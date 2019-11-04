 Росія вимагає підготувати спільний документ перед зустріччю в "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній пресконференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві.
"Є вимога щодо підготовки документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися (про зустріч. - ред.) було всього дві умови - "формула Штайнмаєра" і розведення (сил на певних ділянках на Донбасі. - Ред.). Російська сторона почала говорити про документ, який сторони узгодять, щоб лідери з ним працювали. В принципі, якщо це документ за результатами зустрічі, то це можна підготувати".
При цьому Пристайко наголосив, що Україна готова до зустрічі.
Кацлер Германии Ангела Меркель получила премию имени Теодора Герцля за большой вклад, который страна под ее руководством сделала на пути к преодолению темного прошлого и созданию общества, свободного и безопасного для всех.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Еврейской Конфедерации Украины Борис Ложкин.Источник: https://censor.net.ua/n3157633
Бздни ще щось!)))
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Вас уже послали москалі, однозначно і неодноразово.
І ваша спроба зберегти міну - жалюгідна.
Ти взагалі стань у звичну і природну для тебе позу =чого бажаєте= і не відсвічуй (лексика твого боса).
А вот очередная сдача интересов Украине - более, чем реальна и все к этому и идет!