорити про документ, який сторони узгодять, щоб лідери з ним працювали. В принципі, якщо це документ за результатами зустрічі, то це можна підготувати".

При цьому Пристайко наголосив, що Україна готова до зустрічі.

Також читайте: Путін зацікавлений в продовженні самітів у "нормандському форматі", але чекає, коли умови призведуть до термінової необхідності, - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3157637
 
 
 Топ коментарі
 
Кто то может мне пояснить, н... нужна это встреча? Ни пристайкьо ни сам маэстро иммитации игры х.. на рояле этого сказать не могут.
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к чему вы там готовы ? наколенники Вовочке купили ? Украина готова ко встрече в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 3051

Украина готова ко встрече в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4390
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Кто то может мне пояснить, н... нужна это встреча? Ни пристайкьо ни сам маэстро иммитации игры х.. на рояле этого сказать не могут.
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надейся на лучшее, готовься к худшему. что будет делать Зеленский, когда из этой встречи выйдет пшик? побежит жаловаться? закусит удила? какой у него план на этот случай?..
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Ну, план то у него явно не Чуйский. Выйдет пшик, он,как закусит удила и, как побежиииит жаловаться. В Ростов на Дону. Традиция сейчас у них такая. У гидрантов.
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та, пофоткаться просто . когда еще будет такая возможность сфоткаться с меркель, макроном и ...
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Готові? Та мені страшно подумати, що ви там можете понапідписувати.
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к чему вы там готовы ? наколенники Вовочке купили ?

Украина готова ко встрече в "нормандском формате", - Пристайко - Цензор.НЕТ 4390
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Ще банку ваЗЕліну не забудьте йому дати.
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Клизму не забудьте перед встречей поставить а то неудобно может получиться.
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"Украина готова...." ? При@урок, не путай Украину и украинцев, с кучкой обрезанных кретинов, которых с нашей страной связывает только отсос денег. У них израильская ксива постоянно на кармане, а когда спят, в трусах, что бы не забыть при шухере.
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Ой!

Кацлер Германии Ангела Меркель получила премию имени Теодора Герцля за большой вклад, который страна под ее руководством сделала на пути к преодолению темного прошлого и созданию общества, свободного и безопасного для всех.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Еврейской Конфедерации Украины Борис Ложкин.Источник: https://censor.net.ua/n3157633

Бздни ще щось!)))
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Пристайко уже как кива,тихо сам с собой,встречи назначает.
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Сучий зеля. При порохе Украина выдвигала условия, а теперь выполняет путинские хотелки. Типа, "чево изволите?" На отсутствие политопыта это уже не свалить. Налицо откровенная измена родине и сдача украинских интересов. Осознанная.
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" і раком встретім приближєньє міра" зеко ***** , главзебіл , и малорос прістайка.
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Мне думается, что Пристайко вместе со своим шефом мало унижались перед российским лидером и не заслужили с ним встречи. Пока мало унижались....
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сім'я "пристайків" (батько й син) уже заслужила. А блаЗЄнський ще ні Україна готова до зустрічі в "нормандському форматі", - Пристайко - Цензор.НЕТ 1479
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6й год крутьки орду обламывают.Бла-бла бла.6й год.А ребята гибнут.за октябрь девять сынов Украина потеряла и очень много скаличеных.Столетняя война?.
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да забейся уже, зерыганутый-за все ответите вмесите со своим зечепушилой
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А ну зробіть карту точок так званих "розводів", розводів лохів. Я так зрозумів це проходи для для утворення котлів під час наступу, і ті місця де наша армія має найбільш вдалі позиції. А ну хто в курсі, зробіть аналіз місцевості і можливі варіанти руху ворога для швидкого оточення наших військ. Ах да ще ж розмінування обовязково, щоб рюсскі вільно пробігли і оточили.... Тепер залишилося тільки в норманськом форматі здати державу та її інтереси. Незабуваємо про Будапештський формат. Кучма урод, тобі привіт! Ну зараз вже не про це, нажаль.... А якщо зеленський буде там виделуватися, то зразу оголосити що Україна зірвала переговори і вдарити по розведених місцях. А потім в Києві бунт, хунта, громадянська війна, і рюсскіє міратворци, каториє ідут спасать братній народ от воиінствующих націонал фашистов. Я б так і зробив...
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Та ми знаєм, що ви =на всьо ґатови=, аби з блазень з х**м зустрівся ...
Вас уже послали москалі, однозначно і неодноразово.
І ваша спроба зберегти міну - жалюгідна.

Ти взагалі стань у звичну і природну для тебе позу =чого бажаєте= і не відсвічуй (лексика твого боса).
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Кто пояснит - почему слуги какого-то народа так дрочат на этот пустопорожний формат? Нашим клоунам там конфет отсыпят, кацапы начнут массово сдаваться, колбасники с афроарабами глотки Путлеру порвут за Украину? Шо там может быть толкового для Украины В ПРИНЦИПЕ?
А вот очередная сдача интересов Украине - более, чем реальна и все к этому и идет!
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Просто Моніці разом з йухлом потрібен формат де буде четверо проти України
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