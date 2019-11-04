 Росія вимагає підготувати спільний документ перед зустріччю в "нормандському форматі", - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільній пресконференції з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу в понеділок у Києві.

"Є вимога щодо підготовки документа, який лідери розглянуть. У вересні, коли ми домовлялися (про зустріч. - ред.) було всього дві умови - "формула Штайнмаєра" і розведення (сил на певних ділянках на Донбасі. - Ред.). Російська сторона почала говорити про документ, який сторони узгодять, щоб лідери з ним працювали. В принципі, якщо це документ за результатами зустрічі, то це можна підготувати".

При цьому Пристайко наголосив, що Україна готова до зустрічі.

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